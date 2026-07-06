Los gremios le piden a Axel Kicillof que cuadruplique la oferta salarial y analizan volver al paro

Los gremios estatales y docentes bonaerenses le reclaman a Axel Kicillof que cuadruplique la oferta salarial para julio y la lleve a los dos dígitos, muy por encima del 2,5% ofrecido por el gobierno bonaerense. La brecha entre ambas posturas de más de siete puntos anticipa una negociación difícil, con posibles nuevos paros en las semanas próximas.

El viernes pasado, los gremios rechazaron la propuesta de la provincia en la mesa de paritarias (de 2,5 por ciento) y desde entonces la negociación no se retomó de manera formal: este lunes hubo un contacto informal y exploratorio entre el ejecutivo bonaerense y los gremios docentes. En la conferencia de prensa semanal del gobierno, el ministro Carlos Bianco y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi , dijeron tener expectativas de cerrar un acuerdo en los próximos días. Pero lo cierto es que las posturas están muy lejos.

El encuentro del viernes se realizó de forma virtual y contó con representantes de las carteras de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, además de autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Participaron el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -integrado por Suteba , la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión Docente de Buenos Aires (Udocba) y AMET- y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba), que nuclea a ATE y UPCN bajo la ley 10.430.

El Gobierno de Kicillof llegó a la mesa con una oferta del 2,5% de aumento para julio. En ATE plantean que la recomposición debe superar los dos dígitos (es decir, cuadruplicar como mínimo el porcentaje ofrecido) porque calculan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 27% en los últimos dos años y medio de gestión. Según el gremio, un auxiliar de básico cobra en la actualidad alrededor de $600 mil, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida.

El FUDB no fijó una cifra propia pero coincide en el rechazo de fondo. El Frente volvió a poner sobre la mesa la implementación efectiva del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación frente a los hechos de violencia en las escuelas, pidió la convocatoria de la Comisión de Salud para tratar el régimen de licencias y reclamó que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantice las prestaciones médicas para los docentes.

Diferencias salariales

El acuerdo vigente estableció un incremento acumulado del 9,3% en el año (1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril) mientras la inflación llegó al 14,7% acumulado a mayo, según el INDEC. Con esos valores, un maestro de grado sin antigüedad cobra $850.053, uno con jornada completa $1.700.106 y un profesor con 20 módulos $1.113.838. Ese desfasaje explica el endurecimiento de las posturas de los gremios para exigir una recomposición mayor a la ofrecida.

ATE rechazó la propuesta salarial del gobierno provincial



La administración bonaerense ofertó un incremento del 2,5% en el mes de julio para la Ley 10.430 que fue rechazado por ATE al ser declarado insuficiente. El encuentro pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana. pic.twitter.com/t7hlU4vk0v — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) July 3, 2026

El encuentro del viernes llegó después del paro docente del pasado martes 30 de junio, la primera medida de fuerza de alcance estrictamente provincial que enfrenta a los gremios con la gestión de Kicillof desde que asumió, hace seis años. Según los sindicatos, la medida tuvo un acatamiento del 95% en toda la provincia.

Ruido político

El reclamo llega, además, de un sector sindical que mantiene una relación estrecha con Kicillof: referentes de ATE y de Suteba respaldaron en más de una oportunidad al gobernador, incluida una eventual candidatura presidencial en 2027. El miércoles 1 de julio, un día después del paro, el ex titular de Suteba, Roberto Baradel, participó junto al gobernador del acto por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en el Mausoleo de San Vicente.

Del Pla, del FIT, conducirá el gremio de docentes SUTEBA en La Matanza

En ese marco, la presión para las conducciones gremiales llega desde adentro, de parte de los sectores combativos vinculados a la izquierda. Un plenario de delegados de las seccionales conducidas por la lista Multicolor - que conduce Bahía Blanca, La Matanza, Marcos Paz y Tigre- y por la minoría de Suteba Ensenada resolvió el pasado viernes 3 de julio continuar con medidas de fuerza: un paro de 48 horas el próximo martes 14 de julio, movilizaciones distritales al día siguiente y una marcha a La Plata programada para el martes 4 de agosto. Todos los cañones apuntan contra la conducción provincial del gremio, encabezada por María Laura Torre desde este año.