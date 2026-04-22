Rosario: un alfil de Macri y funcionario de Pullaro propuso incorporar a La Libertad Avanza en Unidos

Cristian Cunha, el dirigente del PRO que quiere abrirle Unidos a La Libertad Avanza en Rosario.

Un hombre de Mauricio Macri en Santa Fe propuso abrirle la puerta de Unidos en Rosario a La Libertad Avanza. Se trata de Cristian Cunha , secretario de Cooperación del gobierno de Maximiliano Pullaro y presidente de la Asamblea del PRO de la Bota . El dirigente es, además, uno de los que se anota en la carrera por la intendencia.

Las declaraciones de Cunha se dieron en una entrevista con la repetidora de Radio Rivadavia en Rosario . Allí, el funcionario provincial dijo que Unidos debía tener dos objetivos en la ciudad. El primero era evitar que gobierne “alguien de izquierda, comunista”, como Juan Monteverde . “Es una persona que ha avalado usurpaciones. No le podemos dejar la lapicera porque puede pasar cualquier cosa”, expresó. Un detalle: nunca mencionó al peronismo. No es casualidad, sino una estrategia que empieza a replicarse en Unidos para intentar meter una cuña entre Monteverde y el justicialismo tradicional.

El otro objetivo que planteó el funcionario va en línea con el que ya se describió: “Hay que ampliar el frente hacia La Libertad Avanza ”, planteó de manera tajante.

“Nosotros nos juntamos con el socialismo para armar Unidos , corrimos las diferencias y nos enfocamos en las coincidencias porque había que levantar a Rosario y a Santa Fe ”, sumó, antes de pedir juntarse “con todos los que creen que la ciudad tiene que evolucionar, tiene que progresar, tiene que seguir este camino que ya empezó”.

Aunque forma parte del gabinete y es un dirigente con trayectoria dentro del PRO, Cunha no es de los principales voceros del gobierno de Pullaro.

Fue presidente del sello macrista durante varios años y desde ese rol estuvo a cargo de la negociación del frente Unidos. Allí sembró un buen vínculo con un peso pesado de la alianza, el presidente de la UCR Felipe Michlig.

Por eso el jueves pasado, mientras la mayoría de la dirigencia estaba en la subasta de bienes recuperados del delito en Rosario, Cunha fue al Senado invitado por Michlig para hablar de la reforma a la ley de ART.

Un detalle más: aunque no lo dice, el secretario de Cooperación es uno de los que se anota para ser el candidato a intendente del PRO. En esa línea se inscribe su intento de acercar a La Libertad Avanza, buscando conformar un gran polo no peronista.

Sin embargo, corre de atrás porque la que también quiere ocupar ese lugar como candidata desde hace tiempo es Anita Martinez. Con una larga trayectoria como concejala y diputada, Martinez tiene un nivel de conocimiento bastante más alto que él.

CunhaKarina Cristian Cunha, detrás de Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem.

Además de sus vínculos internos, Cunha cultiva una buena relación con el mundo libertario desde que el PRO se puso a disposición de La Libertad Avanza de cara al ballotage y ayudó en la fiscalización de varias provincias, entre ellas Santa Fe.

Un ejemplo de ello es que fue uno de los pocos funcionarios provinciales invitados a la inauguración de la nueva planta de Dreyfus, a la que asistieron Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem.

La respuesta libertaria

El principal problema de la propuesta de ampliar Unidos en Rosario es que no encuentra eco en las huestes libertarias. Por ahora, no sólo que ninguna figura de La Libertad Avanza bancó públicamente la idea, sino que varios salieron a cruzarla.

Vale aclarar también que la idea tampoco es compartida por la totalidad del frente: tanto Pablo Javkin como Pullaro dieron declaraciones en las que dejaron en claro que no ven un acuerdo.

Del otro lado, en el mismo programa radial, el que recogió el guante fue Juan Pedro Aleart.

Aleart.jfif Romina Diez y Nicolás Mayoraz, referentes en Santa Fe de La Libertad Avanza.

“No hacemos alianzas electorales pensando en elecciones como hicieron en Unidos. En la reforma de la Constitución tuvieron que ceder sus convicciones para avanzar”, aseveró.

“No estamos dispuestos a hacer acuerdos para sumar solamente votos, y mucho menos con un frente que tiene a un partido que tiene ideas tan opuestas a las nuestras como es el socialismo”, sumó.

Entre los que quieren ese acuerdo, la ocurrencia fue rápida: “Se refirió al socialismo, no al PRO ni a la UCR”.