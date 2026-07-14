La mesa política de la Casa Rosada no habló de lo que tenía que hablar, la reforma política

Con una gestión aletargada por la fiebre del Mundial , los selectos funcionarios de la mesa política de la Casa Rosada se reunieron este martes por casi dos horas y media sin haber profundizado en uno de los temas más importante para el objetivo reeleccionista del presidente Javier Milei : la reforma electoral que incluye la suspensión o eliminación de las PASO.

Según informaron fuentes oficiales del Gobierno , con Karina Milei a la cabeza, el grupo de funcionarios repasó otras iniciativas legislativas de La Libertad Avanza como las ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto de modificación de Inocencia Fiscal. También, hubo un seguimiento sobre algunos temas de gestión que el oficialismo pretende impulsar durante las próximas semanas.

Sin la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sobre la mesa, lo que quizá desmotivó a los presentes a tomarse una fotografía del encuentro como sucedió en las dos oportunidades anteriores, hubo tiempo hasta para el repaso de temas poco habituales para la primera línea del Ejecutivo. La secretaria general de la Presidencia y el resto abordaron los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que altera las corrientes marinas y los vientos de algunas regiones del país.

La falta de abordaje de este tema sensible para la cúpula libertaria contrasta con el clima de entusiasmo previo a la reunión que se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli . El oficialismo apuesta a que los aliados en las provincias acompañen buena parte de la reforma política.

Si bien en LLA reconocen que todavía no están los números en el ámbito legislativo para eliminar las elecciones primarias, en Balcarce 50 confían en reunir los respaldos necesarios para volver a suspenderlas en la próxima ronda electoral. Así lo hicieron saber algunos gobernadores aliados después de haber mantenido encuentros privados con el ministro coordinador, y distintas comunicaciones telefónicas con los Menem, Lule y Martín.

El Colorado y los riojanos son el trío karinista detrás de las negociaciones para sancionar la reforma política, algo que en esta etapa quedó completamente relegado Santiago Caputo.

Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta, ambos mandatarios de origen peronista, apoyaron en los últimos días la iniciativa de la cúpula libertaria. De hecho, mientras el catamarqueño calificó a las primarias como una encuesta “muy cara” que “no le sirve a la sociedad”, el salteño recordó que ya fueron eliminadas en su provincia debido a que se tratan de “una encuesta muy cara”. Ambos argumentos están en línea con lo que vienen difundiendo desde La Libertad Avanza.

Claudio Poggi, de San Luis, también coincidió en la “importancia de que el Congreso apruebe la reforma electoral”. Tanto Jalil, Sáenz y el puntano venían dando muestras de respaldo en este sentido: fueron parte de la comitiva de 13 gobernadores que dijeron presente durante la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán.

El Presidente Javier Milei junto a los gobernadores que participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, y que suscribieron al Pacto de Mayo.



El Presidente de la Nación fue acompañado además por la Secretaria General de la… pic.twitter.com/N0wsRuVZln — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2026

El proyecto reeleccionista de Javier Milei

En el entorno de la secretaria general de la Presidencia tienen la suspensión o eliminación de las PASO como una de las prioridades políticas para este año, pero no se muestran dispuestos a levantar el campamento libertario en las provincias aliadas como moneda de cambio.

Así lo dejó en claro un hombre de extrema confianza de la hermana menor de los Milei en la previa de la reunión de mesa política: “El objetivo principal que tenemos es conseguir la reelección de Milei y recién después ver gobernaciones. Charlaremos con quienes contribuyan a eso o, de lo contrario, competiremos”. En otras palabras, el Gobierno no le garantiza a los caciques locales que no presentarán candidatos propios en sus jurisdicciones si apoyan la suspensión de las primarias.

Por eso llamó la atención que este martes no se haya abordado el tema en profundidad, tal como estaba previsto. Hay quienes en el ecosistema libertario asocian este estancamiento político con las reticencias de Patricia Bullrich a acompañar la iniciativa del regreso de las colectoras, con la que el Gobierno busca sumar voluntades. De hecho, la jefa del bloque violeta en el Senado es una de las que advirtió desde un inicio que el oficialismo no tenía los números para la sanción del proyecto.

Los temas que sí se repasaron en la cúpula del Gobierno

Además de la hermana del Presidente y el jefe de Gabinete participaron de la mesa política el ministro de Economía, Toto Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Desde las 13 y hasta pasadas las 15.20, analizaron también la iniciativa presidencial de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, sobre la que está trabajando el presidente de la entidad bancaria Santiago Bausili. La intención del Ejecutivo es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, el primer mandatario realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días.

Además, la mesa política repasó la visita de Kristalina Georgieva al país. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional se reunirá con el Presidente el próximo 27 de julio. También, realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y, posteriormente, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.