Diego Santilli sumó a Claudio Poggi a su álbum de fotos con provincialistas que bancan eliminar las PASO

El álbum federal por la eliminación de las PASO que Diego Santilli viene construyendo sumó otra foto este lunes, cuando Claudio Poggi lo visitó en Casa Rosada . El gobernador de San Luis se plegó como un alumno aplicado a las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei . A cambio, coló un pedido vinculado a la obra pública.

Cada cual enfocó la comunicación de la reunión con lo que más le interesaba. El equipo de prensa del jefe de gabinete resaltó que ambos dirigentes “analizaron los proyectos legislativos impulsados por el gobierno”. Puntualmente, la reforma electoral, la eliminación de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , la nueva obsesión libertaria con la que se busca retomar la iniciativa política.

El final del comunicado de la Jefatura de Gabinete es, justamente, lo más destacado por Poggi en el tuit con el que anunció el encuentro: “Le solicité el traspaso formal a la provincia de San Luis de la exRuta Nacional N° 7 en su tránsito por la ciudad de San Luis (denominada Avenida José Santos Ortiz ) con el objetivo de su puesta en valor para mejorar su seguridad vial”. Se trata de una arteria de 13 kilómetros que cruza de este a oeste la capital puntana. Los de Santilli se limitaron a contar que “conversaron sobre la necesidad del traspaso”.

La foto con Poggi se enmarca en el plan de Santilli de ir generando músculo político alrededor del proyecto de reforma electoral ante la situación incierta que está atravesando en el Congreso. Tan complicadas vienen las negociaciones que el gobierno desempolvó las colectoras como oferta para atraer a la oposición dialoguista, pero cosechó rechazos hasta de su jefa de bloque en la cámara alta, Patricia Bullrich .

Como ya contó Letra P , al PRO y a la UCR no les cierra la idea de eliminar las PASO. Por eso, los acuerdos buscan encaminarse desde la relación con los provincialistas.

Esta mañana mantuve una reunión con el Jefe de Gabinete @diegosantilli en donde le solicité el traspaso formal a la Pcia de San Luis de la Ex Ruta Nacional Nro 7 en su tránsito por la Ciudad de San Luis (denominada Avenida José Santos Ortiz) con el objetivo de su puesta en valor… pic.twitter.com/5Ha3G9sRvL — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) July 13, 2026

Ambos partidos saben que la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza está sobre la mesa, al menos a nivel provincial, por lo que ven a las internas como una forma de evitar quedar como rehenes de la lapicera de Karina Milei.

La contraoferta fue que las internas sigan, pero de forma optativa. Por su parte, los partidos provinciales avisaron que no quieren PASO pero tampoco casillero de lista completa en la boleta única de papel. Propusieron suspenderlas.

Claudio Poggi, el mejor alumno electoral de la Casa Rosada

Más allá de las gestualidades, el apoyo de Poggi le sirve poco a La Libertad Avanza en términos legislativos. El gobernador no controla a ninguno de los legisladores nacionales que representan a su provincia en el Congreso, ni en el Senado -donde hay dos libertarios y un peronista- ni en la Cámara de Diputados.

La situación es un resultado directo de la negociación previa a las elecciones de 2025, cuando acordó que su espacio Ahora San Luis, el sello del gobernador, no participe de la contienda nacional y que, a cambio, Mónica Becerra -exfuncionaria y candidata del poggismo- integre la lista violeta.

Con todo, la movida le sirve al puntano para seguir siendo el mejor alumno de la Casa Rosada en términos electorales. Ya en 2024, cuando el Congreso aprobó la BUP, Poggi fue el primer gobernador en salir a decir que acomodaría el sistema electoral de su provincia al nuevo método de votación nacional.

Lo concretó: San Luis fue la primera provincia en aprobar la boleta única tras la reforma impulsada por el gobierno de Milei.