El peronismo ganó cómodo el centro de estudiantes de la UTN de Rosario y La Libertad Avanza quedó lejos

El peronismo retuvo sin sobresaltos el centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTN) de Rosario y confirmó la ventaja que había mostrado en la elección de cogobierno. Gradiente , la agrupación del PJ , superó la mitad de los votos y logró la reelección, mientras La Libertad Avanza mejoró su cosecha, pero quedó lejos.

Con el escrutinio finalizado, Gradiente obtuvo 468 votos y retuvo el Centro de Estudiantes de la UTN Rosario con poco más del 50% del total. Universitarios por la Libertad -el sello libertario- terminó en segundo lugar con 268 votos, el 28,8%, mientras que Pueblo y Reforma completó el podio con 157 sufragios, el 16,8%.

Para el espacio libertario, el resultado dejó una lectura ambivalente. Logró achicar la brecha que el peronismo había abierto hace pocas semanas, cuando la distancia entre el primero y el segundo había superado los 30 puntos, pero el recorte no alcanzó para poner en riesgo al oficialismo.

Los resultados de la elección de centro de estudiantes en la UTN de Rosario.

La decepción se advirtió durante el escrutinio. Mientras el año pasado la diputada nacional Romina Diez, principal referencia del sector en Santa Fe , había pasado por la facultad para respaldar el debut electoral en la UTN , esta vez el acompañamiento a la militancia quedó sólo en manos de Lautaro Enríquez , concejal de Rosario y uno de los armadores del esquema universitario libertario.

Con el triunfo en la UTN Rosario , Gradiente renovó la conducción del Centro de Estudiantes. La nueva fórmula quedó integrada por Dante Pirozzi, estudiante de Ingeniería en Sistemas y nuevo presidente, y Cümelen Alfonzo, de Ingeniería Química, como secretaria general.

La agrupación peronista se impuso en Ingeniería Química, Civil, Eléctrica y en Sistemas. En esta última se dio el resultado más parejo de la elección. Gradiente obtuvo 184 votos contra 176 de Universitarios por la Libertad.

La única carrera donde no pudo imponerse el oficialismo fue Ingeniería Mecánica, que quedó en manos de Pueblo y Reforma, la agrupación vinculada al decano Rubén Ciccarelli. La tropa de Javier Milei, en tanto, no logró ganar ninguna.

El peronismo de Rosario sumó otra victoria universitaria

La victoria en la UTN Rosario funcionó como un nuevo empuje para el armado estudiantil del PJ, que venía con una serie de buenos resultados desde abril, cuando había ganado el centro de estudiantes de Humanidades y Artes.

Con la última elección universitaria del año, el peronismo cerró una cosecha que no registraba desde hacía varios años.

IMG_3714.JPG Gradiente, junto a militantes peronistas, celebrando la reelección en el CEUTN de Rosario.

El cierre del calendario dejó al justicialismo con tres centros de estudiantes y armados consolidados en varias facultades. A Humanidades, UTN y Veterinarias -con sede en Casilda- se suma la presencia en Psicología y Arquitectura, donde el peronismo conduce los decanatos, además de avances electorales en Derecho, Ciencia Política y Ciencias Médicas.

Por eso, más allá del núcleo militante de Gradiente, los festejos en el edificio de Zeballos y Entre Ríos reunieron a distintos espacios del peronismo universitario que celebraron el resultado como parte de un crecimiento más amplio.