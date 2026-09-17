Elecciones en Gaiman: el PJ se baja para evitar una posible derrota en la antesala de 2027

Chubut. Las elecciones para elegir al intedente interino de Gaiman se realizarán el 13 de diciembre.

Tras bajarse de la presentación de frentes electorales para las elecciones de Gaiman , el PJ cuestionó el proceso convocado para definir al sucesor de Darío James, acusó al radicalismo y al PRO de que querer sumarse un triunfo en la antesala al año electoral y se corrió de la pelea. Así, evitó una posible derrota y dejó jugando solo al frente oficialista.

En un comunicado, el espacio sostuvo que los comicios del 13 de diciembre son "innecesarios" y advirtió sobre la posible "especulación" con "el dolor de la perdida de un vecino querido" para "mostrar un eventual triunfo como trofeo".

El texto, al que te tuvo acceso en exclusiva Letra P , fue elaborado después del cierre del plazo para la inscripción de alianzas, donde solo Despierta Chubut, referenciado con el gobernador Ignacio Torres , formalizó su registro ante la Secretaría Electoral de Chubut . Aunque el PJ había avanzado en un armado que incluía al Movega , el Partido del Trabajo y del Pueblo , Chubut Somos Todos y el Frente Renovador , finalmente decidió no constituirlo.

La definición de Gaiman queda, de esta forma, atravesada por una disputa que excede la sucesión de James y que empieza a proyectarse sobre el escenario de 2027. El reparto territorial entre Despierta Chubut, el peronismo y la posibilidad de que la elección extraordinaria funcione como un ensayo general y una primera medición entre ambos.

En el documento, los espacios peronistas de la ciudad de la Patagonia cuestionaron que la elección pueda ser utilizada para mostrar un eventual triunfo de cara a la disputa electoral de 2027. En ese sentido, señalaron que la puja del próximo año "ya ha comenzado" y rechazaron que el proceso pueda convertirse en un trofeo político.

"No puede desconocerse que la puja electoral para el año próximo ya ha comenzado y especular con el dolor de la perdida de un vecino querido por la ciudadanía de Gaiman, para mostrar un eventual triunfo como trofeo, no nos parece ni ético ni saludable", expresaron.

En este marco, señalaron que la definición hecha pública por el intendente interino Raúl Ferrero, que se presentará como candidato del oficialismo, "cumple indirectamente con la postura de que sea él quien complete el mandato de Darío James", que desde el peronismo local venían exigiendo, aunque sin pasar por el proceso electoral.

Raúl Ferrero será el candidato por Despierta Chubut en Gaiman.

En la misma línea, señalaron que la convocatoria a elecciones surgió luego de la imposibilidad de cumplir con el plazo previsto por la Carta Orgánica Municipal tras el fallecimiento de James. Ante esa situación, se adoptaron los plazos establecidos por el Código Electoral Provincial.

El comunicado también sostiene que distintas manifestaciones recogieron el rechazo de habitantes de Gaiman a realizar un nuevo proceso electoral y expresaron su conformidad con la continuidad de Ferrero, quien asumió como intendente interino tras la muerte de James.

Con ese argumento, se presentó un proyecto de ordenanza para evitar los comicios y permitir que Ferrero continuara al frente del municipio, tomando como referencia el criterio establecido en la Ley de Corporaciones Municipales de la provincia. La iniciativa fue acompañada por concejales de tres partidos, pero no alcanzó la mayoría necesaria.

Para el peronismo, entonces, elegir en diciembre a un intendente que tendría un mandato de aproximadamente un año constituye un "desatino" y un gasto que considera innecesario, especialmente ante la posibilidad de que las elecciones generales se realicen durante los primeros meses del año próximo.

En este marco, según pudo saber Letra P, el justicialismo se corre definitivamente de la contienda. Sí existirían otros que podrían presentarse de forma individual en octubre, por fuera del peronismo. "El 9 de octubre vence el plazo para las presentaciones y descarto que haya algún elemento nuevo que haga que presentemos candidato", confirmó una alta fuente del espacio a este medio.

