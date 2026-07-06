Reforma de la Carta Orgánica en Bariloche: ya es oficial el cronograma para elegir convencionales

altewr La reforma de la Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche ya tiene calendario oficial. La Junta Electoral Municipal aprobó el cronograma que regirá el proceso para la elección de convencionales constituyentes del domingo 1 de noviembre de 2026, y fijó cada una de las etapas que deberán cumplir partidos políticos, alianzas y electores durante los próximos meses.

El cronograma marca el inicio formal del proceso electoral y establece desde los plazos para la inscripción de candidatos hasta la oficialización de listas, el sorteo de ubicación en la Boleta Única de Sufragio , la designación de autoridades de mesa y el comienzo de la veda electoral.

El esquema parte de la convocatoria a elecciones realizada mediante la Ordenanza N.º 3000-CM-2026 y fija como una de las primeras etapas la exhibición y corrección de los padrones electorales. Los ciudadanos podrán consultar el padrón provisorio y presentar reclamos entre el 2 y el 12 de julio, mientras que el padrón definitivo quedará disponible desde el 2 de agosto por un plazo de diez días.

En paralelo, se abrió el período de inscripción para el padrón de ciudadanos extranjeros, cuyo trámite podrá realizarse entre el 7 de julio y el 6 de agosto. Luego se publicará el padrón provisorio de extranjeros, se habilitará una instancia de reclamos y finalmente se aprobará el padrón definitivo el 31 de agosto.

La etapa más intensa del calendario se concentrará en septiembre, cuando queden definidas las listas que competirán por las bancas de convencionales constituyentes.

Como ya anticipó Letra P, los partidos políticos podrán presentar sus listas de candidatos hasta el 7 de septiembre a las 13 horas. Luego se abrirá un período de vista para los apoderados partidarios entre el 8 y el 10 de septiembre, durante el cual podrán formular observaciones u oposiciones.

Posteriormente, la Junta Electoral resolverá sobre la validez de las candidaturas y, en caso de existir impugnaciones, se habilitará una etapa de corrección de listas hasta el 17 de septiembre.

La oficialización definitiva de las candidaturas quedó prevista hasta el 22 de septiembre, fecha desde la cual quedará configurada la oferta electoral que llegará a las urnas.

Boleta Única, diseño y campaña

El cronograma también contempla el sorteo público para determinar el orden que ocupará cada partido o alianza en la Boleta Única de Sufragio. Esto será el 24 de septiembre.

Por otro lado, el diseño de la boleta deberá estar definido para el 2 de octubre y tras un plazo de chequeos, el papel definitivo se oficializará el 22 de octubre.

La agenda también fija el inicio formal de la campaña electoral para el 2 de septiembre, es decir, 60 días antes de los comicios. La veda electoral se extenderá desde el 31 de octubre, en la antesala de la elección.

La elección de convencionales constituyentes se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026. Tras los comicios, el cronograma prevé la recepción de protestas y reclamos hasta el 9 de noviembre, además de establecer los plazos para el retiro de la propaganda electoral y la presentación del balance del origen y destino de los fondos de campaña por parte de las agrupaciones políticas.