Chubut: Gaiman va a las urnas el 13 de diciembre para elegir al sucesor de Darío James

Tras días de intenso debate, la Municipalidad de Gaiman oficializó el llamado a elecciones para elegir intendente el 13 de diciembre. La contienda definirá al sucesor de Darío James, que sorpresivamente falleció la semana pasada , pero también adelantará la discusión 2027 en la provincia de Chubut .

La votación permitirá definir quién completará el mandato correspondiente al período 2023-2027. El decreto fue suscripto por el intendente interino Raúl Ferrero , que quedó al frente del Ejecutivo local mediante el mecanismo de sucesión contemplado en la Carta Orgánica de Gaiman . A su vez, la resolución establece que la Secretaría Electoral Permanente tendrá a su cargo la organización y conducción de las distintas etapas del proceso.

El anuncio se realizó tras el encuentro este viernes del secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio , con el intendente y concejales de la localidad. "En la reunión tomé conocimiento en persona de la ordenanza que fuera aprobada por una anidad el día martes que adopta el Código Electoral provincial y que solicita la colaboración de la Secretaría electoral permanente para la realización de esta elección extraordinaria", expresó el funcionario a Letra P.

"Se puso en conocimiento tanto del Consejo y de mi persona de la resolución del intendente interino que convoca a las elecciones para completar el mandato vacante para el día 13 de diciembre", explicó, y detalló que a partir de este sábado se publicará el padrón provisorio en la página de la provincia junto al correspondiente cronograma electoral.

La localidad de Gaiman se convirtió en las últimas semanas en el centro de las especulaciones políticas chubutenses. La muerte de su intendente, el radical Darío James , desató una serie de movimientos sucesorios que podrían convertirse en una prueba clave con vistas a las elecciones provinciales del año que viene.

La votación permitirá definir quién completará el mandato correspondiente al período 2023-2027.

Bastión histórico del casi inexistente Partido Acción Chubutense (PACH) y de la UCR, este pueblo cuenta con 12.639 habitantes que deberán atravesar un arduo proceso electoral para elegir en las urnas a un nuevo intendente que complete el mandato que le correspondía a James hasta diciembre de 2027.

Tras el fallecimiento, el debate fue arduo. Luego de la jura de Ferrero como intendente interino, los referentes de los diferentes espacios políticos intentaron firmar un acuerdo para mantener al dirigente en su cargo hasta que terminara el mandato. Sin embargo, las gestiones ante los organismos de control cerraron esa puerta con una desestimación tajante por parte de la Secretaría Electoral a la propuesta.

"Evitar una elección no se puede; ahora, si todos llegaran a una candidatura única, sería una elección muy pacífica, pero elección tiene que haber”, argumentó días atrás Tullio, quien recalcó que el proceso electoral no puede ser reemplazado por un acuerdo entre sectores políticos.

Un intrincado proceso institucional

La Carta Orgánica de la localidad establece en su artículo 172 que “en caso de muerte, inhabilidad, renuncia o destitución del intendente, el cargo es ejercido por el funcionario electo que continúe en la línea sucesoria. Si tal circunstancia ocurre faltando menos de un año para la finalización del mandato, quien lo reemplace queda a cargo del Ejecutivo Municipal hasta completar el mismo”.

El punto más complejo establece: “Si falta más de un año, convoca a elecciones de Intendente Municipal, las que se realizarán en un plazo no mayor de sesenta días. El mandato de quien resulte electo dura hasta la finalización del período del Intendente Municipal que reemplace”.

Ante este panorama, especialistas y dirigentes advirtieron con rapidez que los comicios no podrían concretarse dentro de los 60 días establecidos, debido a los tiempos que demanda la organización electoral. Otro detalle que sumaba dificultad es que Gaiman no cuenta con un Tribunal Electoral Municipal ni con una reglamentación específica para instrumentar el proceso previsto en su Carta Orgánica. En otras palabras, existía un desacople entre lo establecido por la normativa local y la legislación electoral provincial. En este contexto, el Concejo Deliberante de Gaima tuvo resolver de qué manera se iba a adherir al Código Electoral Provincial, tarea que fue acordada a través de una ordenanza el martes pasado por unanimidad.

Mientras tanto, en los pasillos de Casa de Gobierno ya comenzaron a circular diferentes nombres como posibles candidatos. “Empiezan las especulaciones porque la verdad que yo no me candidataría y esperaría el año que viene, pero si alguien ahora entra y le va bien, después me gana”, expresó esta semana el diputado provincial y vecino de la localidad, Mariano García Aranibar, en diálogo con #LA17.

Con la fecha ya definida, el escenario político de Gaiman comienza a tomar forma. El llamado a las urnas abre una nueva etapa de definiciones y movimientos, con un debate caliente que recién empieza.