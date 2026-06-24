Reforma electoral en Santa Fe: Unidos baraja recortar la Boleta Única entre las PASO y las generales

La coalición de gobierno en Santa Fe discute los detalles de la reforma electoral en la provincia.

Unidos para Cambiar Santa Fe se encuentra en plena discusión de su proyecto de reforma electoral. Si bien son días de definiciones y aún no hay un texto final, en el oficialismo barajan distintas opciones . Una de ellas, entre otros puntos que se estudian, es que las cinco boletas disponibles en las PASO se conviertan en dos o tres en las elecciones generales.

Como publicó la semana pasada Letra P , Unidos no presentará un texto único. Se espera que al menos el socialismo y el radicalismo eleven sus propios proyectos. Todo indica que lo harán a principios de julio.

La semana pasada hubo un encuentro de todos los socios de la coalición en la sede de la UCR en la capital de Santa Fe . Allí se discutieron aspectos de la reforma impuesta a partir de la reforma constitucional del año pasado.

El socialismo y el radicalismo están debatiendo internamente y afinando la parte final de sus textos. Actualmente, tanto en las PASO como en las generales el electorado cuenta con cinco boletas separadas y de distintos colores para elegir representantes en cinco categorías: gobernador y vice, intendente o jefe comunal, Diputados, Senado y la de integrantes de los concejales deliberantes o comisiones comunales.

Una de las opciones en análisis es sostener las cinco boletas (en las ciudades que se elijan concejales) en las primarias y que ese número se reduzca en las generales.

Allí se abre otro debate respecto a si deben ser dos o tres las boletas. Si son dos boletas, la división discriminaría entre cargos provinciales y municipales. Entonces, una papeleta contendría las categorías de gobernador, Diputados y Senado. La otra, las categorías para la intendencia y el Concejo Municipal.

Si son tres boletas, el criterio sería el mismo, pero con una división en las categorías provinciales: gobernación y Diputados, por un lado; y la del Senado, en solitario.

También se estudia la posibilidad de poner en las boletas que lleven varias categorías un recuadro que permita elegir todas las listas con un solo tilde. “Son opciones que están arriba de la mesa. Todavía se está evaluando”, le dijo a Letra P una fuente del oficialismo que participa en las negociaciones.

En Unidos reconocen que detrás de la discusión técnica aparece una discusión política. El debate apunta a evitar que una boleta extensa “complique al elector” y, al mismo tiempo, pueda ordenar una oferta electoral con una coalición que reúne a varios partidos, pero donde la UCR y el PS tienen mayor poder.

El piso y el consenso con el PJ

Los pisos electorales son otra cuestión por definirse. Si bien nadie se arriesga a hablar de cifras, cobra fuerza la posibilidad de fijar un piso para las PASO, que podría ser del 3% del padrón (unos 88.000 votos), y otro número para las generales, que rondaría el 5% (unos 147.000).

“Las minorías deben estar representadas, pero hay que dar gobernabilidad”, sostuvo un dirigente de Unidos. El debate sobre el piso electoral es uno de los puntos más sensibles, porque toca directamente la representación política.

unidos Unidos. En plenario, el oficialismo afina la reforma electoral.

El oficialismo busca evitar una excesiva fragmentación de la oferta electoral, teniendo en cuenta que ahora en Diputados las 50 bancas se repartirán por sistema D’hondt y el ganador no obtendrá mayoría automática como ocurrió hasta 2023.

Otra idea que parece tener fuerza es que siga vigente la posibilidad presentar listas para Diputados o para concejales sin la necesidad de que esas nóminas lleven una candidatura para la gobernación o la intendencia. En un momento se pensó la posibilidad de romper con esa línea y que cada nómina legislativa necesitara una fórmula ejecutiva.

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En las diferentes tribus de Unidos aseguran que, más allá del consenso interno que debe lograr este tema, es necesario llegar a una síntesis o acuerdo político con el peronismo.

Si bien no necesitan los votos, entienden que deben lograr el apoyo del bloque peronista del Senado y de las bancas justicialistas de Diputados, para robustecer la reforma que surja de la Legislatura.