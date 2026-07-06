Rosario: el kirchnerismo saca a la cancha rumbo a 2027 a un periodista ultracrítico de Javkin y Pullaro

Bulsicco podría convertirse en una alternativa para el kirchnerismo en Rosario.

La falta de figuras competitivas que le den volumen electoral al kirchnerismo duro en la interna del PJ de Rosario empezó a instalar una hipótesis con señales cada vez más visibles. Un outsider de la política como Ariel Bulsicco , exconductor de Canal 5, puede convertirse en el as bajo la manga de las tribus K en 2027.

El dato que empezó a reforzar las conjeturas fue la actividad que el periodista encabezó en Funes bajo el paraguas de la campaña Cristina Libre.

Allí proyectó su documental Cadenas perpetuas: a 10 años, 10 señales, lanzado a fines de 2025. Bulsicco estuvo rodeado de pesos pesados del kirchnerismo santafesino.

Sentado en el centro de la mesa utilizada para la presentación, el periodista quedó flanqueado por la diputada Florencia Carignano , enrolada en La Cámpora , y por el jefe del bloque del peronismo en la cámara baja, Germán Martínez .

También participaron de la actividad Soledad Míguez , concejala peronista de Funes alejada del intendente Roly Santacroce ; su par de Alvear Gabriela Gutiérrez y el referente de La Cámpora en Funes , Marcelo Diez .

Marcelo Diez, Florencia Carignano y Germán Martínez acompañaron a Ariel Bulsicco en una actividad con lectura electoral en Rosario.

Las presencias, todas orbitando el universo K, le dieron volumen a la presentación de una pieza indiscutiblemente militante que el propio Bulsicco definió como un aporte para "no olvidar" los motivos por los que la expresidenta está "presa y proscripta".

El acto, además de ser una defensa cerrada de Cristina Fernández de Kirchner, dejó otra lectura entre los presentes. No pareció solamente un aporte de un periodista progresista a una causa que considera justa, sino una suerte de bautismo político dentro del dispositivo kirchnerista de Santa Fe.

Las pistas de la jugada kirchnerista en Rosario

Aunque siempre fue parte de su estilo, en los últimos meses Bulsicco intensificó su rol de periodista crítico en redes sociales, con cuestionamientos cada vez más frecuentes al intendente Pablo Javkin y al gobernador Maximiliano Pullaro.

Días atrás, protagonizó un cruce con Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario, por la polémica en torno a la construcción de un parque actuático en la costanera norte de la ciudad.

Me están persiguiendo???



Es de verdad esto???



Será que tengo que avisar que tenía un encuentro asumido hace un mes a la misma hora, en Funes???



Estuve, estoy y estaré defendiendo los espacios públicos y contra la entrega de Uds a los negocios carentes de claridad.



Sos chanta https://t.co/2aR0G0vK3I — Ariel Bulsicco (@ArielBulsicco) July 4, 2026

A esa exposición digital se suma su participación en la gira por la libertad de Cristina en distintas localidades de Santa Fe -con última parada en Funes- y un acercamiento cada vez menos disimulado a figuras del kirchnerismo provincial.

En esa grilla aparecen la exsenadora Marilyn Sacnun, señalada por algunos como su “madrina política”, y la propia Carignano, con quien compartió actividad el fin de semana.

Sus movimientos permiten alentar la idea de una candidatura. En el radar aparecen categorías como el Senado departamental o el Concejo, dos casilleros donde un outsider con conocimiento público podría entrar en juego.

La irrupción de periodistas y comunicadores en la política es algo que se ha dado en Rosario reiteradas veces en los últimos años.

Marcelo Lewandowski, Lisandro Cavatorta, Anita Martínez, Juan Pedro Aleart y Pablo Gavira son parte de una lista de los que abandonaron el micrófono para probarse como candidatos a cargos legislativos.

Un renegado de los medios

La historia de Bulsicco, de todos modos, lo exhibe como un comunicador que ya ejerciendo su tarea exhibía señales de sus ideas políticas.

Con una salida polémica tras ocho años y medio en El Noticiero de la Gente, el programa emblema de Canal 5 de Rosario, el periodista adquirió un mote de paria del ecosistema mediático que lo hace aún más atractivo para el kirchnerismo, siempre dispuesto a señalar los manejos de los "medios concentrados”.

El conflicto que lo dejó sin pantalla en 2014 tuvo dos ingredientes explosivos para la televisión rosarina de entonces. Bulsicco expuso críticas abiertas a la gestión socialista de la intendenta Mónica Fein y denuncias sobre el entramado narco en Rosario, un tema incipiente en aquel momento.

Increíble nivel de algunos en tiempos de tanta rendición. Difundir que está habilitado izar la bandera yankee en el Monumento.

Nos entregan el río, el mar, el desarrollo nuclear, las montañas, los glaciares y relatan el árbol para que no veamos el bosque.



Vocación de colonia. — Ariel Bulsicco (@ArielBulsicco) July 5, 2026

Desde ese momento quedó señalado como un comunicador dispuesto a incomodar, esquivando incluso las sugerencias de los directivos del canal para el que trabajaba.

La situación se repitió años después en Radio Sí, donde condujo durante una década el programa Nadie es perfecto.

También allí terminó afuera en 2025, según su versión, después de resistir pedidos para bajar el tono de sus cuestionamientos contra el municipio de Rosario y el gobierno de Santa Fe.

Este año, tras meses sin espacio para comunicar, volvió a trabajar en Aire Libre, una radio comunitaria de Rosario, con un discurso aún más frontal contra los oficialismos local, provincial y nacional.

El regreso, lejos de moderarlo, terminó de consolidar el perfil que hoy lo vuelve seductor para las tribus K. En ese espacio lo ven como un periodista con alto conocimiento público -ítem vital en la boleta única-, una narrativa de persecución mediática y vocación de choque frente a los adversarios políticos del kirchnerismo.