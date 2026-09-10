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Chubut desbancó a Buenos Aires y pasó a liderar los desembarques de pesca con el 40% de las descargas del país

Según datos oficiales, por primera vez la provincia del sur recibió en sus puertos más de 250.000 toneladas de producción entre enero y septiembre de 2026.

Por Letra P | Periodismo Político
Chubut lidera por primera vez los desembarques pesqueros del país. Foto: gentileza appm.com.ar

Chubut lidera por primera vez los desembarques pesqueros del país. Foto: gentileza appm.com.ar

Chubut pasó a ocupar el primer lugar entre las provincias con mayor volumen de desembarques pesqueros del país con 257.568 toneladas entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026. La cifra implica el 40,06% del total nacional, y supera por primera vez a Buenos Aires, que concentró el 39,58%.

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De acuerdo a datos difundidos por la administración de Ignacio Torres, el volumen acumulado permite proyectar un cierre por encima de las 300.000 toneladas para fin de año, ya que todavía resta contabilizar el movimiento de los últimos meses de 2026 y el inicio de la zafra provincial de langostino durante la próxima temporada de verano.

Chubut quedó al frente de los desembarques pesqueros

En el período analizado, el total nacional alcanzó las 642.955 toneladas. Chubut concentró 257.568 toneladas, mientras que Buenos Aires quedó en segundo lugar con 254.498. Se trata de la primera vez que el distrito de la Patagonia supera a esa jurisdicción en volumen de desembarques.

Se trata de la primera vez que el distrito de la Patagonia supera a Buenos Aires en volumen de desembarques.

Se trata de la primera vez que el distrito de la Patagonia supera a Buenos Aires en volumen de desembarques.

Para superar las 300.000 toneladas en el año, Chubut necesita sumar 42.432 toneladas respecto del registro alcanzado al 1 de septiembre. El balance definitivo permitirá determinar el volumen anual y contrastarlo con los registros históricos de la actividad.

Puerto Madryn y Rawson concentran la actividad

El movimiento de los puertos chubutenses explica buena parte del volumen provincial. Puerto Madryn registró 179.071 toneladas, equivalentes al 69,52% de las descargas de Chubut.

Rawson, por su parte, contabilizó 55.594 toneladas, que representan el 21,58% del total provincial. Entre ambas terminales reunieron 234.665 toneladas, el 91,11% de las descargas pesqueras de la provincia.

Dragado, nuevos mercados y diversificación

El crecimiento de la actividad, explican en el sur, está acompañado por inversiones en infraestructura. En mayo, el Gobierno del Chubut anunció una inversión provincial superior a los $7.000 millones para el dragado del Puerto de Rawson, a partir de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Desarrollo Pesquero.

El convenio también contempla el compromiso empresarial de ampliar el muelle hacia los sectores este y oeste, con el objetivo de mejorar la navegabilidad y ampliar la capacidad operativa de la terminal.

La diversificación productiva y la búsqueda de nuevos mercados también forman parte de la agenda de la gestión de Nacho Torres, que en agosto presentó los avances del proceso de certificación internacional MSC de la anchoíta patagónica, orientado a generar nuevas oportunidades comerciales y laborales.

Según los registros de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, esta pesquería alcanzó las 7.192,1 toneladas de capturas durante 2025.

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