Carolina Losada reflota la idea de incluir a La Libertad Avanza en Unidos: "Hay que pensar en lo que nos une"

Carolina Losada volvió a meter a La Libertad Avanza en el radar de Unidos y reactivó una discusión que tensiona a las distintas tribus que componen el oficialismo en Santa Fe . La senadora radical planteó que todos los sectores “opuestos al kirchnerismo” tienen que estar juntos y no descartó una confluencia con los libertarios.

“¿Por qué no pensar que LLA pueda integrarse a la coalición? Tenemos que pensar en lo que nos une”, sostuvo en una entrevista radial.

La posibilidad de sumar a La Libertad Avanza a Unidos no es nueva. Losada la reflotó después de varias semanas fuera del radar, pero el tema ya había provocado ruido interno y más de un dolor de cabeza en el frente santafesino.

En abril, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha , enrolado en el PRO , ya había lanzado públicamente la propuesta , aunque en clave rosarina.

El objetivo era evitar que “el comunismo de Juan Monteverde ” tenga chances de ganar el municipio más grande de la bota.

Como en esta nota de Letra P de abril, Cristian Cunha, presidente de la Asamblea del PRO, volvió a insistir con incorporar a La Libertad Avanza a la coalición que gobierna Santa Fe



"No quiero que un comunista como Monteverde gane la intendencia", aseguró https://t.co/jQjx9eQmtR pic.twitter.com/VqckbeGyXy — LETRA P (@Letra_P) June 24, 2026

En aquel momento, el senador provincial Felipe Michlig acompañó con cautela y dejó una frase que funcionó como respaldo a medias: “No hay que cerrarle la puerta a nadie”.

Del otro lado, sectores del socialismo salieron a marcar límites y advirtieron que la “concepción de gobierno” de Unidos no tenía nada que ver con los libertarios.

Ahora, Losada volvió sobre esa idea con una lectura más tajante. Para la representante santafesina en la cámara alta, la foto política actual no tiene demasiados grises: de un lado está el espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner y, del otro, todos los sectores que se le oponen.

“Todos los que estamos de un lado opuesto al kirchnerismo tenemos que estar unidos”, sostuvo.

En la definición también cruzó al partido de la rosa por sus posibles reservas ante una eventual confluencia. Aunque les concedió haberse “modernizado en un montón de cuestiones”, enseguida dejó una frase que pareció teledirigida: “El que quiera volver al kirchnerismo, que se ponga del otro lado”.

Carolina Losada matizó las diferencias entre Pullaro y Milei

En el mismo intercambio, Losada matizó las diferencias que Pullaro intenta marcar con Javier Milei. Aunque el gobernador viene sosteniendo un discurso más productivista para tomar distancia de la Casa Rosada, la senadora radical consideró que esas agendas pueden convivir perfectamente.

La legisladora incluso remarcó que ve “una muy buena sintonía entre el gobernador y el Gobierno” y sostuvo que los reclamos productivos que viene llevando Pullaro están dentro de la agenda que, según ella, abrirá la administración libertaria en una segunda etapa.

Pullaro y Milei juntos en Rosario en el último acto por el Día de la Bandera

“Yo creo que el Gobierno, en la próxima etapa, va a empezar con inversiones importantes en el país. Por lo menos eso es lo que dejan entrever. Por ejemplo, las inversiones que necesitamos en rutas”, planteó.

La frase dejó en relieve la particular posición de la otrora conductora del noticiero América Noticias. A veces parada como una radical con diálogo fluido con LLA y otras, ubicada para muchos como una virtual embajadora libertaria dentro del partido centenario en Santa Fe.

La tercera vía, apenas un amague

Finalmente, Losada también le bajó el precio a la posibilidad de una vía del medio por fuera de la polarización, el carril en el que Pullaro intentó pararse con Provincias Unidas en 2025 y que parece volver a mirar para 2027.

#SantaFe Mauricio Macri visitó la Casa de Gobierno junto a Pullaro y Scaglia pic.twitter.com/H0IOiUtcAT — LETRA P (@Letra_P) June 5, 2026

Aun con su buena relación con Mauricio Macri y sectores del PRO —otros que también agitan esa posibilidad—, sostuvo que, por el momento, no ve una construcción real en el espacio que se abre entre el peronismo y los libertarios.

“No es que la descarte. Solo que hoy me gustaría saber si son amagues o si es una realidad. Porque como amague, no sirve”, planteó la senadora radical.