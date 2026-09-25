El presidente del PJ de Gaiman renunció y amenaza con ser candidato a intendente por otro partido

El presidente del Consejo de Localidad del Partido Justicialista (PJ) en Gaiman , Carlos Huentelaf , presentó su renuncia y dejó abierta la posibilidad de competir con otro partido en las elecciones extraordinarias del 13 de diciembre, convocadas para definir quién completará el mandato del fallecido intendente Darío James .

La decisión va a contramano de la postura del peronismo provincial, que días atrás anunció que se bajaba de la contienda que funcionará como ensayo general de cara a las elecciones de 2027.

“La decisión personal es renunciar al cargo del Consejo de Localidad como presidente. No he tomado esa decisión respecto a la afiliación hasta el momento, pero sí decidí alejarme de la presidencia y por el momento del espacio político y de la conducción que tiene en este momento el PJ de Chubut ”, aseveró en diálogo con Radio 3.

Huentelaf criticó la decisión del PJ provincial de no participar de la instancia electoral y sostuvo que esa postura no coincide con su mirada política. “Si siempre pregonamos la democracia a la hora de una elección, están haciendo totalmente todo lo contrario”, aseveró, y reveló que recibió mensajes de afiliados que respaldaron su decisión.

"No puedo concebir la idea de que un partido con tantos años y tanta historia decida no participar de la contienda y, peor aún, que no se permita hacerlo a los afiliados, que son el corazón de nuestro movimiento", remarcó Huentelaf en un comunicado.

Ensayo general. La localidad de Gaiman vive momentos agitados.

Según contó a la prensa de la localidad del Valle Inferior, todavía no ha tenido contectos ni con Juan Pablo Luque, ni con Gustavo Fita, referentes del peronismo provincial. Tampoco con el intendente de Dolavon, Dante Bowen, con quien reconoce una mayr distancia. “Sé que Bowen tiene aspiraciones de ser gobernador, pero por acá no ha pasado”, lanzó.

En ese contexto, el ahora ex titular del Consejo de Localidad del PJ de Gaiman confirmó que recibió una propuesta de otro partido para competir por la intendencia. “Hasta el momento y hasta que no tengamos toda la documentación en regla y en forma, no vamos a confirmar nada, pero sí tengo la intención”, reconoció. Según dijo, el espacio que lo convocó tendrá una reunión y una convención para definir los próximos pasos, aunque no dio más pistas al respecto.

El peronismo de Chubut, en el centro de las miradas

"Mi pertenencia sigue siendo la misma, soy peronista y afiliado al PJ", remarcó, y convocó "a todos aquellos compañeros y compañeras que quieran participar, porque es fundamental fortalecer los mecanismos democráticos, y la única forma de hacerlo es siendo parte”. En concreto, busca llevarse los votos que el peronismo no utilizará y empezar a posicionarse no sólo para la elección de diciembre, sino también pensando en 2027.

La discusión interna comenzó cuando el PJ cuestionó el proceso convocado para definir al sucesor de Darío James, acusó al radicalismo y al PRO de que querer sumarse un triunfo en la antesala al año electoral y se corrió de la pelea electoral. Así, evitó una posible derrota.

Desde Chubut afirman que no es la primera vez que Gustavo Fita enfrenta una rebelión.

En un comunicado, el espacio sostuvo que los comicios del 13 de diciembre son "innecesarios" y advirtió sobre la posible "especulación" con "el dolor de la perdida de un vecino querido" para "mostrar un eventual triunfo como trofeo". Entendió que la elección estaba perdida antes de comenzar a disputarla.

Ferrero, en carrera por el radicalismo por la sucesión de Darío James

La decisión de bajarse del peronismo se conoció después de que Despierta Chubut (UCR + PRO) formalizara su alianza ante la Secretaría Electoral. Aunque todavía se tienen que confirmar las listas, ya se sabe que el oficialismo llevará a Raúl Ferrero como candidato. El intendente interino confirmó que competirá para completar el mandato que dejó vacante James y recibió posteriormente el respaldo de la UCR provincial.

Ferrero asumió como intendente interino en agosto, luego del fallecimiento de James. Inicialmente había señalado que no tenía previsto competir y que había llegado al cargo como extrapartidario a pedido del propio intendente. Su postura cambió después de una reunión con referentes de la UCR y el PRO que le solicitaron que considerara la candidatura.