Otro de los que habló sobre le tema fue el exintendente de Gaiman Gabriel Restuccia, del Movimiento de Vecinos de Gaiman, que iba a integrar el frente del PJ. Para él, la decisión adoptada por el oficialismo fue "apresurada" y recordó que distintos sectores políticos locales habían planteado acompañar a Ferrero en la continuidad del mandato.

"Cuando vimos que el candidato que proponía el oficialismo iba a ser Ferrero, consideramos que era lo mismo que estábamos planteando y quisimos ser coherentes. Pensamos que va a ser electo porque nosotros no vamos a militar ningún candidato y nadie lo va a hacer", explicó a este portal.

Desde el PRO-UCR barajan otra hipótesis con respecto al paso al costado de sus contrincantes. Sostienen que el peronismo y quienes lo acompañan buscan evitar una contienda ante el riesgo de sufrir una posible derrota. "No quieren someterse a una elección que podrían perder”, afirmó una fuente del espacio tiempo atrás a esta cronista.

Raúl Ferrero, con el respaldo de Ignacio Torres y la UCR

El comunicado del peronismo se conoció después de que Despierta Chubut formalizara su alianza ante la Secretaría Electoral de Chubut. El secretario provincial, Alejandro Tullio, aclaró que la existencia de un único frente inscripto no implica que sea el único que pueda competir: los partidos que no integran esa alianza todavía pueden presentarse de manera individual.

Tullio también remarcó que la legislación obliga a realizar la elección aun cuando se presente un solo contendiente. El comicio fue fijado para el 13 de diciembre y tendrá como objetivo completar el período de gobierno municipal iniciado por James. El oficialismo llegará, entonces, con Ferrero como candidato. El intendente interino confirmó días atrás que competirá por Despierta Chubut para completar el mandato que dejó vacante James y recibió posteriormente el respaldo de la UCR provincial.

El Comité Provincial del radicalismo dio su apoyo a Raúl Ferrero como candidato.

De hecho, el Comité Provincial del radicalismo, presidido por Gerardo Merino, mantuvo un encuentro con él en Gaiman, acompañado por dirigentes, delegados, convencionales, diputados, militantes y representantes de distintos comités. Durante la reunión se expresó respaldo a la candidatura y se puso a disposición la estructura partidaria para trabajar de cara a los comicios.

Ferrero había asumido como intendente interino en agosto, luego del fallecimiento de James. Inicialmente había señalado que no tenía previsto competir y que había llegado al cargo como extrapartidario a pedido del propio intendente. Su postura cambió después de una reunión con referentes de la UCR y el PRO que le solicitaron que considerara la candidatura.

El mapa municipal que anticipa la pelea de 2027

La elección de Gaiman se inscribe en una disputa territorial más amplia. El mapa municipal surgido de las elecciones de 2023 quedó repartido entre 12 municipios gobernados por el espacio que actualmente se identifica con Despierta Chubut y 13 bajo conducción del peronismo, aunque con algunos aliados al oficialismo entre sus filas, como la ciudad de Puerto Madryn, con los hermanos Ricardo y Gustavo Sastre a la cabeza.

Para Despierta Chubut se contabilizan los 11 municipios que Juntos por el Cambio ganó en las elecciones de julio de 2023, más Trelew, donde Merino proyecta su reelección como parte del armado de Nacho Torres. El peronismo, representado entonces por Arriba Chubut, retuvo 13 municipios, entre ellos Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trevelin y El Maitén.

La distribución corresponde exclusivamente a municipios y no contempla las comunas rurales. Si se incorporan esas jurisdicciones, Juntos por el Cambio suma seis comunas y Arriba Chubut, nueve.

Sobre ese mapa también se proyectó la discusión por la reelección de intendentes, un debate que forma parte de la disputa por el control territorial de cara a 2027. En ese escenario, Gaiman aparece como una elección extraordinaria que puede convertirse en una primera medición entre el espacio que responde a Torres y el peronismo.