Córdoba

Presupuesto 2026: Daniel Passerini sumó el apoyo de la Cámara de Comercio a su rebaja impositiva

El intendente capitaliza el respaldo por la reducción del 30% de la tasa de Comercio e Industria. La defensa del alivio fiscal y del manejo de las cuentas.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniel Passerini y Manuel Tagle en la Cámara de Comercio de Córdoba

Daniel Passerini y Manuel Tagle en la Cámara de Comercio de Córdoba

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, valoró el apoyo de la Cámara de Comercio a la propuesta de reducción del 30% en la tasa de Comercio e Industria, incluida en el proyecto de presupuesto 2026, durante el debate que se desarrolla en el Concejo Deliberante.

Daniel Passerini al retomar sus tareas tras la operación
CON LA CAJA AL LÍMITE

Passerini apuesta a una poda impositiva del 30% en línea con el optimismo de Milei y Llaryora

Por  Luis Zegarra

En un mensaje público, el jefe del municipio resaltó que la medida es resultado de una política de diálogo sostenido con los sectores económicos de la ciudad. El intendente afirmó que la articulación con actores privados permite avanzar en soluciones para fortalecer la actividad productiva.

Passerini planteó que la administración local trabaja con un esquema ordenado y orientado al desarrollo económico, priorizando el impacto directo sobre la ciudadanía. Según el mandatario, la coordinación con espacios empresariales es un eje central para impulsar iniciativas que estimulen el crecimiento.

Reducción impositiva en Córdoba

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba destacaron que la baja impositiva surge de la labor conjunta realizada en el marco de una mesa de articulación. Este ámbito funciona como un espacio estable de intercambio para revisar tributos y proponer actualizaciones acordadas.

Daniel Passerini al retomar sus tareas tras la operación
Daniel Passerini consigui&oacute; el respaldo del C&iacute;rculo Rojo de C&oacute;rdoba al proyecto de Presupuesto 2026

Daniel Passerini consiguió el respaldo del Círculo Rojo de Córdoba al proyecto de Presupuesto 2026

La entidad empresaria, a cargo de Manuel Tagle, remarcó que la reducción proyectada representa un avance significativo en la mejora de las condiciones para la competitividad local. Además, señalaron que la instancia de trabajo compartida permitió acelerar consensos y ordenar prioridades tributarias.

El debate sobre la iniciativa se desarrolla actualmente en el Concejo Deliberante, donde se analizan los alcances de la medida y su impacto en las cuentas municipales. El oficialismo sostiene que la baja tributaria es compatible con una administración equilibrada.

Alcance del cambio en la Tasa de Comercio e Industria

El proyecto de Presupuesto 2026 establece una reducción del treinta por ciento para los contribuyentes de los regímenes generales Tipo dos y Tipo cuatro de la Tasa de Comercio e Industria. La medida alcanzará a alrededor de 20 mil inscriptos, que representan ochenta y cinco por ciento del padrón total.

Según la presentación oficial, el alivio fiscal busca acompañar la recuperación económica y sostener el proceso de formalización comercial en la ciudad. El Municipio considera que la medida constituye una señal de previsibilidad para trabajadores independientes, pymes y comercios.

En paralelo, la administración municipal anticipó que continuará el seguimiento conjunto con el sector privado para evaluar los efectos de la actualización tributaria. El objetivo es revisar anualmente los tributos vinculados al comercio para evitar cargas distorsivas.

Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini, durante la presentación de la Tarjeta Activa
Javier Milei sigue pintando el país de violeta con una reforma laboral que consolida su revolución conservadora,
Cómo pagará Axel Kicillof el fondo para municipios, eje de disputa en los pasillos de la legislatura
Pamela Verasay, futura jefa de la UCR en Diputados. 
Phoenix es el brazo petrolero de Mercuria en Vaca Muerta, tanto en el lado neuquino como el rionegrino.
