Javier Milei tampoco le mandó a Sergio Ziliotto los fondos comprometidos ante la Corte Suprema

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, junto a su ministro de Hacienda Guido Bisterfeld. En la provincia advierten que Javier Milei no mandó ni los fondos comprometidos ante la Corte Suprema.

El gobierno de La Pampa , advierte que no recibió de ni siquiera los fondos que la gestión de Javier Milei se comprometió a enviar mensualmente como parte de un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia . El reclamo se suma a otras deuda de la Casa Rosada que, según dicen en la provincia, ya suman más de $400.000 millones.

Son $5.000 millones que La Pampa esperaba para principios de este mes, pero que fueron retaceados sin explicaciones. El ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld , confirmó ante la consulta de Letra P que hasta el viernes ese dinero no había aparecido en las cuentas.

Es un capítulo más de lo que duele en los bolsillos federales la motosierra sobre los fondos para las provincias, en este caso para La Pampa, que gobernada por el peronismo asegura que no solo es víctima del ajuste sino de una discriminación por parte de la gestión libertaria.

La Pampa ya reclamó por el incumplimiento, aprovechando que se trata de un acuerdo ante el máximo organismo judicial, que Nación tiene también con otras jurisdicciones que conservan sus cajas previsionales.

Ziliotto logró ese pacto a partir de demandas insistentes y metiéndole presión al ministro de Economía, Toto Caputo . Además de un pago inicial de $2.500 millones se determinó el desembolso de cuotas mensuales por $5.000 millones. La plata que Nación no transfiere.

Ministro de Economía de la Nación, Toto Caputo, junto al gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto.

Ese retaceo se suma a la sensible caída de fondos por coparticipación federal. Además, la recaudación provincial también está para abajo, a partir de la parálisis del consumo y la actividad económica. Un combo de complicaciones que inevitablemente nota la gestión provincial.

La pista de Adrián Ravier

Una teoría que explica el incumplimiento es que Nación cuidó sus cuentas para afrontar el pago de los aguinaldos, en un tiempo de bolsillos flacos. La situación va de la mano con lo que de algún modo reconoció el vocero presidencial Adrián Ravier, quien en una de sus conferencias de prensa dio a entender que el mentado superávit no es tan holgado como desearía el equipo económico.

Adrián Ravier, que saltó de diputado nacional por La Pampa a vocero presidencial, admitió la falta de fondos.

La semana pasada, el dirigente que llegó a diputado nacional por La Pampa, dijo textualmente: “¿Cómo incentivamos la inversión? Bajando impuestos. Por supuesto, nos encantaría bajar más los impuestos. Si ustedes le preguntan al ministro Caputo por qué no baja más los impuestos, bueno… porque no tenemos todavía un superávit fiscal que nos permita bajar impuestos mientras mantenemos el equilibrio fiscal”.

Esa referencia que parece transparentar que el superávit no es el que militan los fans del gobierno complicó el vínculo de Ravier con la propia Casa Rosada, según la lectura que hacen algunos conocedores del funcionamiento de relaciones entre el karinismo y su funcionariaje.

La caída de fondos para La Pampa

Todos los fondos que recibe La Pampa están a la baja. Las cuentas del gobierno provincial indican que la deuda de la gestión de Milei es superior a los $400.000 millones.

Otro de los recortes que sufre la provincia que es portal de la Patagonia tiene que ver con las transferencias no automáticas. La caída interanual promedio en el país fue del 87,7% y el último mes La Pampa fue una de las jurisdicciones más perjudicadas, remarcó el ministro Bisterfeld.

Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda de La Pampa: caen la coparticipación y la recaudación provincial. FOTO: www.radiokermes.com

El tradicional informe de Politikón Chaco confirma que La Pampa recibió en junio solo $ 303 millones. Solo La Rioja y Río Negro estuvieron por debajo de ese monto. La Pampa perdió por ese concepto un 21,6% en comparación con junio de 2025.

Pero además, la coparticipación se le derrumbó un 8,5% interanual. La recaudación de impuestos nacionales también está en declive. Ya hace nueves meses que se reduce de manera sucesiva lo cosechado por el IVA, del mismo modo que retrocede el impuesto a las Ganancias. La retranca de los aportes y contribuciones a la seguridad social es otro dato que alerta sobre la caída del empleo formal.

Como contó Letra P, en el primer semestre de este año la provincia dejó de recibir casi $30.000 millones en comparación con el mismo período del año anterior. En comparación con 2023, son $99.500 millones menos en valores constantes.