Martín Llaryora 2026: todos los cambios en el gabinete y la Legislatura de Córdoba

Martín Llaryora hizo ajustes en la estructura del gobierno de Córdoba y en la Legislatura con el objetivo de dinamizar la gestión y la construcción política rumbo a los comicios de 2027, cuando buscará su reelección y sellar la sucesión de Daniel Passerini en la capital provincial. La primera movida fuerte involucró a Miguel Siciliano .

El jefe del bloque oficialista en la Legislatura y diputado electo asumirá como ministro de Vinculación y Gestión Institucional. “Estamos esperanzados de que 2026 sea el año del crecimiento económico que promete el Gobierno y que el mismo llegue a la gente, pero mientras esperamos que esto suceda, el gobierno de Córdoba pretende redoblar el acompañamiento para enfrentar los problemas cotidianos”, introdujo la explicación de los cambios el vocero de Llaryora, Daniel Pastore , cuya cartera en adelante perderá la pata de “Vinculación” para concentrarse en el rol de ministro de Comunicación y Protocolo.

Sin vueltas, Pastore expuso la explicación oficial de la movida: “Por esta razón, el gobernador dispuso intensificar el relacionamiento con los cordobeses en temas sensibles como la participación comunitaria en seguridad, en temas sociales y también el acompañamiento a las instituciones que realizan una enorme labor en la provincia”.

Siciliano asciende en la estructura de poder del llaryorismo . Pedirá licencia como legislador provincial y renunciará a su banca en el Congreso este miércoles. En su lugar, quedará Ignacio García Aresca , diputado que debía dejar el recinto el 10 de diciembre.

El ingreso al gabinete de Siciliano es interpretado como una apuesta directa del gobernador a empezar a preparar candidatos para el próximo turno electoral. Como Passerini no puede ser reelecto en la ciudad, todas las apuestas colocan a quien fuera secretario de Gobierno en el municipio de Llaryora como el candidato para la sucesión capitalina.

Miguel Siciliano no asumirá su banca en la Cámara de Diputados y será ministro de Martín Llaryora

Pedro Dellarossa, el primer transversal caído

Como anticipó Letra P en exclusiva, el ministro de Industria, Pedro Dellarossa, integrará el directorio del Banco de Córdoba, una suerte de refugio político de la política cordobesista.

El exintendente de Marcos Juárez es el primer transversal reubicado. El hombre con origen en el PRO sufrió cuestionamientos internos y externos desde su ascenso. En estos dos años no pudo dar vuelta la críticas nacidas del peronismo, pero también del Círculo Rojo, acostumbrados a una conducción política de la cartera.

pedro dellarossa candidato marcos juárez.jpg Pedro Dellarossa integrará el directorio del Banco de Córdoba

Llaryora construyó su proyección provincial desde esa cartera cuando asumió como ministro de Industria en 2013, en la administración de José Manuel de la Sota, tras desafiarlo en internas.

La incógnita que se revelará en el corto plazo es si Dellarossa fue desplazado porque será el candidato cordobesista en la campaña municipal de su ciudad natal, que decidirá la sucesión de Sara Majorel en septiembre de 2026. O bien, si fue una salida decorosa del gobierno cordobés.

Sergio Busso, el viejo conocido de la agroindustria de Córdoba

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, sumará a su cartera el ministerio que deja Dellarossa. El dirigente peronista del sur cordobés fue uno de los primeros confirmados en el punteo del gabinete original de Llaryora, pese a ser hombre de la mesa chica del exgobernador Juan Schiaretti. Dos años después, suma poder en la estructura del Ejecutivo.

Sergio Busso.jpg Sergio Busso se fortalece en la estructura de gobierno de Martín Llaryora

Busso conoce con profundidad las lógicas del sector productivo de la provincia, sus internas y sus mañas. Si bien hay varias asociaciones rurales rebeldes que son un problema para el relato del cordobesismo, como las de Jesús María y Río Cuarto, el exintendente de Serrano tiene todo aquello de lo que carecía Dellarossa: solvencia técnica, pero sobre todo cintura política.

Con estas modificaciones, el gabinete mantendrá la misma cantidad de ministerios que hasta ahora -son 14- y operará con cinco agencias menos que hace dos años, conforme al anuncio que formuló Llaryora tras el resultado del 26-O.

Tres exintendentes en la Legislatura

La vicegobernadora Myrian Prunotto y exintendenta de Estación Juárez Celman estará acompañada en la Legislatura desde el 17 de diciembre, día previsto para la sesión preparatoria, por Juan Manuel Llamosas.

El exintendente de Río Cuarto será el presidente provisorio del recinto. Pondrá punto final a un derrotero de casi dos años desde que entregó el mando a Guillermo de Rivas en la capital alterna.

Tras ocupar brevemente el puesto de “asesor del Poder Ejecutivo Provincial para los cuatro departamentos del sur”, un cargo inventado bajo la estructura del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, tuvo su última parada en el refugio: el Banco de Córdoba.

Myrian Prunotto junto a Juan Manuel Llamosas.jpeg Myrian Prunotto y Juan Manuel Llamosas

En el recinto tendrá la posibilidad de levantar el perfil, aunque, como Siciliano, esperaba un cargo en el gabinete. La vicepresidenta del cuerpo seguirá siendo la peronista de capital Nadia Fernández.

El exintendente de Alta Gracia, Facundo Torres, será el jefe del bloque que dejará Siciliano este miércoles y continuará en su rol como presidente alterno del Partido Justicialista de Córdoba.

Torres le imprimirá otro perfil a la dinámica legislativa porque es bien considerado por la oposición. En el recinto hay una multitud de exintendentes y referentes territoriales ocupando bancas que, como se sabe, serán claves en los armados electorales del ’27. El diálogo asoma como la base.

¿Más cambios?

Fuentes del Panal, como se conoce a la casa de gobierno cordobesa, admiten que podría haber algunos ajustes más. Por estas horas se analizaba la posibilidad de separar Justicia y Trabajo, ministerio a cargo de Julián López. “Llaryora quiere jerarquizar el área laboral de la gestión”, apuntan desde encumbrados despachos del Centro Cívico.

Sobre el destino de López se habló mucho por estos días. Algunas fuentes lo apuntaban en la Cámara de Diputados, situación que no sucedería con las asunciones previstas de Schiaretti, Carolina Basualdo y García Aresca. También hay quienes señalan que Llaryora no lo descarta como su candidato a ocupar una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia.