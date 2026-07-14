Toto Caputo anunció el primer proyecto 100% chino en el RIGI: está en Catamarca y festeja Raúl Jalil

Toto Caputo y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Javier Milei sumó un gesto con un gobernador aliado como el peronista Raúl Jalil. El ministro de Economía, Toto Caputo, anunció el primer proyecto de capitales totalmente chinos en el RIGI. Se trata de un yacimiento de producción de carbonato de litio ubicado en Catamarca, mientras la provincia espera por la luz verde para dos proyectos más.

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El anuncio de Toto Caputo El proyecto en cuestión, ubicado en el salar Tres Quebradas en Fiambalá, es el primero de financiamiento totalmente chino. Detrás de la inversión de casi U$S 710 millones está Zijin Mining, una de las mineras más importantes del mundo, con presencia en los cinco continentes. Nacida en la década de los 80 en Fujián, su expansión internacional comenzó hace una década, cuando se lanzó a comprar grandes yacimientos en todo el mundo. El caso de Catamarca es un ejemplo: en 2021 le compró el proyecto Tres Quebradas al grupo canadiense Neo Lithium por unos U$S 960 millones.

Según contó Caputo en su tuit, la inversión busca construir y operar “una planta con capacidad para producir 40 mil toneladas anuales de carbonato de litio”. “Este nuevo RIGI aprobado generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación. Además, los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de U$S 400 millones por año”, detalló Caputo.

Festeja Raúl Jalil Más allá de las implicancias económicas y geopolíticas del proyecto, su inclusión en el RIGI puede ser leído también como un gesto con Jalil, un gobernador peronista que ha mostrado alineamiento con la Casa Rosada. El mandatario catamarqueño activó el movimiento clave en la Cámara de Diputados que le permitió a La Libertad Avanza quedarse con la primera minoría: rompió el bloque peronista y se llevó a sus diputados. A cambio, el Gobierno le devolvió el control de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, donde Jalil ubicó a su hermano.

IMPORTANTE 2!!



El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026 Fuentes al tanto del vínculo entre el gobernador y la Casa Rosada celebraron la decisión del comité evaluador -integrado en su totalidad por funcionarios del propio gobierno libertario- y, si bien no desmintieron algunas charlas informales sobre el tema, sí descartaron que el tema haya estado al tope de la agenda de negociaciones entre la provinca y la Nación. “A veces se menciona el tema, pero no suele ser tan necesario, porque el Gobierno está igual o más interesado en que se concrete la inversión”, expresaron.

Lo que le queda en el tintero a Catamarca Tres Quebradas es el quinto proyecto dentro del RIGI que involucra a Catamarca. La provincia ya cuenta con dos iniciativas en busca de litio en el Salar del Hombre Muerto, una de US$530 millones de capitales británicos y otra de US$217 millones oriunda de Australia. Además, comparte con Salta la mina de oro y plata Diablillos, explotada por capitales canadienses, y el yacimiento de litio Sal de Oro, bajo el control de una firma surcoreana. En Catamarca aún esperan con ansias la inclusión en el RIGI de dos iniciativas en lista de espera. Una es en Sal de Vida, donde la empresa británica Rio Tinto quiere invertir más de U$S 800 millones para producir litio. La otra iniciativa es la más ambiciosa: se trata de la inversión de U$S 4.000 millones que la suiza Glencore quiere llevar a cabo en Agua Rica para extraer cobre. La intención de la firma helvética es reutilizar la vieja ciudad minera que quedó tras el agotamiento del Bajo La Alumbrera.