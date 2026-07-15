Mundial mata interna: Karina Milei y Santiago Caputo pactan una tregua

El partido Argentina - Inglaterra , que levantó tanto la fiebre mundialista como una nueva euforia nacionalista , alteró la dinámica política dentro de la Casa Rosada . De hecho, la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo coinciden en que están en una suerte de tregua transitoria hasta la finalización del campeonato: "No hay ganadores, ni rendición. Esto es el Mundial ", describen en la cúpula libertaria.

El oficialismo aprovecha el clima mundialista para tomar una pausa en los enfrentamientos internos de los últimos meses, sin que eso signifique una resolución definitiva de los conflictos. En el Gobierno necesitan tiempo para reordenarse, de ahí que también hayan decidido aletargar la agenda de gestión. Este martes, la reunión de la mesa política de Balcarce 50 sirvió apenas para hacer un repaso de los temas de la semana, donde ni siquiera llegaron a tratar la reforma electoral , que incluye la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). Tampoco se difundieron detalles sobre el anunciado proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central , actual obsesión de Javier Milei .

No sólo La Libertad Avanza se tomó un respiro de definiciones electorales durante el Mundial: también lo hizo la oposición. Desde distintos campamentos politicos coinciden que las estrategias se comenzarán a delinear después de la final del domingo. Por su parte, el Gobierno reforzará sus pretensiones de eliminar (o a lo sumo suspender) las primarias en 2027.

Esta pax armada dentro del oficialismo se explica también por la nueva configuración del gabinete desde que salió eyectado de su cargo Manuel Adorni , quien todavía es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos. Es que, la hermana del primer mandatario se aseguró con Diego Santilli tanto la continuidad del control de la Jefatura de Gabinete, como el manejo de otras áreas de la comunicación antes sólo reservadas para el estratega presidencial.

La llegada de Fabián Fernández a la secretaría de Comunicación y Medios es una apuesta de Karina a la "profesionalización" de la narrativa libertaria y, quizá, un intento por tender puentes con la prensa, un trabajo que antes lo hacía casi en soledad Caputo.

Al otro lado de la política, Ignacio Devitt, que fue ascendido de secretario de Relaciones Parlamentarias a vicejefe de Gabinete, tiene una función similar. El funcionario refuerza los vínculos de la Casa Rosada con el Congreso en nombre de la mujer más influyente de La Libertad Avanza.

Sin José Rolandi en la vieja vicejefatura, y también sin los oficios de Nahuel Sotelo en los tiempos en que ocupaba la Secretaría de Culto, el caputismo también perdió buena parte del diálogo con el sistema político legislativo, que ahora hegemonizan los Menem, Martín y Lule.

Santiago Caputo y Lule Menem.

Por el Mundial y mientras se mantenga flamante el nuevo organigrama del Gobierno, en el karinismo y en el caputismo concuerdan en que están en una tregua pasajera. De todos modos, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia atribuyen la armonía a un repliegue político de Caputo desde el inicio de este año. Si bien en el Salón Martín Fierro donde el asesor tiene su base de operaciones lo desmienten, es cierto que este sector fue perdiendo influencia con el correr del tiempo: en marzo, el estratega perdió a Sebastián Amerio en el Ministerio de Justicia y hace unos días a Guido Giana en la cartera de Salud.

Aún así, Caputo está lejos de firmar una rendición interna como quieren hacer ver en el karinismo. "Están intentando echarnos hace nueve meses y lo único que consiguieron fue darle el Ministerio de Justicia a Mauricio Macri", chicanean, al vincular a Juan Bautista Mahiques con el expresidente. En rigor, el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona integró la denominada "mesa judicial" del macrismo y su administración, donde se desempeñó como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Javier Milei y Karina Milei seguirán el Mundial desde Olivos

Junto con la pacificación eventual, el presidente Javier Milei eligió también un perfil bajo para su investidura presidencial y para el Ejecutivo. Este miércoles en que jugará el equipo que lidera Lionel Messi no están previsto actos, anuncios o reuniones de gestión de ningún tipo. La Casa Rosada, que se mantiene desde mayo último con varias restricciones y censuras a la prensa acreditada, se encuentra semivacía.

El jefe de Estado y la secretaria general seguirán la semifinal desde la Quinta de Olivos, tal como hicieron los últimos encuentros. En tanto, Caputo y su mesa chica de asesores estarán en el Salón Martín Fierro, donde incluso vieron el partido entre España y Francia de este martes. Por su parte, Menem verá el partido en la casa de padre, el histórico peronista Eduardo Menem, quien se desempeñó como senador entre 1983 y 2005.

La reactivación de la agenda presidencial será este jueves: Milei participará por la noche del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y si bien la renovación de la interna libertaria todavía no tiene fecha, promete ser más temprano que tarde. Es sí, después del Mundial.