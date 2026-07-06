Entre Ríos: sin reelección, el intendente Weiss piensa en tres nombres para garantizar la sucesión en Viale

El Mundial de fútbol parece haber suspendido la agenda política, aunque la rosca continúa a ritmo frenético, lejos de los reflectores. Tanto en la política de Entre Ríos , donde la reforma previsional y la suspensión de las PASO dominan la agenda, como en localidades como Viale , donde en 2027 se juega la sucesión del intendente Carlos Weiss .

En esa pequeña localidad del departamento Paraná el alcalde radical transita su segundo mandato, por lo que no tiene posibilidad de reelección. Juntos por Viale gobierna allí desde 2015,cuando le arrebató la intendencia al peronismo luego de 12 años en el poder. Bajo el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio , el espacio ya ensaya opciones para retener el gobierno municipal el próximo turno electoral.

El presidente de la Empresa de Energía de Entre Ríos ( ENERSA ), Uriel Brupbacher , también dirigente de la UCR , es una de las referencias fuertes de la ciudad. Fue jefe comunal de 2015 a 2019 y aunque podría volver, prefiere no hacerlo. Entre las alternativas aparecen la viceintendenta, Alejandrina Bruno , y el funcionario provincial Miguel Heft , secretario de Seguridad Alimentaria. Ambos con origen en el Movimiento Social Entrerriano (MSE) , espacio integrante de la coalición de gobierno.

Con Weiss sin posibilidad de reelección y con Brupbacher autoexcluido, el oficialismo debe definir un candidato para darle continuidad al proyecto político. Para esa empresa, aparecen nombres como el de la viceintendenta. Como argumento a favor de la renovación, fuentes locales valoran que Bruno, de ser elegida, podría ocupar solo un mandato en el cargo. La explicación es que la Constitución provincial considera consecutivos los períodos ejercidos tanto en la intendencia como en la viceintendencia.

Heft también forma parte del grupo fundacional del espacio. Quizás el cargo que ocupa en el gobierno provincial le dé plafón para competir por la intendencia. Aparece también Walter Pirola , secretario de Ingresos Públicos, Estadística y Modernización. Desde 2015 administra los ingresos y los egresos del municipio. Conoce como pocos el funcionamiento del municipio y, a la vez, de la mesa política que lo sustenta. De este modo, se suma al grupo con chances de pelear por el premio mayor de Viale. Sin embargo, en el espacio gobernante insisten en que puede haber novedades y que incluso podría surgir un nombre fuera del radar. Se esperan noticias.

Juntos por Viale

Juntos por Viale nació para competir en las elecciones locales de 2015. Funcionó como correlato de lo que en el plano nacional fue Cambiemos. Con Frigerio en la Casa Gris, todos sus componentes están integrados a Juntos por Entre Ríos.

Un aspecto distintivo del espacio es que si bien tienen preponderancia boinablanca en su constitución, también lo integran dirigentes del Movimiento Social Entrerriano (MSE), el partido que lideran Juan Domingo Zacarías y el diputado provincial Jorge Maier. De este sector provienen en Heft, Pirola y Bruno.

El factor LLA en Entre Ríos

La alianza electoral de Frigerio con La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de 2025 y las recientes declaraciones del gobernador en el sentido de “construir una propuesta electoral unificada” convierten a los libertarios en un actor ineludible de cualquier negociación. Si bien por ahora no hay un referente violeta, en el espacio gobernante temen que pudiera surgir alguno que se calce la casaca de candidato.

Si no median novedades, en una eventual coalición a LLA le correspondería un lugar en la lista de concejales, pero como la política suele deparar movimientos inesperados, en el oficialismo procuran llegar preparados a cualquier escenario.

El aniversario de Viale, una señal

Este martes 7 de julio es el aniversario de la ciudad de Viale, que cumplirá 120 años desde que un decreto provincial oficializó su denominación. Ese mismo día, en un acto se firmará un acta para concretar una estación eléctrica transformadora. Según interpretó una voz del oficialismo, la ubicación que ocupen Brupbacher, Weiss y otros dirigentes en la foto oficial podrá dar pistas sobre la sucesión.

En la coalición gobernante anticipan que para 2027 la gestión local buscará mostrar dos mensajes determinantes: unidad y continuidad. Ese año electoral cumplirán además 12 años en el poder, la misma cantidad que llevaba al frente del municipio el peronismo cuando fue derrotado. En Juntos no quieren que el desgaste de la exposición se los lleve puestos.