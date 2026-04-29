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Sergio Ziliotto desmintió a Adorni: afirmó que La Pampa pidió tres veces ATN y nunca tuvo respuesta

El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno ayudó con adelanto de regalías a todas las provincias que lo solicitaron. El peronista lo negó con pruebas.

Por Letra P | Periodismo Político
Las manos vacías: Sergio Ziliotto que, a pesa de sus pedidos, la plata de la Casa Rosada no llegó a La Pampa.&nbsp;

Las manos vacías: Sergio Ziliotto que, a pesa de sus pedidos, la plata de la Casa Rosada no llegó a La Pampa. 

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, desmintió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que realizó tres pedidos formales para que el Ministerio de Economía habilitara adelantos de coparticipción a la provincia sin obtener respuestas. En su exposición ante el Congreso, Adorni afirmó que no había registros de solicitudes pendientes.

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El gobernador de La Pampa calificó las declaraciones del funcionario como “sorpresivas” y remarcó que la administración provincial realizó la documentación por canales institucionales y nunca obtuvo contestación oficial.

Según detalló la administración provincial, se enviaron tres notas formales. La primera fue el 23 de mayo de 2025, la segunda el 1 de octubre de 2025 y la tercera dirigida directamente al Ministerio del Interior, el 19 de febrero de 2026. En todos los casos, las autoridades pampeanas afirmaron que no hubo ningún tipo de respuesta, ni siquiera una negativa formal por parte del Estado nacional.

Los reclamos de La Pampa

La administración provincial señaló que la documentación “contradice de manera categórica” lo expuesto por el funcionario nacional. Además, indicó que los reclamos fueron reiterados en distintas oportunidades sin obtener avances.

Los pedidos de asistencia estuvieron vinculados a situaciones críticas. Entre ellas, mencionaron el desequilibrio financiero generado por medidas fiscales nacionales que redujeron recursos coparticipables.

Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados
Adorni dijo en el Congreso que la Casa Rosada ayudó a todas las provincias que solicitaron ayuda. La Pampa lo niega.

Adorni dijo en el Congreso que la Casa Rosada ayudó a todas las provincias que solicitaron ayuda. La Pampa lo niega.

También incluyeron el reclamo por el incumplimiento en la asistencia para cubrir déficits previsionales de cajas jubilatorias no transferidas. A esto se sumó la necesidad urgente de fondos tras el temporal del 18 de febrero de 2026, que provocó daños en Santa Rosa y Toay.

El enojo de Sergio Ziliotto

El gobierno pampeano consideró “inadmisible” que se niegue la existencia de solicitudes documentadas mientras se profundiza el ajuste sobre las provincias. En esa línea, cuestionó la falta de respuesta institucional ante planteos que calificó como legítimos.

Finalmente, la administración La Pampa ratificó que continuará reclamando los recursos que considera correspondientes. Aseguraron que sostendrán sus gestiones por vías formales para defender los intereses de los habitantes de la provincia frente al Gobierno.

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El gobernador pampeano ya había manifestado su enojo con la Casa Rosada luego del decretazo de Milei delegando la gestión de rutas en jurisdicciones amigas y dejando afuera del listado a La Pampa. El ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati, ante la consulta de Letra P, dijo que la Nación y sus provincias “amigas” no tienen interés en la red vial ni en la seguridad, sino que arregla "negocios".

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