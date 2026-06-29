En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición y los anuncios económicos del gobierno libertario. Además, la renuncia de Manuel Adorni, que fue reemplazado por Diego Santilli.
Gremios docentes van al paro contra Axel Kicillof para meter presión en la paritaria bonaerense
Los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron un paro de 24 horas para este martes contra la gestión de Axel Kicillof, una medida de fuerza con la que buscarán meter presión en la negociación paritaria salarial que retomará en julio.
La medida fue convocada por AMET, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), SUTEBA y UDOCBA, que en un comunicado conjunto exigieron la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición del salario docente. Los gremios apuntaron tanto al gobierno provincial como al nacional: a Kicillof le reclaman la apertura de la mesa salarial; a la administración de Javier Milei, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El pliego de reclamos incluye además la implementación del "acuerdo paritario de prevención y erradicación de la violencia en las escuelas", que los gremios denuncian incumplido, y el rechazo a las modificaciones que el gobierno nacional impulsa sobre el régimen previsional, que impactaría en el Instituto de Previsión Social (IPS). También exigen que el IOMA garantice prestaciones adecuadas para los docentes bonaerenses, otro reclamo que le pega directamente a Kicillof.
La negociación paritaria provincial quedó en cuarto intermedio tras la reunión del pasado 12 de junio, en la que el Ejecutivo bonaerense no presentó una oferta salarial concreta. Los gremios retoman la mesa en julio con el salario inicial de un maestro de grado de jornada simple en torno a los 850.000 pesos mensuales y una paritaria que acumuló un 9% de aumento en el primer cuatrimestre del año.