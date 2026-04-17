Ziliotto, furioso con Javier Milei y otros gobernadores por el traspaso de rutas que dejó afuera a La Pampa

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto fue de los primeros en pedir a Javier Milei el traspaso de la gestión de rutas, pero lo dejaron afuera.

El decreto que traspasó rutas nacionales a las provincias que gobiernan aliados del presidente Javier Milei fue un baldazo de agua fría para La Pampa . La furia se hizo notar desde la gestión del gobernador peronista Sergio Ziliotto , que venía con ese planteo desde hace largo tiempo.

La Pampa fue una de las primeras en tirar esa piedra. Ziliotto avanzó en conversaciones con el ministro del Interior Diego Santilli , que todo el tiempo explicó que dependía de cuestiones administrativas tanto el traspaso de las rutas como de la obra a medio terminar de un desarrollo urbanístico del ProCreAr .

El decretazo de Milei delegando la gestión de rutas en jurisdicciones amigas demostró lo contrario. El ministro de Obras Públicas de La Pampa Alfredo Intronati , ante la consulta de Letra P , dijo que Nación y sus provincias “amigas” no tienen interés en la red vial ni en la seguridad, sino que arregla "negocios".

Como contó César Pucheta en Letra P , Milei cedió en la delegación de la gestión de algunas de esas rutas a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz . Es un traspaso de las responsabilidades, pero sin recursos, aunque las provincias tienen la facultad de endeudarse para hacer obras y después instalar peajes.

“En esos acuerdos no se tuvo en cuenta un esquema integral sobre las rutas nacionales, son apenas los corredores que pueden transformarse en un negocio. No se interesan por todas las rutas, sino por las del mercado, las que permiten pensar en concesiones”, acusó Intronati.

intronati ziliotto El ministro de Obras Públicas Alfredo Intronati dijo que la delegación de la gestión de rutas responde al negocio y no a la seguridad vial o la necesidad de conectividad.

“A La Pampa la excluyeron por tener coherencia. Las otras provincias especularon económicamente con las rutas rentables”, insistió. La cuestión está en la agenda del Consejo Federal de Obras Públicas, donde todas las jurisdicciones dejaron en claro que sus cajas no están en condiciones de invertir en las rutas.

Las rutas de La Pampa colpasan por el efecto Vaca Muerta

La situación en La Pampa es especialmente crítica. El abandono por parte de Nación ocurre en un momento particular en el que las carreteras están detonadas por el incesante paso de camiones pesados que van hacia Vaca Muerta. Esa situación generó una movida del Foro de la Patagonia, que pidió que YPF abra su billetera para financiar mejoras.

Ziliotto hizo sus advertencias en todos los tonos y ámbitos. Tiene alto respaldo de las intendencias, incluso opositoras, en esa demanda. El gobernador puso el tema en agenda durante su discurso de inauguración del período legislativo. “Las rutas requieren un abordaje urgente”, alertó. El área de Vialidad Provincial hizo un informe detallado en el que detectó que el 42% de las vías están cerca del colapso.

rutas rotas Las rutas pampeanas se utilizan para el paso de camiones pesados hacia Vaca Muerta: el 42% de las carreteras están al borde del colapso.

Un estudio al que accedió Letra P señala carreteras en estado deplorable: la RN 35 desde Santa Rosa hacia el norte pampeano; la RN 5 especialmente en el tramo comprendido entre Santa Rosa y Catriló (límite con la provincia de Buenos Aires); la RN 154, en la zona cercana a la sureña La Adela y también las rutas nacionales 188, 152, 143 y 232.

Además, ese abandono de la red vial acelera su deterioro y encarece las reparaciones, refrescó el presidente de Vialidad Rodrigo Cadenas.

Javier Milei, entre favores y ataques

La Pampa le pidió a Nación que le delegue el mantenimiento y conservación de 600 kilómetros de rutas, prometió inversión propia pero reclamó los recursos que la ley prevé como destino específico y que salen del impuesto a los combustibles. El ministro de Economía Luis Caputo le pegó un manotazo a esos fondos para desviarlos a Rentas Generales y sostener el equilibrio fiscal.

“Se quedan con los recursos que no les corresponden”, salió al ruedo también el ministro político, Pascual Fernández. Responsable de la cartera de Gobierno y Asuntos Municipales, el funcionario ziliottista cruzó la decisión por las rutas y disparó: “el ataque de Milei a La Pampa es permanente”.

Hasta ahora, el único interés de Nación por una ruta de La Pampa fue para hacer un pequeño bacheo de unos pocos kilómetros en la Ruta 151, en la zona de Colonia 25 de Mayo. Una tragedia sensibilizó especialmente a la zona, pero la aparición de Nación se produjo más como un favor al intendente Leonel Monsalve por su realineamiento con La Libertad Avanza.

Patagonia, necesidad y negocios

“Nosotros hicimos un pedido estratégico para garantizar la transitabilidad de las rutas, la conectividad y la seguridad vial; no es que vimos el negocio o tuvimos un criterio recaudatorio, sino que es una necesidad de la población y de la producción”, insistió Intronati.

El gobierno de Ziliotto pone la lupa sobre todo en la delegación que se hizo a Río Negro, provincia limítrofe. El gobernador Alberto Weretilneck puso a jugar las rutas 22 y 151, las de mayor tránsito y rentabilidad. “Van a armar un negocio por 20 años, que es el tiempo que dura la concesión”, insistió el ministro de Obras Públicas de La Pampa.

gober_patagonicos Ziliotto y sus pares de la Patagonia: La Pampa miró de reojo cuando detectó que otras provincias de la región fueron incluidas en el decreto que la ninguneó.

“Nosotros, en cambio, estamos viendo la necesidad de tener las rutas en condiciones y ahí está la gran diferencia y por eso siempre vamos a estar parados en una vereda distinta, enfrentados al Gobierno nacional”, contrastó. Y advirtió: “No nos oponemos por oponernos, sino porque todo lo que nos proponen no cumple con las necesidades para los pampeanos”.

El ministro lamentó que una porción de la dirigencia y la sociedad “naturaliza el ausentismo total del Estado Nacional en sus responsabilidades”.