Chubut: se anotaron cuatro candidatos y el radicalismo tendrá las elecciones que quería en Gaiman

Chubut. La UCR y el PRO tendrán rivales en Gaiman, con el peronismo fuera de la elección.

La alianza Despierta Chubut finalmente tendrá otros tres competidores en las elecciones para elegir al sucesor del intendente Darío James en la ciudad de Gaiman . Se trata de los partidos Familia Chubutense, Renovación y Desarrollo , y el ChuSoTo , que este viernes inscribieron a sus candidatos ante la Secretaría Electoral.

El espacio oficialista de esa ciudad de la Patagonia, integrado por la UCR y el PRO , había sido el único que semanas atrás se anotó como alianza . El peronismo, en tanto, decidió bajarse de la contienda que funcionará como ensayo general de cara a 2027, y sufrió la escisión del dirigente Carlos Huentelaf , nada menos que el presidente del partido en la ciudad, que decidió jugar con otra camiseta.

Tanto el oficialismo como el peronismo afuera de la discusión utilizan el mismo argumento para justificar sus posturas. Como las elecciones se anticiparán apenas unos meses al debate que definirá al próximo intendente, entienden el ganador podrá utilizar los sucedido en Gaiman para instalar un clima triunfalista en la provincia. El tema cruza el debate en la ciudad desde el minuto cero.

Como se sabe desde hace tiempo , Despierta Chubut irá con Raúl Ferrero, un extrapartidario dentro del espacio oficialista, que estaba al frente del Concejo Deliberante y, tras la sorpresiva muerte de James en agosto, asumió como intendente interino.

Inicialmente, había señalado que no tenía previsto competir en los comicios que se realizarán el 13 de diciembre, ya que había llegado a su cargo solo a pedido del propio jefe comunal. Su postura cambió después de una reunión con referentes de la UCR y el PRO, que le solicitaron que considerara la candidatura.

Raúl Ferrero estaba al frente del Concejo Deliberante y, tras la sorpresiva muerte de James, asumió como intendente interino.

Familia Chubutense llevará como candidato a Huentelaf, quien era hasta hace poco el presidente del Consejo de Localidad del Partido Justicialista en Gaiman. Presentó su renuncia para ir con el partido provincial liderado por el diputado provincial César Daniel Casa.

"No puedo concebir la idea de que un partido con tantos años y tanta historia decida no participar de la contienda y, peor aún, que no se permita hacerlo a los afiliados, que son el corazón de nuestro movimiento", remarcó por entonces en un comunicado. En concreto, buscará llevarse los votos que el peronismo no utilizará y empezará a posicionarse no solo para la elección de diciembre, sino también pensando en el año que viene.

Familia Chubutense llevará como candidato a Carlos Huentelaf.

Del corrimiento del peronismo también surge la candidatura de Renovación y Desarrollo. Marlén Rodríguez, psicóloga social y concejal por el espacio filo peronista vinculado a Claudio Paredes, dirigente de la UOCRA Chubut, será la candidata.

Por el partido provincial ChuSoTo, cuyo presidente es el actual concejal de Trelew Daniel Asciutto, irá Diego Brunt, que integró la lista de candidatos a concejales suplentes de Gaiman en 2015, acompañando la candidatura de Mariano García Aranibar. Poco después, se desempeñó como su secretario privado. También fue jugador en la Liga de Fútbol de Veteranos para el club Gaiman FC.

El peronismo y su baja sorpresiva de las elecciones de Gaiman

Como ya contó Letra P, el peronismo decidió semanas atrás bajarse de la contienda para evitar una derrota de cara a las elecciones de 2027. La decisión se conoció después de que Despierta Chubut formalizara su alianza ante la Secretaría Electoral y fue confirmada por Juan Pablo Luque.

El dirigente contó que la determinación se tomó tras mantener reuniones en la localidad y argumentó que se debe “respetar la voluntad de los vecinos”. En su lectura, que el radicalismo gobierne hasta 2027. En la misma línea, semanas atrás el PJ sostuvo, a través de un comunicado, que los comicios del 13 de diciembre eran "innecesarios" y advirtió sobre la posible "especulación" con "el dolor de la pérdida de un vecino querido" para "mostrar un eventual triunfo como trofeo".

Juan Pablo Luque confirmó que el peronismo no irá a las elecciones de Gaiman.

Leyende un escenario adverso, el peronismo también quiso esquivar una derrota y decidió correrse del debate, algo que incomodó a una parte de su militancia y empezó a motorizar el debate en la ciudad. Días más tarde, de hecho, fue el propio Ferrero, el candidato radical, quien reconoció que "preferiría que presenten candidatos" dentro del justicialismo. "Me suena raro", disparó.

La elección extraordinaria se realizará el 13 de diciembre y tendrá como objetivo completar el período de gobierno municipal iniciado por James, hasta fin del año que viene. Con cuatro fuerzas en carrera y el peronismo fuera de la disputa, Gaiman se encamina a una contienda que funcionará como la primera foto de las alianzas y movimientos de cara a 2027.