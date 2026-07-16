Mercado Libre desembarca en Gualeguaychú a bordo del RIGI que implementó Rogelio Frigerio en Entre Ríos

El proyecto de Mercado Libre para instalar un centro logístico en Gualeguaychú adquiere una fuerte dimensión política en una ciudad golpeada por la pérdida de 120 puestos de trabajo en Union Bat a fines de junio. El Intendente Mauricio Davico inició las gestiones para el desembarco del gigante argentino en 2025, pero aún no se avanzó más allá del permiso de obra.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron a Letra P que la empresa ya tramitó el ingresó al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) , aprobado en noviembre de 2024 por la Legislatura. La norma otorga exenciones fiscales de hasta el 100% en impuestos provinciales por un plazo de hasta 15 años, además de reintegros energéticos y facilidades financieras para impulsar proyectos productivos que generen empleo en Entre Ríos .

Aunque todavía no está aprobado, el trámite se encuentra en el proceso de la requisitoria. Según pudo averiguar este medio, el centro tendrá alcance regional y la empresa evalúa abrir uno similar en Paraná . Letra P consultó a Mercado Libre sobre el proyecto, pero la empresa prefirió no brindar información.

Según supo Letra P , la instalación de la empresa de Marcos Galperin en el sur entrerriano es un proyecto conversado desde hace tiempo entre dirigentes políticos y representantes de la empresa, aunque aún no se haya oficializado el desembarco. En las últimas semanas, nuevos movimientos en el expediente en curso en la Municipalidad marcaron que la iniciativa está en marcha.

La ubicación estratégica de Gualeguaychú para desarrollar un centro de acopio y distribución destinado a abastecer una amplia región del país es la clave en la planificación del proyecto. A esto se suman las condiciones normativas para la construcción del predio: la ciudad se adhirió a la iniciativa de Rogelio Frigerio aprobando la adecuación del RIGI y RINI con exenciones impositivas y otros beneficios para quienes realicen inversiones en la zona.

De acuerdo con la información que pudo recabar este medio, el centro de acopio y distribución no se instalará dentro del Parque Industrial. La empresa habría avanzado en la adquisición de un terreno sobre la Ruta Nacional 14, conocida como la Autovía del Mercosur, en un predio cercano a un complejo termal.

La expectativa del gobierno de Gualeguaychú

Hace una semana Davico adelantó en declaraciones periodísticas la inminente llegada de una empresa de gran importancia, aunque evitó identificarla. En esa oportunidad sostuvo que el emprendimiento permitiría generar cerca de 80 empleos directos y más de 200 indirectos.

Fuentes cercanas al intendente confirmaron a Letra P que ese anuncio se refería al desembarco de ML y que las conversaciones comenzaron a fines del año pasado. El secretario de Gobierno y Modernización de Gualeguaychú, Manuel Olalde, confirmó que las gestiones continúan en manos del alcalde.

El subsecretario de Gestión Urbana y Vivienda, Ariel Destéfano, corroboró ante este medio la existencia del expediente. "Tramitaron los planos y los permisos de construcción. Ya cuentan con el permiso de obra", afirmó.

Davico y Galperin, defensores públicos de Javier Milei

Tanto Davico, que gobierna bajo el ala de Juntos, como el dueño del gigante amarillo son defensores públicos de la política de Javier Milei, reivindicando una fuerte confluencia entre la gestión pública y el sector privado, donde ambos actúan como militantes ideológicos sin pertenecer orgánicamente a La Libertad Avanza. El punto máximo de esta sintonía se concretará de la mano de este proyecto.

Mientras tanto, Davico se propone la eliminación de tasas e impulsa normas en el Concejo Deliberante para gestionar recompensas a los privados que inviertan en la zona, abonando desde su gestión la reforma desreguladora libertaria que Galperin celebró públicamente.

Una inversión alineada con la expansión de Mercado Libre

Durante los últimos años, Mercado Libre fortaleció su red logística en Argentina mediante la incorporación de grandes centros de almacenamiento, plantas de clasificación y espacios destinados a la distribución de última milla.

El complejo de Tapiales, en La Matanza, constituye uno de los principales ejemplos de esa estrategia, con un sistema que integra almacenamiento, preparación y despacho de mercadería bajo el modelo fulfillment. Ese esquema fue replicándose en distintas regiones del país para acelerar las entregas y ampliar la capacidad operativa.

El gigante de Galperin construye también un nuevo centro de almacenamiento y distribución, con la promesa de ser el más grande del país, en Loma Verde (km 58 de la Panamericana) en Escobar. Con $115 millones de dólares de inversión y 100.000 m², estiman que generará unos 1.300 empleos.

La eventual incorporación de Gualeguaychú a esa red convertiría a la ciudad en un punto estratégico para la distribución en la región mesopotámica. Aunque la decisión final todavía no fue comunicada oficialmente, las señales surgidas en las últimas semanas indican que el proyecto volvió a ganar impulso y que las posibilidades de su concreción hoy son mayores que meses atrás.