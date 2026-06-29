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Gremios docentes van al paro contra Axel Kicillof para meter presión en la paritaria bonaerense

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes. Las reacciones de la oposición, la renuncia de Adorni y el nuevo rol de Santilli.

El conflicto salarial complica la relación de Kicillof con los gremios docentes

El conflicto salarial complica la relación de Kicillof con los gremios docentes

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En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición y los anuncios económicos del gobierno libertario. Además, la renuncia de Manuel Adorni, que fue reemplazado por Diego Santilli.

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Gremios docentes van al paro contra Axel Kicillof para meter presión en la paritaria bonaerense

Los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron un paro de 24 horas para este martes contra la gestión de Axel Kicillof, una medida de fuerza con la que buscarán meter presión en la negociación paritaria salarial que retomará en julio.

La medida fue convocada por AMET, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), SUTEBA y UDOCBA, que en un comunicado conjunto exigieron la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición del salario docente. Los gremios apuntaron tanto al gobierno provincial como al nacional: a Kicillof le reclaman la apertura de la mesa salarial; a la administración de Javier Milei, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

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El Ministerio de Educación constató la situación de todos los colegios y garantizó un normal inicio del ciclo lectivo, pese a los daños.

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El pliego de reclamos incluye además la implementación del "acuerdo paritario de prevención y erradicación de la violencia en las escuelas", que los gremios denuncian incumplido, y el rechazo a las modificaciones que el gobierno nacional impulsa sobre el régimen previsional, que impactaría en el Instituto de Previsión Social (IPS). También exigen que el IOMA garantice prestaciones adecuadas para los docentes bonaerenses, otro reclamo que le pega directamente a Kicillof.

La negociación paritaria provincial quedó en cuarto intermedio tras la reunión del pasado 12 de junio, en la que el Ejecutivo bonaerense no presentó una oferta salarial concreta. Los gremios retoman la mesa en julio con el salario inicial de un maestro de grado de jornada simple en torno a los 850.000 pesos mensuales y una paritaria que acumuló un 9% de aumento en el primer cuatrimestre del año.

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Gremios docentes, estatales y judiciales bonaerenses presentaron reclamos formales ante el Ministerio de Trabajo para exigirle al gobierno de Axel Kicillof la urgente reapertura de las negociaciones paritarias, mientras el operativo de pago del aguinaldo arrancó sin mejora salarial incorporada a los haberes de junio. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, fue el primero en formalizar la presión. Tras la reunión del pasado viernes 12 de junio en la que el Ejecutivo no presentó propuesta salarial, el frente reclamó una "urgente recomposición salarial antes de que cierre el sistema". La nueva secretaria general de SUTEBA, María Laura Torre, ya había marcado el tono al asumir en mayo: "Los salarios hay que fortalecerlos". La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense siguió el mismo camino. Su secretario general, Claudio Arévalo, presentó nota formal y advirtió que "hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios". Arévalo apuntó al aumento de tarifas y servicios básicos como agravante y reclamó avances en los pases a planta permanente y la convocatoria a mesas técnicas sectoriales. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó este lunes su propia nota con el mismo eje: el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales bonaerenses. El gremio recordó que el acuerdo de marzo incluía una cláusula de reapertura en junio que el Ejecutivo no activó. El argumento de fondo de los tres sectores son los números. El acuerdo de marzo cubrió un 9% acumulado entre febrero y abril, pero la inflación del mismo período trepó al 11%. Con el dato de mayo, el acumulado 2026 llegó al 14,7% según el INDEC y la brecha se amplió. El Ejecutivo bonaerense fue a las rondas del 12 y 13 de junio con la confirmación del aguinaldo y una suba del 30% en los montos de las asignaciones familiares en tres tramos desde julio, pero sin propuesta salarial sobre la mesa. Con los sueldos de junio ya en proceso de liquidación, cualquier aumento que ofrezca la Provincia tendrá impacto recién desde julio. Las conducciones de los grandes gremios enfrentan presión interna creciente desde los sectores más combativos. El caso más visible es el del SUTEBA Multicolor, la facción disidente que responde políticamente a la diputada nacional Romina del Plá, que convocó a un paro de 24 horas el pasado jueves bajo la consigna "Ningún Docente Pobre". El escenario obliga a las conducciones a mostrarle los dientes a Kicillof aunque sostengan el vínculo político con el Gobierno. La administración de Kicillof apunta a un acuerdo plurimensual de tres a cuatro meses que le dé previsibilidad al Tesoro. Los porcentajes que maneja el Ejecutivo no trascendieron. Los gremios esperan una nueva convocatoria para la semana que viene.
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