Operativo reelección de Javier Milei: sin Adorni tampoco hay paraíso

Despejada la presencia problemática de Manuel Adorni , la Casa Rosada puso rápidamente en marcha el operativo reelección de Javier Milei . Con Karina Milei al frente de la mesa política, comenzó la temporada de negociaciones con gobernadores y, también, la reedición de las tensiones entre la hermana del Presidente y su asesor Santiago Caputo .

Karina tiene la cabeza puesta en 2027 y ya puso a los suyos a tejer los acuerdos para conseguir la reelección de su hermano. Hará lo que sea necesario para lograr el objetivo, aunque eso implique amañar las reglas electorales y volver a las prácticas de la vieja política, como el uso de las listas colectoras. En esa idea trabaja su mano derecha, Lule Menem , en conversación con los mandatarios provinciales.

Las charlas se aceitaron más aún desde la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Abandonada también la bandera de la lucha contra la casta, la Casa Rosada les puso a los gobernadores y a la política tradicional un interlocutor que habla su mismo idioma y que promete acelerar los proyectos que impulsa el Gobierno para allanar el camino hacia la reelección del Presidente.

La asunción de Santilli ya mostró el beneplácito de mandatarios provinciales , que asistieron en masa al evento. Así, el oficialismo consiguió una foto que hacía mucho tiempo no tenía. Milei contó para eso, también, con la ayuda de su amigo Donald Trump . Resultó que la jura de Santilli se agendó –no casualmente, según fuentes libertarias- para el mismo día que la celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos . Se trata de un evento que muchos gobernadores hacen lo imposible por no perderse.

Si la llegada de Santilli despierta entusiasmo entre los gobernadores, también genera dudas sobre cuál será su margen de maniobra en las discusiones internas. En concreto, El Colorado desembarcó en la Jefatura de Gabinete gracias a la relación que generó con Karina y con el Presidente, pero es un hombre de relación muy aceitada con Caputo. El caputismo lo reivindica como alguien con quien mantiene más coincidencias que diferencias.

Las discusiones sobre la mesa vuelven a ser parecidas a las de 2025. Las legislativas mostraron la tensión entre el karinismo, que impulsó listas de La Libertad Avanza en todo el país con acuerdos muy puntuales con gobernadores en algunos distritos, como Entre Ríos, Chaco, San Luis, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. En el resto de las provincias, compitió contra el peronismo o Provincias Unidas, según el caso.

La estrategia de Karina y los Menem resultó exitosa desde el punto de vista de los resultados electorales. Tal como quería, después de haber armado la estructura nacional de LLA, la secretaria general consiguió pintar el país de violeta para entronizar la figura de su hermano. Con los votos en el bolsillo, el karinismo saboreó el triunfo de la hermana presidencial frente a su rival interno.

El asesor del Presidente tenía otra lectura. Entendía que el Gobierno debía cerrar listas en acuerdos con gobernadores que privilegiaran, a futuro, la estabilidad política. Propiciaba alianzas con el PRO, radicales y peronistas y rechazaba la idea de plantar candidatos puros con el único objetivo de conseguir un concejal o un diputado provincial que en todos los casos responderían a los Menem.

Karina tuvo razón en el corto plazo. Consiguió la foto del triunfo, pero Caputo entiende que hizo una mala lectura de la película completa. Adjudica a ese enfrentamiento con los jefes distritales la enorme derrota que sufrió LLA frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, y los dolores de cabeza que el Gobierno tuvo en el Congreso este año. Las relaciones estaban detonadas tras los enfrentamientos distritales.

Karina Milei lanzó este sábado la escuela de dirigentes de LLA en Misiones.

Ese derrotero es el que impacienta a los mercados, como sucedió después de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, que terminó en un pedido de rescate millonario a Estados Unidos. Caputo es uno de los principales canales en la relación de Milei con la administración Trump. El martes fue el hombre más buscado en el cóctel que organizó la Embajada, una vez que se retiraron los hermanos Milei. El asesor se quedó hasta el final del evento.

La moderación de la pulsión violeta

La discusión por la estrategia electoral se reeditará para 2027 y ya tiene en alerta a los mandatarios que, en el pasado, colaboraron con la gobernabilidad con el aporte de votos en el Congreso y recibieron como respuesta el desafío en sus provincias con listas libertarias que fueron a disputarles el poder. ¿Por qué no volvería a pasarles?

El nombre de Santilli aparece como primera garantía. Se supone que, por trayectoria y mirada, la palabra del jefe de Gabinete funcionaría como garante frente a los gobernadores que piden conservar sus territorios a cambio de apoyar las reformas que impulsa la Casa Rosada. La primera y medular es la eliminación de las PASO, que podría tener como moneda de cambio la vuelta de las colectoras, el sistema que en el pasado criticaron todos aquellos que levantan la bandera del republicanismo.

