Reforma previsional en Entre Ríos: el Senado aprobó el proyecto del oficialismo con el voto de dos peronistas

La reforma previsional enviada por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos a la Legislatura pasó la prueba del Senado al obtener sanción este miércoles al mediodía. Fue en una sesión adelantada en su horario consecuencia del partido de Argentina e Inglaterra , que acaparaba la atención del país.

En el recinto, como estaba previsto, el oficialismo contó con el acompañamiento de dos legisladoras del justicialismo, lo que le habilitó la mayoría. El voto de la peronista Gladys Domínguez había sido preanunciado. Lo inesperado llegó de la mano de otra legisladora del PJ , Nancy Miranda , de Federal , quien había firmado el dictamen del peronismo, pero en el recinto votó a favor del proyecto del oficialismo.

El plenario convocado para las 9.30 terminó con diez votos a favor y siete en contra del texto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio , que llegó al recinto con dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto. El delineado por la oposición, que contó con más firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no logró reunir las voluntades necesarias y quedó desestimado.

Como era de esperarse, Domínguez, justicialista del departamento Feliciano , votó a favor de la iniciativa. La legisladora, que se separó del bloque peronista tras acompañar con su abstención la aprobación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) -que eliminó el instituto de salud provincial que era comandado por los trabajadores- hizo uso de la palabra y defendió la iniciativa. “Si la caja explota no hay recursos para nadie”, se defendió. Luego, rescató los cambios acordados en comisiones: “Decidí involucrarme, mi responsabilidad no es quedarnos en la crítica, decidí construir una ley más justa y equilibrada”, sostuvo.

La sorpresa fue el voto de Miranda. La senadora, que también había quedado en el ojo de la tormenta por abstenerse a la hora de aprobar la ley de OSER , también fue por la positiva, pese a que había firmado el dictamen de Más para Entre Ríos .

Su inusual actitud fue argumentada en una alocución que duró unos 10 minutos en los que se dedicó a cuestionar más a la conducción del PJ que a marcar alguna diferencia con el frigerismo. Dijo que su espacio no había hecho nada respecto del tema en cuestión cuando había gobernado, que el peronismo había estado “acéfalo” durante ocho años -entre 2015 y 2023, durante la gestión de Gustavo Bordet- y que existe una “doble vara” para analizar el comportamiento de los legisladores, que -según su mirada- se circunscribe al tamaño del departamento de donde proviene el dirigente.

Las sanciones en el peronismo de Entre Ríos

Ante la determinación adoptada en congreso por el PJ entrerriano de sancionar a quienes no votaran en contra de la reforma previsional, Miranda sostuvo: “Estoy a disposición del Tribunal de Disciplina”.

Ambas dirigentes se someterán a la determinación que adopte su espacio. Posiblemente, de acuerdo con lo anticipado, sean echadas del peronismo, como sucedió hace poco con el ex vicegobernador y actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.

La defensa del oficialismo

El senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna, fue el encargado de defender el dictamen del oficialismo. El legislador resaltó las modificaciones que se hicieron en relación con el texto original, especialmente con el cambio de las edades, que inicialmente eran de 65 años para varones y mujeres.

Senadora Nancy Miranda.

“Los resultados se van a ver a futuro, cuando habrá más herramientas económicas porque las Rentas no se dedicarán a cubrir el hueco previsional. Garantizar el sistema es nuestra premisa, porque hace más de 30 años no se hace nada”, indicó. Y agregó: “A los 70 mil jubilados se les garantiza no tener cambios en sus haberes y una movilidad de acuerdo con el escalafón con mayores aportantes. No se modifican los beneficios para la Policía ni para los Héroes de Malvinas, también respeta las edades de los docentes y otros trabajos especiales”.

“Hemos avanzado en normativas importantes. Esta, que es la que mayor costo político conlleva, sin embargo, es la más necesaria. El único fin es preservar el sistema jubilatorio entrerriano”, apuntó.

El bloque peronista defendió su dictamen

El senador por el departamento Villaguay, Juan Cosso, fue el encargado de expresar la posición del bloque justicialista. El legislador apuntó contra la iniciativa de la Casa Gris y respaldó el dictamen de su espacio, que quedó en minoría y no prosperó.

“No estamos de acuerdo con el contexto en el que llega este proyecto del gobierno, que es de plena retracción. Aun así, valorando la decisión del Poder Ejecutivo de discutir el tema y compartiendo el diagnóstico, no nos cruzamos de brazos y vinimos con una alternativa para mejorar el sistema previsional. Hay otro camino”, indicó.

Había otro camino y el peronismo lo propuso. Pero el gobierno provincial decidió aplicar la misma receta de Milei: hacer recaer el ajuste sobre trabajadores y jubilados. No era la única salida. Fue una decisión política. — Adán Bahl (@adanhbahl) July 15, 2026

Cosso dijo que “sobran los argumentos” para no haber acompañado la iniciativa oficial. “Se pone el acento en el déficit como si fuera una sorpresa, pero la realidad es que se tomó una decisión oportunamente para preservar un régimen propio, como modelo de protección social y reconocimiento al empleo público. En todo caso tenemos que ver cómo abordarlo, pero sin desconocer la determinación constitucional”, señaló.

Protestas de los gremios

Mientras transcurría la sesión, fuera del recinto gremios y agrupamientos nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se concentraron desde temprano para manifestar su oposición a la iniciativa. En Plaza Mansilla, frente a la Casa Gris, con bombos, pancartas y megáfonos, dirigentes de sindicatos docentes, estatales, judiciales y municipales y del sector pasivo manifestaron su disconformidad.

Estuvieron en la explanada, entre otros, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Superior (APS) -uno de los cuatro gremios de agentes de la comuna de Paraná-; de varias departamentales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) y de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos.

En Diputados se espera un tratamiento exprés

Con la sanción del Senado, la reforma previsional pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera que haya un tratamiento mucho más expeditivo. En contacto con Letra P, fuentes parlamentarias confirmaron que la iniciativa ingresará la semana próxima y estará siete días en comisiones, antes de llegar al recinto. En concreto, el gobierno espera que antes de agosto el proyecto tenga aprobación definitiva.

A diferencia de la Cámara Alta, en Diputados el proyecto será girado a las comisiones de Presupuesto y Previsión Social. Si hay una lista de expositores, será acotada y la discusión pasará pura y exclusivamente por quienes están en las bancas.

En Diputados, Juntos tiene una mayoría más cómoda, con 18 nombres que le garantizan una sanción sin sorpresas ni necesidad de convencer a quienes están en la oposición.

Cómo quedó el proyecto con modificaciones

Como contó Letra P, el texto final presentado por el oficialismo hubo concesiones en relación con el primer proyecto ingresado: el cálculo del 82% se hará en función de los últimos 15 años de actividad -actualmente son 10, se había propuesto 20- y las edades jubilatorias no se igualan para varones y mujeres en 65, como fue originalmente la idea, sino que los primeros pasan de 62 a 65, mientras que las segundas pasan de 57 a 60.

Otro de los aspectos que fue corregido se vincula con la duración de la emergencia previsional. Mientras en la norma original no se ponía un límite para su prórroga, en el documento final se estipuló que durará dos años con posibilidad de ser extendida una sola vez por la misma cantidad de tiempo.

En otro orden, se dejó constancia de que el “enganche” de los haberes de pasivos se hará en base a lo acordado en la paritaria docente -escalafón con mayor cantidad de aportantes- y que los jubilados deberán ver reflejado el incremento pactado en un plazo no mayor a los 60 días corridos.