Elecciones en Gaiman: sólo Despierta Chubut inscribió su alianza y el PJ analiza competir en soledad

Gaiman: Despierta Chubut cerró su alianza y el peronismo no formalizó el frente que había anunciado

Despierta Chubut fue la única alianza que se inscribió para competir en las elecciones que el 13 de diciembre definirán al sucesor de Darío James en Gaiman . El cierre del plazo dejó al frente oficialista, integrado por el PRO y la UCR , como la única coalición formalizada ante la Secretaría Electoral de Chubut . El peronismo decidió no presentarse como frente, aunque podrá competir de manera individual.

Con el cierre del plazo para la inscripción de alianzas, sólo el frente referenciado en el gobernador Nacho Torres se presentó ante la Secretaría Electoral de Chubut. Tal como lo confirmó el secretario electoral provincial, Alejandro Tullio , el hecho de que haya una sola alianza inscripta no significa que será el único espacio que participe de la elección. Los partidos políticos que no integran ese frente todavía pueden presentarse de manera individual.

Tullio también reafirmó que la legislación obliga a realizar la elección, aunque se presentara un solo contendiente. "Hay que hacer las elecciones igual. El escrutinio se desarrolla normalmente y se computan los votos como en cualquier otro proceso electoral", expresó.

El oficialismo llegará a la elección con Raúl Ferrero como candidato. El intendente interino confirmó días atrás que competirá por Despierta Chubut para completar el mandato que dejó vacante James.

La candidatura recibió este fin de semana un amplio respaldo de la UCR provincial. El Comité Provincial del radicalismo, presidido por Gerardo Merino , mantuvo un encuentro con Ferrero en Gaiman, con la participación del presidente del Comité local, Rubén Paira , dirigentes, delegados, convencionales, diputados, militantes y representantes de distintos comités de la provincia.

El gobernador Ignacio Torres junto al titular de la Secretaría Electoral de Chubut, Alejandro Tullio.

Durante la reunión se expresó un respaldo amplio y consensuado a la candidatura y se puso a disposición la estructura partidaria para trabajar en las estrategias electorales de cara a los comicios del 13 de diciembre.

Ferrero había asumido como intendente interino en agosto, luego del fallecimiento de James. Según informó días atrás Letra P, inicialmente no tenía previsto presentarse como candidato y había sostenido que había llegado al cargo como extrapartidario a pedido del propio James.

Su postura cambió después de una reunión con referentes de la UCR y el PRO, quienes le solicitaron que considerara su candidatura. Hasta ese momento, Doris Thomas, secretaria de Gobierno de Gaiman, aparecía entre las principales opciones del oficialismo. Sin embargo, fuentes del espacio indicaron que ella apuntaría a competir en 2027.

El peronismo no formalizó el frente que había anunciado

El cierre del plazo también dejó una definición política en la vereda opuesta: el peronismo finalmente no presentó la alianza que había anticipado. El PJ de Gaiman había avanzado en un armado que incluía a Movega, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Chubut Somos Todos (Chusoto) y el Frente Renovador. El espacio tenía la intención de conformar un frente, aunque había planteado la posibilidad de no presentar candidato para los comicios extraordinarios.

El peronismo también había intentado frenar la elección. El espacio presentó tiempo atrás un proyecto de ordenanza para suspender los comicios, pero la iniciativa no alcanzó los números necesarios en el Concejo Deliberante. Tampoco prosperó el intento de mantener a Ferrero en su cargo hasta fines de 2027.

Ahora, con el cierre de la inscripción de alianzas, resta definir qué partidos competirán de manera individual y quiénes serán sus candidatos. La oficialización de candidaturas vencerá el 9 de octubre. La elección extraordinaria se realizará el 13 de diciembre y tendrá como objetivo completar el período de gobierno municipal iniciado por James, hasta el 10 de diciembre del próximo año.