En teoría, Santilli no está solo como estuvo en el pasado Guillermo Francos, que muchas veces prometió a los gobernadores cosas que no pudo cumplir. Ahora Karina también impulsa acuerdos que jura cumplir. Los mandatarios piden certezas en el corto plazo. La mayoría desdoblará los comicios en sus provincias y quiere conocer de antemano la estrategia de LLA en sus provincias antes de definir su apoyo. Los calendarios electorales empiezan a correr en el verano. No quieren sorpresas.

CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO



Elecciones 2027: Jalil y Quintela votan en octubre, pero Jaldo, Sadir y Sáenz desdoblan y se despegan de Milei



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El karinismo se muestra acuerdista, pero tiene, por lo bajo, actores que ponen en duda los alcances de esa moderación. “¿Por qué no vamos a poner un candidato propio en los distritos que podemos ganar? ¿Le vamos a entregar Mendoza a (Alfredo) Cornejo cuando podemos ganar la provincia nosotros?”, apuntan en el bando de la secretaria general. Para el sector caputista, sería lo deseable. El asesor dice puertas adentro que al Presidente le conviene ceder el control de los distritos a potenciales aliados a cambio de la estabilidad política que requiere su eventual reelección. ¿De qué le serviría a Milei quedarse con la gobernación de Salta si después no tuviera paz en el Congreso?, se pregunta ese sector.

De todas formas, el potencial beneficio de los eventuales aliados por la implementación de las colectoras está en duda. Con el diseño actual de la boleta, el principal favorecido sería el Presidente. Las colectoras abonarían a ese voto, pero la suma podría no ser recíproca. Eso, sin contar que se trataría de un abandono total de pretensiones de construcción política opositora.

Al peronismo deberían sonarle todas las alarmas si pretendiera competir en serio. El Gobierno construye hegemonía en el plano electoral mientras despeja el camino judicial, como sucedió este viernes con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes de la causa $LIBRA, en la que está involucrado el Presidente. El Ejecutivo había congelado la oficialización del nombramiento de Ana María Cristina Juan -ya votado por el Senado- en el juzgado federal de Hurlingham. Después de dos años de zozobra, vuela en el toma y daca con la familia judicial desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

El final del PRO

Como contó Letra P, Mauricio Macri retomará su tour Próximo Paso a su regreso del Mundial. El expresidente quiere fortalecer al PRO para encarar la negociación con LLA. Los libertarios lo toman con sorna y Milei le pega en público cada vez que puede. ¿Acaso no le convendría, al Presidente, tener a Macri tranquilo y de su lado? Hay algo más fuerte. “Lo detesta”, dicen en el corazón del Gobierno.

El interés del líder del PRO está puesto principalmente en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En territorio porteño, su primo, Jorge Macri, ya abrió la puerta para el acuerdo. Se ve fortalecido por la caída de Adorni, la carta más fuerte que los libertarios tenían para negociar. Hoy se impone la fortaleza amarilla.

En tanto, el jefe del bloque de Diputados y titular del PRO en la provincia, Cristian Ritondo, ya le pidió a Sebastián Pareja que arranquen esta semana con el punteo de la provincia de Buenos Aires. Ritondo tiene una presión extra de los propios, que piden que la negociación para 2027 sea “en condiciones más beneficiosas” para el PRO que lo que ocurrió en 2025. Van a arrancar con el pie izquierdo. Pareja ya tiene candidato para Zárate, el municipio que gobierna Marcelo Matzkin, muy cercano a Ritondo. El operador karinista impulsará para la intendencia a Oscar Ahumada, el exjugador de River, y cree que está para ganar.

Felicitaciones amigo, a fondo con las transformaciones que necesita la

Argentina.

Espalda con espalda, siempre.@diegosantilli pic.twitter.com/xE46IHkbcc — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 1, 2026

“¿Diego no dice que lo más importante es la reelección del Presidente? Que cierre acuerdos para eso y respete la territorialidad”, responden en los municipios PRO. Santilli tendrá que hacer equilibrio en esa negociación si quiere ser candidato a gobernador bonaerense en un acuerdo de los dos sectores.

Tanto en el macrismo como en LLA reconocen que la elección de la provincia no estará fácil si el peronismo se mantiene unido y no hay mejoras sustanciales en el poder adquisitivo. Dicen que hoy, tal como está la situación, no tendrían forma de ganar. Menos aún, si Axel Kicillof desdoblara las elecciones.

“Yo diría lo mismo si fuera ellos”, dice un consultor cercano al peronismo que no se confía de esos datos. El peronismo jugó con todo en 2025, cuando ganó la elección local, y perdió 300 mil votos en las nacionales de octubre, pero las elecciones ejecutivas mueven a los intendentes de otra forma. Habrá que ver. Por lo pronto, la Casa Rosada despliega su estrategia con la reelección de Milei como único faro.