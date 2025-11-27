Presupuesto 2026: Daniel Passerini sumó el apoyo de la Cámara de Comercio a su rebaja impositiva

El intendente de la ciudad de Córdoba , Daniel Passerini , valoró el apoyo de la Cámara de Comercio a la propuesta de reducción del 30% en la tasa de Comercio e Industria, incluida en el proyecto de presupuesto 2026, durante el debate que se desarrolla en el Concejo Deliberante.

En un mensaje público, el jefe del municipio resaltó que la medida es resultado de una política de diálogo sostenido con los sectores económicos de la ciudad. El intendente afirmó que la articulación con actores privados permite avanzar en soluciones para fortalecer la actividad productiva.

Passerini planteó que la administración local trabaja con un esquema ordenado y orientado al desarrollo económico, priorizando el impacto directo sobre la ciudadanía. Según el mandatario, la coordinación con espacios empresariales es un eje central para impulsar iniciativas que estimulen el crecimiento.

La vocación de escucha y diálogo con los distintos sectores que empujan y dinamizan el desarrollo de la ciudad tiene estos resultados. En #CórdobaCapital avanzamos en un trabajo coordinado entre el sector privado, sus objetivos y expectativas, y un Estado Municipal ordenado… https://t.co/VRCDCsf1AO

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba destacaron que la baja impositiva surge de la labor conjunta realizada en el marco de una mesa de articulación. Este ámbito funciona como un espacio estable de intercambio para revisar tributos y proponer actualizaciones acordadas.

La entidad empresaria, a cargo de Manuel Tagle , remarcó que la reducción proyectada representa un avance significativo en la mejora de las condiciones para la competitividad local. Además, señalaron que la instancia de trabajo compartida permitió acelerar consensos y ordenar prioridades tributarias.

El debate sobre la iniciativa se desarrolla actualmente en el Concejo Deliberante, donde se analizan los alcances de la medida y su impacto en las cuentas municipales. El oficialismo sostiene que la baja tributaria es compatible con una administración equilibrada.

Alcance del cambio en la Tasa de Comercio e Industria

El proyecto de Presupuesto 2026 establece una reducción del treinta por ciento para los contribuyentes de los regímenes generales Tipo dos y Tipo cuatro de la Tasa de Comercio e Industria. La medida alcanzará a alrededor de 20 mil inscriptos, que representan ochenta y cinco por ciento del padrón total.

Según la presentación oficial, el alivio fiscal busca acompañar la recuperación económica y sostener el proceso de formalización comercial en la ciudad. El Municipio considera que la medida constituye una señal de previsibilidad para trabajadores independientes, pymes y comercios.

En paralelo, la administración municipal anticipó que continuará el seguimiento conjunto con el sector privado para evaluar los efectos de la actualización tributaria. El objetivo es revisar anualmente los tributos vinculados al comercio para evitar cargas distorsivas.