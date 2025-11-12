Gobierno en refacción

Un ministro de Martín Llaryora ahora suena para el nuevo gabinete de Daniel Passerini

Manuel Calvo cultiva un perfil alto y su nombre aparece en varias posiciones. La última versión lo ubica con juego acotado a la capital de Córdoba.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Manuel Calvo, en el centro de la rosca del nuevo gabinete de Martín Llaryora

Manuel Calvo, en el centro de la rosca del nuevo gabinete de Martín Llaryora

En las oficinas más encumbradas del gobierno de Córdoba afirman que Martín Llaryora está dedicado a la confección del nuevo presupuesto, pero eso no corta el festival de versiones que van de trinchera a trinchera por posibles cambios de gabinete. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, ocupa la centralidad en las mesas de la rosca cordobesa.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora le apuntará a la deuda previsional en la primera reunión que tendrá con Diego Santilli
FERNET CON ROSCA

Llaryora se sienta en la mesa de Santilli con un reclamo de más de $1,2 billones

Por  Yanina Passero

Primero, porque no pasó desapercibido que el mandatario provincial lo haya elegido para participar del primer encuentro con el ministro del Interior libertario, Diego Santilli. Segundo, porque no deja de sonar como jugador en un eventual cambio de gabinete, aunque el entorno del funcionario que tiene a su cargo el armado del Partido Cordobés asegura que se quedará en la cartera de Gobierno.

La posibilidad de un arribo de Calvo a la presidencia provisoria de la Legislatura fue flor de un día y, como anticipó Letra P, el debut en ese cargo del exintendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, sería un hecho. Lo curioso es que el apellido Calvo rebota en las paredes del Panal con destino a la Municipalidad de Córdoba, donde manda Daniel Passerini. Ante la consulta de este medio, la respuesta fue grisácea: no lo confirman, pero tampoco lo desmienten. Hay quienes sostienen que esta estrategia es la típica, para que los funcionarios lleguen con el caballo cansado a la hora de la verdad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManuelCalvoCba/status/1988008520818491536&partner=&hide_thread=false

Las versiones -siempre interesadas- sostienen que Llaryora mira la ciudad como un bastión clave para buscar su reelección provincial en 2027. La pregunta es qué podría aportar Calvo al municipio. La derrota por 19 puntos frente a La Libertad Avanza en la capital no se lee en el Panal como un bochazo a la gestión cordobesista, sino parte de la ola violeta, pero las señales de alertas quedaron prendidas.

¿Cruces en los gobiernos del PJ de Córdoba?

El propio Passerini reconoció que debe hacer ajustes fuertes con la confirmación de que eficientizará el gasto y reducirá su planta política. Argumentan un escenario nacional complejo, con transferencias de responsabilidades del Estado nacional, deuda refinanciada y el pago de un ambicioso plan de obras durante la administración llaryorista-schiarettista de la ciudad. Defenderán lo hecho en un contexto adverso para el municipalismo.

llaryora calvo santilli adorni
Martín Llaryora y Manuel Calvo en la Casa Rosada

Martín Llaryora y Manuel Calvo en la Casa Rosada

Si sonaba picaresca la versión que ponía en la Secretaría de Gobierno a Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Llaryora que quiere ser intendente, el nombre de Calvo asoma como más digerible para los equilibrios que tiene que atender el cordobesismo en su trama de relaciones VIP. Al fin y al cabo, Llaryora y Passerini se definen como de un mismo equipo.

En la pelotera también sonó Miguel Siciliano, el diputado electo que dice que quiso ser candidato a intendente. Sin embargo, todo indicaría que asumiría su banca en el Congreso, pero por estas horas los rumores también lo situaban en la baraja de los cambios de gabinete de los que, supuestamente, Llaryora no conversa con nadie.

Daniel Passerini vuelve a la Municipalidad

En el Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio municipal, aguardan la reincorporación de Passerini este jueves o viernes después de su licencia por una operación preventiva. Sus adláteres sostienen que el intendente decidirá los cambios prometidos con autonomía, como lo hizo este año.

Como el manual indica, aseguran que no hay información oficial sobre los reajustes ya anunciados. "Passerini los decidirá en soledad, a lo sumo en consulta con su mesa chica", ratifican.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Santilli y Manuel Adorni, junto a Martín Llaryora.
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Santilli recibió a Llaryora y Orrego y abrió la puerta a cambios en el Presupuesto 2026

El designado funcionario negocia cambios en los proyectos a cambio de respaldo en el Congreso. La jura formal con Javier Milei y la gira por federal.
Martín Llaryora y su ministro de Economía, Guillermo Acosta
ECOS DE LA OLA VIOLETA

Llaryora enviará a la Legislatura un presupuesto que propone una rebaja impositiva en Córdoba

El gobernador prometió dar alivio a las pymes y atraer a los sectores que están por fuera del sistema. Comercio, servicios e inmuebles, los tributos apuntados.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Edenor y Edesur tendrán un medio aguinaldo para mejorar los balances
Los perfiles del poder

Edenor y Edesur tendrán un medio aguinaldo para mejorar los balances

Por  Esteban Rafele
Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central aseguró que el próximo paso es levantar el cepo a las empresas
VERDES PARA TODOS

El vice del Banco Central aseguró que el próximo paso es levantar el cepo al dólar a las empresas

Por  Lorena Hak
Facundo Manes, con sus pares Pablo Juliano y Jorge Rizzotti (DPS). Mira Germán Martínez (Unión por la Patria). Bloques claves de la oposición, que busca superar la presión de Diego Santilli. 
CONGRESO

Efecto Santilli: los gobernadores apagaron los teléfonos y peligran las sesiones que quiere la oposición

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli. 
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Antes de jurar, Santilli le ganó una pulseada a Bullrich y retuvo el Renaper

Por  Pablo Lapuente