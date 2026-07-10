Banco de La Pampa ofrece refinanciación de tarjetas con tasas del 49% y créditos para pymes

El Banco de La Pampa amplió su esquema de financiamiento con planes de refinanciación para tarjetas de crédito y líneas destinadas a pymes , comercios y familias. La entidad ya reestructuró alrededor de $1000 millones en deudas y mantiene herramientas para sostener la actividad económica provincial.

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Las operatorias fueron presentadas a representantes gremiales, sindicatos, legisladores y, próximamente, serán expuestas ante cámaras de comercio y pymes de la provincia, con el objetivo de ampliar el alcance de los programas de asistencia financiera.

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia , junto con la vicepresidenta Patricia Lázaro y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá , explicaron que las personas con dificultades para afrontar sus compromisos financieros pueden acceder a planes que les permiten reorganizar sus deudas en condiciones más favorables que las habituales del sistema financiero.

Las autoridades señalaron que estas alternativas surgen del seguimiento personalizado que realiza la entidad sobre sus clientes, lo que permite detectar situaciones de irregularidad y ofrecer soluciones antes de que se agraven.

Para los saldos impagos de tarjetas de crédito, el banco mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49%, muy por debajo de los niveles promedio del sistema financiero, donde los bancos públicos cobran alrededor del 86% y las entidades privadas, el 81%.

Además, ofrece dos alternativas de regularización: financiación de hasta 36 meses con una TNA fija del 40% o de hasta 72 meses con una TNA fija del 48%. En ambos casos no existe límite de monto ni se exige un pago inicial.

Las autoridades aclararon que las tarjetas quedan suspendidas mientras dure el proceso de refinanciación. Sin embargo, una vez cancelada la mitad de las cuotas y siempre que el cliente haya cumplido con el plan acordado, los plásticos son rehabilitados.

El contexto económico

Durante la presentación, Iviglia sostuvo que la situación financiera de muchas familias responde a distintos factores vinculados con la política económica nacional.

El presidente del banco afirmó que el ajuste fiscal "no había sido ni justo, ni eficiente, ni sostenible" y mencionó como ejemplos la reducción del financiamiento en áreas como educación, salud y jubilaciones. También cuestionó la política monetaria y cambiaria al considerar que "si bien buscaba contener la inflación, lo hacía a costa del atraso cambiario, con efectos negativos sobre la producción".

Asimismo, sostuvo que la combinación de esas medidas deteriora la confianza de los consumidores, desalienta la inversión y genera un escenario recesivo que termina reflejándose en mayores dificultades para afrontar los compromisos financieros y en un incremento de la irregularidad crediticia.

Créditos y apoyo a la economía provincial

Durante la presentación también se difundieron indicadores sobre la situación crediticia de las familias pampeanas. Según datos elaborados por el Banco de La Pampa con criterios del Banco Central, la irregularidad de la cartera de familias en la provincia alcanza el 6,6%, muy por debajo del promedio del sistema financiero nacional (16%) y también inferior al promedio de los bancos (12,1%).

En préstamos personales, la mora llega al 6,7%, mientras que en tarjetas de crédito se ubica en el 6,4%.

Banco de La Pampa ofrece refinanciación de tarjetas con tasas del 49% y créditos para PyMEs.

Las herramientas de refinanciación forman parte de una estrategia más amplia para sostener la actividad económica provincial. Entre ellas se destacan promociones para comercios de cercanía, créditos para pymes y líneas de financiamiento destinadas a la producción, la inversión y el capital de trabajo.

En ese marco, las promociones comerciales impulsan ventas por más de $15.000 millones mensuales en más de 5000 comercios de la provincia. Para sostener esas iniciativas, la entidad destina alrededor de $2300 millones por mes en descuentos para las familias y más de $1000 millones mensuales en subsidios de tasas de interés.

A estas acciones se suma el financiamiento al sector productivo mediante líneas bonificadas, programas como Compre Pampeano y distintos instrumentos para inversión y capital de trabajo. En conjunto, estas políticas representan un aporte cercano a $4100 millones mensuales —unos $50.000 millones al año— para acompañar el desarrollo de la economía provincial en un contexto macroeconómico complejo.