Chubut: el interino Raúl Ferrero será el candidato de la UCR en Gaiman y el PJ recalcula su estrategia

Chubut: Raúl Ferrero será el candidato de la UCR en Gaiman y obliga al peronismo a mover sus fichas.

El intendente interino de Gaiman , Raúl Ferrero , confirmó que será el candidato por la alianza oficialista Despierta Chubut en las elecciones para elegir al sucesor del fallecido jefe comunal Darío James , una decisión terminó de agilizar el armado del peronismo local, que buscaba hasta hace días suspender la instancia electoral .

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Los comicios fueron convocados para el 13 de diciembre y los partidos tendrán tiempo hasta el 13 de septiembre para para presentar las alianzas.

Según pudo saber Letra P , el expresidente del Concejo Deliberante que juró como intendente interino en agosto tras la muerte de James, no pensaba presentarse como candidato. Lo confirmó en reiteradas oposrtunidades en las que también argumentaba que, en realidad, había ingresado a su cargo como extrapartidario a pedido del propio James.

Su postura cambió días atrás en el marco de una reunión con referentes de la UCR y el PRO . Allí le pidieron de forma unánime que considere su candidatura. “Se consultó a todas las autoridades del partido y todos dieron el visto bueno”, contó una fuente que fue parte del encuentro.

Doris Thomas , la secretaria de Gobierno de la localidad de Gaiman, era, hasta entonces, quien sonaba entre las filas del oficialismo como la princiapl candidata para terminar el mandato. De hecho, fue el propio Ferrero el que salió semanas atrás a darle su bendición. “Considero que sería una buena candidata porque conoce mucho lo que es el funcionamiento del municipio”, sostuvo por entonces.

Doris Thomas, la secretaria de Gobierno de la localidad de Gaiman, era quien sonaba para terminar el mandato de James.

Sin embargo, fuentes del espacio confirmaron a este portal que Thomas aspiraría a presentarse en 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones definitivas a intendente en la localidad. Evitar el desgaste de una campaña anticipada, entonces, se impuso como parte de la definición.

El peronismo de Gaiman se reorganiza de cara a 2027

En la vereda del frente, el PJ busca organizarse. Fuentes del espacio confirmaron a este portal que tienen la intención de realizar un frente integrado por Movega, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Chusoto y el Frente Renovador. “Logramos hacer una alianza. En otras ocasiones no llegábamos a ponernos de acuerdo y esta vez pudimos. Es un momento muy importante”, dijo a Letra P un dirigente que forma parte del armado.

No obstante, aunque la intención es lanzar la alianza antes del 13 de septiembre, el objetivo sería abstenerse de presentar un candidato en octubre, cuando vence el plazo. La idea viene macerándose desde hace tiempo y la decisión de Ferrero terminó de consolidarla. “Es lo que veníamos hablando desde nuestro espacio si él era el candidato”, explican a este portal.

Alrededor de 8000 personas estarán en condiciones de votar en Gaiman tras la muerte de su intendente.

“Queremos conformar un frente, más allá de que después no presentemos un candidato”, agregan. La idea sería mostrar unidad de cara al año que viene, aunque desde el PRO-UCR sostienen que el peronismo busca evitar una contienda ante el riesgo de sufrir una derrota. "No quieren someterse a una elección que podrían perder”, afirmaron a este portal.

Las elecciones, una incógnita

El PJ buscaba hasta hace días frenar la instancia electoral. Argumentaban que el ciudadano no estaba interesado. De hecho,el espacio presentó un proyecto de ordenanza para frenar los comicios. La iniciativa no alcanzó los números en el Concejo Deliberante, como tampoco prosperó el intento de firmar un acuerdo con diferentes espacios para mantener a Ferrero en su cargo hasta fines de 2027. Las gestiones ante los organismos de control cerraron esa puerta con una desestimación tajante.

Alrededor de 8000 personas estarán en condiciones de votar en Gaiman, incluidos los electores de 16 y 17 años, para quienes el sufragio no es obligatorio. Las alianzas deberán formalizarse durante la primera semana de septiembre, mientras que la presentación de candidatos está prevista para los primeros días de octubre.

El sufragio tendrá como único objetivo definir quién completará el mandato de James, que se extendía hasta diciembre de 2027. Con las últimoas novedades, nadie sabe si finalmente habrá competencia.