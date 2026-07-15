Elecciones en Marcos Juárez: Luis Juez sale a respaldar a Dellarossa para evitar un win-win de Martín Llaryora

El Frente Cívico de Córdoba apoyará la candidatura de Pedro Dellarossa en las elecciones municipales de Marcos Juárez del 6 de septiembre próximo. El senador Luis Juez , jefe de ese espacio político, le comunicó a su tropa que no le sacará el cuerpo a la campaña en el sudeste de Córdoba .

Juez busca matar dos pájaros de un tiro: que se instale el tufillo de un pacto de no agresión entre el cordobesismo y La Libertad Avanza, que no pondrán a jugar sus marcas electorales en el único turno electoral del año en la provincia y, que pese a eso, sienta que ganó por el paso de los principales candidatos por el redil peronista.

"Vamos a hacer todo lo que Pedro necesite para ganar la elección", les dijo. La decisión lo convierte, por ahora, en el único referente provincial que pondrá el cuerpo en una campaña que busca ser netamente municipal, a diferencia de las experiencias que se sucedieron desde 2014, cuando el experimento frentista que triunfó en la ciudad terminó proyectándose, un año más tarde, hacia la presidencia de Mauricio Macri .

La estrategia que empieza a tomar forma en la ciudad del sudeste cordobés busca espantar los fantasmas de una elección diseñada a la medida de los intereses de Martín Llaryora . Como contó Letra P , el gobernador asumió como improbable un triunfo propio en la pampa gringa y se fijó como objetivo evitar que La Libertad Avanza (LLA) capitalizara la única elección ejecutiva del año en Córdoba.

A su favor, contaba con la relación construida con Dellarossa, que hasta hace poco integró el gabinete provincial. El ingeniero se negó a competir bajo la marca libertaria, confiado en que puede ganar sin anabólicos extra. Llaryora retiró la marca peronista y ubicó a su potencial candidato, Germán Font , dentro de una alianza integrada por sellos vecinalistas menores.

Martín Llaryora y Javier Milei

Con los $400 mil millones que llegaron del Tesoro nacional para oxigenar las cuentas de Córdoba, todo hacía suponer que el supuesto pacto entre el gobierno de Javier Milei y el cordobesismo rumbo a 2027 empezaba a tomar forma, en este caso, con Dellarossa como jugador trasversal clave. Al fin y al cabo, la pelea grande parecía postergarse y Marcos Juárez dejaba de ser el escenario del duelo anticipado que muchos esperaban.

Luis Juez sale a la cancha en Marcos Juárez

En el juecismo rechazan esa lectura. Sostienen que Llaryora no tuvo nada que ver con el desenlace de la política de alianzas en la ciudad. Fue Juez, aseguran, quien sentó a Dellarossa con Lule Menem y Martín Menem para delinear un acuerdo.

Como anticipó este medio, las condiciones eran indigeribles para el candidato, que se negó a poner su nombre bajo la nomenclatura de LLA. De todas formas, el compromiso de ayudarlo en una eventual gestión quedó sobre la mesa.

Si el costo de enjuiciar a un juez nazi que trata a los judíos de "nido de ratas" es que me operen y se metan con mi vida, LO PAGO FELIZ. Ayer en el Jury de Enjuiciamiento pedí la DESTITUCIÓN del Juez Federal Alfredo López. No nos van a callar.



No nos merecemos semejantes… pic.twitter.com/Nq6Dc3Mbh8 — Luis Juez (@ljuez) July 14, 2026

En el entorno del libertario Gabriel Bornoroni también se adjudican el desenlace y ventilan olores de pacto. "Nuestra prioridad es ganar la provincia de Córdoba el año que viene y la reelección del presidente Milei. Por eso, en Marcos Juárez decidimos que lo más importante era evitar dividir a la oposición", explicó el jefe de la bancada oficialista en Diputados a la dirigencia de su espacio.

Juez no piensa ceder un milímetro de influencia política en un territorio que considera propio. El sur de Córdoba fue clave en el resultado que lo dejó a apenas tres puntos de Llaryora en la elección provincial de 2023.

Qué le aporta el Frente Cívico a Pedro Dellarossa

El senador se pondrá a disposición de Dellarossa. Su presencia también le permitirá al exintendente despegarse de su reciente paso por el cordobesismo. No aportará el sello del Frente Cívico porque el candidato todavía puede recurrir a una alianza inscripta sobre el filo del cierre. El frente Marcos Juárez Puede, integrado por Unite y la Unión Vecinal Federal, aparece como una alternativa si fracasa la negociación para competir bajo la marca PRO, la opción que el ingeniero sigue prefiriendo.

Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Sara Majorel, sucesora de Pedro Dellarossa en el municipio de Marcos Juárez

Sin embargo, pese a los esfuerzos por contener el impacto político de la elección y desalentar las lecturas anticipadas de 2027, todo indica que será muy difícil mantener la campaña dentro de los límites municipales.

Este medio reveló que Macri también anticipó su respaldo a Dellarossa para una batalla que apenas definirá el próximo gobierno local, pero que inevitablemente proyectará conclusiones sobre el escenario provincial.

Todos somos peronistas o casi

El objetivo compartido es evitar que Marcos Juárez quede inscripta como el primer capítulo del pacto de no agresión entre el cordobesismo y la escuadra libertaria, pero también impedir que, sin haber puesto la marca peronista en la campaña, Llaryora termine festejando el domingo electoral.

Verónica Crescente y Juan Schiaretti en la elección de Marcos Juárez de 2022

La dificultad para sostener esa lectura está a la vista. Los tres principales nombres en competencia mantienen, de una u otra manera, algún vínculo con el oficialismo provincial.

Dellarossa fue hasta hace semanas ministro de Producción e integrante del directorio del Banco de Córdoba; la vecinalista Verónica Crescente fue la candidata municipal de Juan Schiaretti en 2022; y Germán Font, el postulante sin sello peronista, sigue siendo funcionario provincial en el Ministerio de Bioagroindustria que comanda Sergio Busso.

La aparición de Juez en la campaña busca, precisamente, romper esa interpretación de win-win que baña los círculos cordobesistas.