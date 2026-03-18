EL NUEVO CONGRESO

Carolina Losada no descarta nada para 2027, pero alambra su vínculo con Milei: todo personal, nada político

La senadora niega un garrochazo a La Libertad Avanza, pero no apura definiciones de su futuro. La relación con Maximiliano Pullaro y las cartas que ojea.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Carolina Losada piensa qué hacer en 2027 con varias opciones sobre la mesa.

Carolina Losada piensa qué hacer en 2027 con varias opciones sobre la mesa.

En la recta final de su mandato como senadora, Carolina Losada se enfrenta a un escenario abierto y, por ahora, no apura decisiones. Aunque juega de manera autónoma, coordina con el gobernador Maximiliano Pullaro. Con Javier Milei, en tanto, hay un vínculo personal, pero sin indicios de que se traslade a lo político.

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Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

Dónde está parada Carolina Losada

Hoy, Losada es una de las figuras de la Unión Cívica Radical en el Senado. La experiodista se siente cómoda allí y juega. En ese rol, mantiene un contacto asiduo con Pullaro, gobernador de la provincia que representa en la cámara alta. Ese vínculo, sin embargo, no representa una lealtad ciega de la senadora con el hughense. Sostiene su autonomía al igual que su compañero de banca, Eduardo Galaretto, el otro senador radical que representa a la Bota.

Más allá del juego propio en el Congreso, la tribu radical a la que pertenece Losada está más que alineada con la Casa Gris. El Movimiento de Afirmación Radical tiene varios lugares influyentes en Unidos: Julián Galdeano, su referente, es el secretario de Vinculación Institucional y uno de los funcionarios con acceso irrestricto al despacho de Pullaro; Martín Rosua es una de las espadas legislativas del oficialismo en la Legislatura; y Georgina Losada, hermana de la senadora, es secretaria de Comercio Exterior en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Esa ligazón no implicó que Losada se enrole en Provincias Unidas. Si bien en el Senado existe un bloque con ese nombre, es previo a la formalización de la alianza de gobernadores y no funciona como un apéndice directo de la coalición —aunque mantiene vínculos—. Como nunca se avanzó en la creación de un espacio orgánico en la cámara alta, como sí ocurre en Diputados, Losada no se vio obligada a tomar una definición. “Para nosotros no fue ni siquiera una cuestión”, aclararon a su lado. Sin embargo, también reconocen que las decisiones sobre el futuro se consensuarán con Pullaro.

El vínculo con Javier Milei

Las suspicacias nunca se detienen. No solo por el vínculo personal que Losada tiene con el Presidente, cimentado en los tiempos muertos de los sets de televisión cuando el primer mandatario era tan solo un economista que daba bien en cámara, sino también por la afinidad ideológica que se vislumbra a partir del comportamiento legislativo de Losada. En su entorno, sin embargo, justifican cada voto y piden no confundir coincidencias con decisiones a futuro de la senadora.

Carolina Losada
Carolina Losada junto a Eduardo Galaretto, el otro senador radical de Santa Fe.

Carolina Losada junto a Eduardo Galaretto, el otro senador radical de Santa Fe.

Losada integró el Consejo de Mayo que redactó el proyecto de reforma laboral, que luego votó en el recinto. También levantó la mano para modificar la Ley de Glaciares. Sin embargo, acompañó proyectos incómodos para la Casa Rosada como la emergencia en discapacidad, el aumento de los haberes jubilatorios y la reforma de los aportes del tesoro nacional a las provincias. “Es lo mismo que hicieron todos los radicales; la afinidad es con ellos”, explican. En la única iniciativa en la que se apartó fue la de financiamiento universitario, en la que adujo incongruencias en el proyecto.

A su lado reconocen cierta afinidad con las ideas de Milei, tanto propias como de su electorado: “Es lo mismo que le pasa a Pullaro”. ¿Es posible una Losada candidata libertaria? Su mesa chica descarta de plano un garrochazo en solitario, pero dejan la puerta abierta a que se de un acuerdo entre espacios políticos que incluya a Unidos. Hoy, ese entendimiento sólo habita en el plano de las hipótesis: no solo porque no hay ni conversaciones ni interlocutores políticos, sino también porque La Libertad Avanza no ofrece ninguna precisión. “Un día ganan 6 a 1 y al día siguiente pierden 7 a 0”, expresan.

El futuro de Carolina Losada

¿Dónde va a estar Losada en 2027? “Donde el espacio político que integra necesite y donde ella se sienta cómoda de estar”, responde su entorno. “Hoy no hay ni candidato a presidente radical, por lo que no tiene sentido hacer futurología y anticiparse”, suman. El dilema es el mismo que tiene todo el arco no peronista desde que surgió La Libertad Avanza y compite por ese electorado: “No sería lo más inteligente salir a disputar de frente con Milei”.

Todas las opciones están sobre la mesa: lógicamente, renovar su banca en el Senado pica en punta, pero sin un nombre en la boleta presidencial que traccione, es casi suicida. Así las cosas, no descartan tampoco una candidatura provincial, como por ejemplo a diputada: los cincuenta escaños de la cámara baja santafesina ahora se repartirán por sistema d’hondt, por lo que las caras conocidas empezarán a cotizar más en esa categoría. La única certeza tiene que ver con su intención: “Carolina está para protagonizar, no para guardarse”.

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