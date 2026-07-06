La Pampa: Ziliotto logró una tregua con Verna y cerró el llamado a licitación para el yacimiento El Medanito

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto en la Legislatura, rodeado de la escudería vernista: Daniel Lovera, Hernán Pérez Araujo, Alicia Mayoral. FOTO: www.radiokermes.com

Un nuevo alto el fuego peronista entre el gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , y su enemigo íntimo Carlos Verna facilitó la convocatoria para la multimillonaria licitación petrolera por el área Medanito , clave para la energía productiva de la provincia y la generación de empleo en el suroeste.

Con el trámite, que derivará en la adjudicación de una concesión de ese negocio por 25 años, se cierra otro capítulo de la disputa que las dos tribus sostienen por este tema. Quedan abiertos otros frentes que pueden reponer la batalla , esencialmente la definición de las candidaturas para el año que viene .

En el camino, el gobierno provincial cedió a la posición ultravernista que denunció a la empresa saliente, Petroquímica Comodoro Rivadavia , por el pasivo ambiental que deja. La diputada Noelia Sosa fue la que primero y en voz más alta alertó sobre esa cuestión. Primero el ziliottismo la maltrató, pero después se avino a la misma interpretación de los hechos.

La licitación definitiva por Medanito contiene las sugerencias vernistas y los planteos opositores, porque es el fruto de un consenso legislativo que requirió una mayoría especial. Sectores de la UCR y el PRO mostraron disposición para ese avance.

Establece regalías del 15% más un adicional variable y fija un bono de ingreso de 25 millones de dólares, y no de 50 millones, como la frustrada licitación de febrero. Las ofertas se abrirán el 30 de octubre. La empresa adjudicataria tendrá el 80% de participación en el área y la estatal Pampetrol conservará el 20%. Ahora está vigente un acuerdo, con una duración de 8 meses, entre Pampetrol y la empresa Ribeiro S.R.L. Eso ocurre desde el 19 de junio, cuando finalizó la concesión que tenía PCR.

La firma Ribeiro SRL está radicada en La Pampa hace más de 50 años. Es una empresa familiar.

Ribeiro pretende dar la pelea para quedarse hasta el fin de los días en un yacimiento maduro tradicional, pero que de todos modos tiene extraordinaria potencialidad en su explotación, según advierten profesionales expertos.

Como contó Letra P, la firma tiene residencia en Colonia 25 de Mayo y fue la preferida del ziliottismo en la compulsa transitoria. No está claro que el vernismo piense lo mismo. En esa licitación, quedaron fuera de la pelea jugadores de las grandes ligas: la Unión Transitoria conformada por Sociedad de Abastecimiento y Servicio SA; Medanito SA, Tango Energy Argentina SA y Limay Energía SA.

Medanito aporta más de un tercio de la producción total de petróleo, implica el 10% de los ingresos fiscales provinciales y garantiza unas 450 fuentes laborales.

Un nuevo armisticio en el peronismo

El armisticio entre Ziliotto y su antecesor tuvo una prueba fuerte en la sesión legislativa del último jueves, cuando el ultravernismo completó las bancas que tiene en el bloque oficialista. Todo volvió a la normalidad, después de que en la semana anterior las huestes del exgobernador dejaran al PJ en minoría para hacer tronar su escarmiento interno.

El jefe de bloque Daniel Lovera dispuso la ausencia de los soldados de su tropa: Hernán Pérez Araujo, Carolina Giussi, Juan Barrionuevo y Silvia Larreta, además de Sosa. Tampoco estuvo ese día la vicegobernadora Alicia Mayoral.

Las bancas vacías que dejó el vernismo fueron un mensaje de escarmiento. El último jueves, todo volvió a la normalidad. FOTO: www.radiokermes.com

Esa movida de ajedrez ni siquiera estuvo explicada. Tras el faltazo, diputados y diputadas ingresaron en un riguroso silenzio stampa. Pero el ziliottismo leyó bien cuál era el mesaje. Por un lado, una cerrada defensa de Sosa, que había sido expuesta y fustigada por el gabinete en pleno. Por otro, el reclamo de una decisión de gobierno que fuera a tono con ese planteo.

Ziliotto rechazó el Informe Ambiental Final que PCR presentó en una audiencia pública el 12 de junio. El gobierno consideró que, tal como había planteado el vernismo, la información de la empresa era insuficiente. Estableció que la firma tendría que hacerse cargo de los costos de saneamiento.

Consenso petrolero en La Pampa

Apaciguado el conflicto político, apareció el acuerdo institucional. Hubo aval de la Comisión de Precalificación y Preadjudicación. Sosa, que había sido cascoteada por el gabinete, encontró otro clima: la recibieron con alfombra roja. Ese órgano tiene participación variada y dio su bendición unánime al pliego de bases y condiciones.

La comisión que aprobó el pliego de bases y condiciones en forma unánime.

Por el Ejecutivo participan el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; la asesora Letrada de Gobierno, Griselda Ostertag; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá; y la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso.

En nombre de Pampetrol pusieron la firma la presidenta María de los Ángeles Roveda y el director Juan Pedro Brindesi. También el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve (Juntos por el Cambio) y representantes de la Legislatura provincial: Julián Aguilar (UCR), Enrique Juan (PRO), María Luz Alonso (FreJuPa-La Cámpora).

El clásico de Carlos Verna y Sergio Ziliotto

Las idas y venidas del ziliottismo y el vernismo, alternando chicanas, acuerdos, zancadillas y pactos, ya es un clásico del PJ pampeano. Posiblemente queden nuevos capítulos de aquí hasta la elección del año que viene.

Sobre este tema, Sosa había hecho la advertencia que después aceptó el gobierno, pero además lanzó dardos pesados hacia el interior del peronismo, porque responsabilizó de la situación también a Pampetrol. Y puso en duda la eficiencia controladora de las secretarías de Energía y de Ambiente, órganos donde comanda el ziliottismo del riñón, con Toso y Basso.

Noelia Sosa, diputada del ultravernismo de La Pampa, hizo cuestionamientos petroleros y el ziliottismo la cruzó durísimo.

La diputada tiró de la cuerda en extremo durante toda la novela de Medanito. Acudió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el patrocinio del abogado Alejandro Gigena, otro ultravernista. Y en sus últimas intervenciones agitó sospechas de corrupción.

El negocio petrolero rankea alto desde el principio de la historia en la agenda vernista. Aunque es secretario general del gremio de Comercio, Lovera, como jefe de bloque y una de las manos derechas de Verna, está metido de lleno en esos asuntos.

Fue el propio Verna en su gestión 2003-2007 el que puso ese interés en el radar de la Provincia, que antes ninguneaba ese recurso productivo. La pelea interna posterior contra el kirchnerismo y el gobernador Oscar Mario Jorge (2007-2015) estuvo enmarcada en una puja sobre la orientación de las políticas hidrocarburíferas. El desembarco de Ziliotto en la Gobernación, con su apuesta a las energías verdes, también generó la resistencia vernista desde temprano.