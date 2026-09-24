Chubut: Glinski se mostró con Kirchner para defender a Comodoro y Bowen tendió puentes con Pesatti

El peronismo de Chubut no se queda quieto en la antesala del año electoral. Así lo muestran dos de sus precandidatos a la gobernación, el diputado José Glinski y el intendente de Dolavon , Dante Bowen , quienes siguen desplegando sus agendas rumbo a las elecciones provinciales de 2027.

Glinski participó este miércoles en la sede nacional del Partido Justicialista de una actividad junto a Máximo Kirchner , en la que abordó el impacto de la transición de la actividad petrolera en Chubut y, en especial, en Comodoro Rivadavia . Por su parte, Bowen viajó a Río Negro y se reunió con el vicegobernador de esa provincia, Pedro Pesatti .

Como contó Letra P , Glinski activa su plan de acción por fuera de la rosca del PJ chubutense para no quedar entrampado en un pacto de cúpulas. En esa línea, busca construir una agenda con los que considera los temas centrales de la provincia y de la Patagonia .

Por su parte, Bowen propone una interna partidaria para dirimir la candidatura a la gobernación , ante la ausencia de primarias en la provincia. Incluye en esa eventual contienda al diputado Juan Pablo Luque , el tercero en discordia, aunque algunos sectores siguen considerando al último postulante a gobernador por el PJ como número puesto para volver a comandar la intendencia de Comodoro Rivadavia.

Los tres aspirantes, más allá de las disidencias y puntos en común que acumulan en la provincia, se mueven en ecosistemas diferentes dentro del peronismo. Glinski siempre mantuvo un vínculo estrecho con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Bowen ya expresó su adhesión a la candidatura presidencial de Axel Kicillof . Luque está enrolado en el armado federal que tiene a Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel como caras visibles.

Glinski y el petróleo

Glinski abordó en la sede nacional del PJ, en la ciudad de Buenos Aires, las consecuencias del retiro de YPF de Comodoro Rivadavia . Durante el encuentro, planteó que la transición de la actividad petrolera debe contemplar la remediación de los pasivos y convertirse en una oportunidad para generar trabajo en Comodoro Rivadavia.

“La transición petrolera tiene que generar trabajo y oportunidades para Comodoro. Tenemos trabajadores con los oficios que durante décadas sostuvieron esta industria y tenemos pasivos que necesitan ser remediados. Tenemos que conectar esas dos cosas y convertir esa tarea en trabajo para nuestra ciudad”, sostuvo Glinski.

De la actividad participaron, además de Kirchner, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; y el exdiputado por Chubut Santiago Igón; entre otros.

Una ciudad construida por el petróleo

Durante la presentación, Glinski destacó el vínculo histórico de Comodoro Rivadavia con YPF y el papel de generaciones de trabajadores en la construcción de la industria energética argentina.

“Todo el país conoce Vaca Muerta, pero casi nadie sabe que el primer pozo se descubrió en Comodoro en 1907 ni que ahí nació YPF en 1922. Comodoro no creció con el petróleo: fue construida por el petróleo. Nuestros barrios todavía llevan los nombres de aquellos campamentos y la cultura de nuestra ciudad fue construida por generaciones de trabajadores petroleros”, afirmó el diputado.

Glinski sostuvo que esa historia también debe formar parte de la discusión sobre el retiro de YPF y el futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge. “El problema no es que YPF se vaya. Es cómo se va. Que una empresa deje un yacimiento agotado puede ser una decisión de negocios. Lo que tenemos que discutir es qué pasa con los pasivos que quedan y quién se hace responsable de remediarlos”, señaló.

En ese marco, Glinski planteó avanzar en la creación de un fondo de remediación con aportes obligatorios de las operadoras, destinado a afrontar los costos de los pasivos generados por la actividad. “El que contamina, paga. Sin un fondo, el costo termina pagándolo el Estado, es decir, todos”, afirmó.

Dante Bowen en Río Negro

La visita del intendente de Dolavon al despacho del vicegobernador rionegrino en la Legislatura se produjo "en el marco de un acercamiento y diálogo sobre el contexto actual que viven ambas provincias de la Patagonia", informaron cerca de Bowen.

La reunión se extendió por más de tres horas. Ambos dirigentes intercambiaron opiniones, experiencias y diagnósticos sobre la realidad social, política y económica que atraviesan cada territorio y sus localidades.

Coincidieron en criticar profundamente el programa de la motosierra que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. "Destruyen las economías regionales, se vulneran derechos fundamentales, se empobrece a los trabajadores con salarios de hambre y todo el tiempo se ataca la soberanía argentina en búsqueda de convertir a las provincias, la Patagonia y el país en una mera economía de enclave neocolonial", resalta el comunicado de difusión de la reunión.

Bowen resaltó la experiencia de Pesatti como intendente de Viedma y como vicegobernador. "Nos contó en profundidad sobre varios aspectos fundamentales del desarrollo integral económico de la provincia, donde resalta su matriz económica diversificada capaz de reunir a la empresa más importante de tecnología aplicada del país, INVAP, con el complejo frutícola más grande de Argentina, con la región de Bariloche y ahora con las oportunidades y desafíos que demandan Vaca Muerta que si bien se encuentra en Neuquén, abren la puerta a Río Negro como puerta de salida de la energía de por el golfo San Matías", contó Bowen.

"Hablamos un mismo idioma. Es el puntapié inicial para transformar este presente oscuro que vivimos", concluyó el intendente de Dolavon.