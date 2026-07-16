La escandalosa venta de un pueblo en La Rioja que generó la ley que ahora Javier Milei quiere derogar

Federico Sturzenegger es el impulsor de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es el segundo intento de Javier Milei por arrasar con la ley de tierras.

Un pueblo entero, su comunidad, escuelas y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia. Todo estaba incluido en la venta de las 200 mil hectáreas ubicadas en Valle Hermoso, La Rioja, que en 2008 intentó comprar el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn . La operación terminó en un escándalo internacional y llevó, tiempo después, a la sanción de la ley de tierras rurales que Javier Milei pretende modificar .

El antecedente de La Rioja fue uno más de los que tomó en cuenta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando impulsó el proyecto que le puso un límite del 15% de la superficie nacional y provincial a la venta de tierras a extranjeros, que el gobierno libertario quiere derogar con la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La Casa Rosada confía en que este jueves tendrá los votos justos para aprobarla. Cuenta, para eso, con el apoyo de los gobernadores aliados y también de las circunstancias. Para cuando comience la sesión, al mediodía, la sociedad y los medios de comunicación estarán demasiado ocupados con la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial.

En abril de 2011, Cristina Kirchner envió al Congreso el proyecto que se convertiría en la ley 26.737, conocida popularmente como “ley de tierras”. La iniciativa tenía como objetivo preservar la tierra como recurso estratégico nacional y fue producto de una decisión que se vio empujada por la crisis internacional de 2008, que hizo colapsar al mundo tras la caída de Lehman Brothers .

“En 2009, apenas asumí como ministro de Agricultura, viajé a China para resolver un conflicto. Las relaciones con nuestro país estaban cortadas. Lo primero que me pidieron fue comprar 700 mil hectáreas de tierra. Después, fui a la India y también me pidieron comprar tierras, un millón de hectáreas. Volví, hablé con Cristina y me dijo que había que buscar una forma jurídica para ponerles límites a los fondos de inversión que estaban buscando comprar tierras en nuestro país. Así nació la ley de tierras”, contó el exministro Julián Domínguez en una exposición que hizo en el Senado por invitación de Wado de Pedro .

Según explica Domínguez, la crisis de 2008 “desató lo que distintos organismos y especialistas denominaron land grabbing (acaparamiento de tierras)”. “Ante el derrumbe de los mercados, grandes fondos de inversión, corporaciones agroalimentarias, fondos soberanos de países árabes y del sudeste asiático, y capitales privados de todo el mundo encontraron en la tierra cultivable de los países del sur global un refugio de valor seguro y rentable, en un contexto de precios récord de los alimentos y las materias primas. A partir de 2008, millones de hectáreas en países en desarrollo pasaron a manos de inversores extranjeros que buscaban poner a resguardo capitales golpeados por la crisis”, dice.

En ese contexto se dio la operación que protagonizó Libersohn en La Rioja. El rabino vivía entonces en Buenos Aires y conocía el mercado argentino porque llevaba años vendiendo alimentos kosher a través de la compañía MercoKosher. En 2008, pagó 650 mil dólares por 200 mil hectáreas de tierra en la zona de Valle Hermoso, que incluían una población, tierras fiscales y particulares, reservas de agua dulce, áreas aptas para cultivo y explotación minera y hasta escuelas. Libersohn acusó entonces a funcionarios provinciales de haberle exigido sobornos para validar la operación.

El caso generó un escándalo nacional a partir de un informe de Telenoche Investiga y llevó a Libersohn a presentar una denuncia ante la Corte Federal de Nueva York, que finalmente quedó en la nada. En julio de 2010, el Ministerio del Interior de la Nación, entonces a cargo de Florencio Randazzo, intervino para suspender la operación, impulsó una investigación sobre el procedimiento y denunció “irregularidades” en los trámites y boletos de compraventa.

El episodio fue recordado por el senador riojano Fernando Rejal el 8 de abril, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, concurrió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para presentar el proyecto que el Gobierno denominó de “inviolabilidad de la propiedad privada”.

En el Senado, reafirmé mi rechazo a la derogación de la Ley 26.737, que protege nuestras tierras. Esta ley nació para frenar la extranjerización y defender nuestros recursos. pic.twitter.com/JF4cOOfQV8 — Fernando Rejal (@jfrejal) April 9, 2026

“¿Cuáles son los intereses que usted defiende?”, le preguntó Rejal a Sturzenegger, tras relatar la venta de tierras en su provincia en un remate del Banco Nación. “Un rabino norteamericano compró un pueblo entero con la gente adentro, la iglesia, la escuela, las casitas. Cuando se habla con tanta liviandad a por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poco más. A usted capaz no le interesa entregar la soberanía, pero a muchos sí nos interesa”, le dijo Rejal al ministro.

Qué dice la ley de tierras y qué pretende Javier Milei

La ley 26.737, que se aprobó en diciembre de 2011 con el apoyo de un apoyo transversal en el Congreso estableció diferentes límites a la compra de tierras:

-Solo hasta el 15% del total de las tierras rurales del país puede estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

-No más del 30% de ese porcentaje puede pertenecer a personas de una misma nacionalidad extranjera.

-Se fijaron topes de extensión por titular extranjero, con un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola o sus equivalentes.

-Se prohibió la titularidad extranjera sobre tierras que contuvieran o lindaran con cuerpos de agua de relevancia.

Milei intentó darle un primer golpe a la ley en diciembre de 2023, con el polémico DNU 70/2023, que directamente incluyó su derogación. La medida quedó congelada en enero de 2024, cuando el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del DNU. El fallo fue ratificado el 21 de marzo de 2024 por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que reconoció la legitimación de la entidad de excombatientes para litigar en defensa de la soberanía nacional. El Estado nacional apeló la decisión. Desde entonces, el expediente se encuentra a la espera de una resolución definitiva de la Corte Suprema.

En paralelo, el Gobierno hizo un nuevo intento para arrasar con la norma, esta vez mediante el envío del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina las restricciones en el acceso a la tierra por parte de extranjeros, simplifica los desalojos, introduce cambios en la ley del manejo del fuego, que protege los bosques nativos.