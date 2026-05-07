Santa Fe: la tribu de Antonio Bonfatti se plantó en contra del acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza

El socialismo que responde al exgobernador Antonio Bonfatti se opuso a un hipotético acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza en Santa Fe . El portavoz fue Rubén Galassi , el diputado provincial que comenzó una gira de medios para exponer la mirada de la tribu: "La concepción de gobierno que tenemos no tiene nada que ver con los libertarios", sostuvo.

En su línea de marcar diferencias de gestión entre Maximiliano Pullaro y Javier Milei , Galassi citó ejemplos: "Las medidas adoptadas para asistir a los trabajadores estatales endeudados, la inversión en educación, en obra pública, en rutas, en salud pública contrastan con lo que vemos a nivel nacional, donde el Estado se retira prácticamente de todas sus responsabilidades. Un hospital como el de Rafaela no veo que esté en los planes del gobierno libertario”, señaló el exministro de Gobierno durante la gestión bonfattista.

“Al gobierno de Pullaro lo critican por igual libertarios y kirchneristas. Sin dudas, a esos dos extremos les molesta que en Santa Fe haya una propuesta distinta”, sostuvo Galassi, quien pidió “cuidar al gobernador”. “De la misma manera que no hay margen para ir a un frente con los libertarios, tampoco hay lugar para hacerlo con el kirchnerismo”, se atajó, antes de pedir “consolidar el proceso político de Unidos , que es muy bueno y está dando respuesta y marcando un camino distinto en Argentina ”.

En ese sentido, Galassi recordó el proceso de reforma constitucional que se dio en la Bota y aseguró que “nunca se hubiese dado si hubiese sido por voluntad de los libertarios, o se hubiese reformado en un sentido totalmente distinto al que se consiguió, que amplió derechos y actualizó las instituciones de la provincia”. En ese marco, consideró que “empezar a pensar otras alquimias es desviarnos de la responsabilidad que tenemos en este momento y de la tarea urgente que hay que hacer, que es gobernar”.

Más allá de su rechazo de plano al hipotético acuerdo, Galassi reconoció que puede haber coincidencias circunstanciales con La Libertad Avanza . Especialmente, en el plano económico: “Hay que ordenar la economía, la macro tiene que estar ordenada, un país tiene que funcionar con equilibrio fiscal”, dijo el diputado provincial. Sin embargo, señaló la “gran insensibilidad a la hora de establecer prioridades o de dar respuestas a sectores que las necesitan”.

15F - Bonfatti Antonio Bonfatti, referente del socialismo y exgobernador de Santa Fe

Rápidamente, sin embargo, el socialista retomó la senda crítica para con la Casa Rosada al remarcar la “creciente actitud autoritaria y violenta” del Gobierno. “La violencia verbal de un presidente, que es simbólica, en algún momento se puede transformar en real. Lo hemos vivido, y eso preocupa”, dijo.

El pasaje más crítico de los dichos del socialista se dio cuando se refirió, sin mencionarlo directamente, al escándalo que rodea al jefe de gabinete Manuel Adorni. “La gestión nacional empieza a tener problemas con la corrupción”, remarcó, y trazó diferencias con Santa Fe, porque “acá no desfilan los funcionarios por tribunales, ni siquiera hay denuncias”. “Las licitaciones en muchas compras tuvieron ofertas por debajo de los presupuestos oficiales” porque “hay condiciones para competir y no hay sobres por debajo de la mesa”.

El coro libertario de Unidos

Las declaraciones de Galassi se dan a contramano de una ola de dichos de figuras de Unidos que abrieron la puerta a negociar un acuerdo con La Libertad Avanza que permita unificar a todo el polo no peronista en un solo frente. El que tiró la primera piedra fue Cristian Cunha, presidente de la Asamblea del PRO y secretario con rango ministerial en el gobierno pullarista. “Hay que ampliar el frente hacia La Libertad Avanza”, había dicho de manera tajante el funcionario.

El coro aperturista sumó voces desde las filas de la Unión Cívica Radical. El diputado y exintendente santafesino José Corral fue una de ellas, pero sin dudas la que más se escuchó fue la de Felipe Michlig, no solo por ser el presidente del Senado y de la UCR en Santa Fe, sino por ser uno de los dirigentes más cercanos a Pullaro: “No hay que cerrarle la puerta a nadie”, pidió Michlig en declaraciones exclusivas a Letra P. Como si fuera poco, unos días después recibió a Cunha en San Cristóbal, su pago chico.