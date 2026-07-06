Milei prepara el takeover final de la Argentina

La perspectiva de una posible reelección de Javier Milei en las elecciones del año próximo incorpora a los cálculos políticos el escenario de una hegemonía plena de la extrema derecha, con control pleno de los tres poderes del Estado . ¿Qué obstáculos podría encontrar el Presidente, en tal caso, para cumplir su propósito de dar vuelta como una media a la Argentina?

De concretarse esa hipótesis, afilaría sus dientes la pregunta sobre cómo le fue posible a ese outsider extravagante, "contratado" por la sociedad en 2023 de modo precario y a cuenta de resultados, amasar semejante poder.

El magro 30% propio de los votos, la obtención de mayoría en ballottage gracias al electorado del PRO –inicialmente prestado–, la ausencia total de poder territorial y una situación en el Congreso que, hasta las legislativas del año pasado, deparaba más especulaciones sobre juicios políticos que sobre la instauración de una era propia serían el punto de partida de un desenlace sorprendente.

Más allá de las estrecheces de un plan económico que ha fallado en cumplir las promesas oficiales de estabilización y bienestar, Milei sigue gozando del beneficio de la duda y permanece como el personaje político mejor posicionado para los comicios venideros .

Claro que muchas cosas pueden cambiar en 15 meses en un país que suele marchar a paso veloz sin rumbo conocido, pero hoy no parece haber mayores obstáculos en el camino del extremista hacia la reelección.

Si el Poder Ejecutivo le quedara asegurado por un segundo período, la elección correspondiente al tramo legislativo le aseguraría el control del Congreso.

La Libertad Avanza (LLA) pasó en los comicios pasados de una enorme fragilidad a controlar en la actualidad 95 bancas en la Cámara de Diputados y 21 en el Senado. Un desempeño en 2027 equivalente al de 2025 le permitiría concretar un avance similar sobre la mitad y el tercio que, respectivamente, se renovarán en el próximo turno comicial, a lo que habría que añadir aportes aliados para completar un poder acaso apabullante: una mayoría holgada en la Cámara Baja sería un hecho y algo parecido a eso en la baja, una alta probabilidad.

El camino quedaría así allanado para la continuidad y radicalización de la agenda de reformas que entusiasma al mercado financiero y al Círculo Rojo, incluidos los segmentos de este que respaldan "el rumbo" más por prejuicios de clase que por comprensión del interés propio.

Una Justicia copada

En caso de concretarse la hipótesis que anima el desPertar de hoy, ese sería el panorama de la política al menos hasta 2031. Más duradero sería el efecto sobre un poder mucho menos obligado a la renovación, el más permanente –y borroso– de la Argentina: el judicial.

"El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir la totalidad de las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales, y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40% del Poder Judicial", escribió Hernán Cappiello en La Nación.

Esos espacios vacíos ya existían, en parte, antes de la llegada al gobierno del Frente de Todos en 2019 y se incrementaron durante su cuatrienio de inacción, internismo, reyertas personales y diferencias programáticas irresponsablemente irresueltas desde el propio armado del esquartefacto electoral.

El peronismo, en especial el sector que se referencia en Cristina Fernández de Kirchner, ahora resiente el evidente doble patrón de esa critarquía, sus sesgos y hasta lo que califica como una corporación mafiosa, pero no atina a explicar cómo se le pasó semejante elefante por debajo de sus narices ni qué miraba cuando eso ocurría.

El objetivo mileísta de colonizar el Poder Judicial quedó plenamente en marcha desde el arribo de Juan Bautista Mahiques, uno de los excursionistas a Lago Escondido, al Ministerio de Justicia.

Sólo el futuro permitirá determinar en qué medida el blitzkrieg que lleva adelante beneficiará a Milei, al establishment de siempre y a la propia casta judicial, celosa de sus intereses como burocracia.

La prueba de fuego del Libragate

Un hecho reciente ilustra de modo impactante el modo en que la sociedad Milei Hermanos sacará su tajada de esa torta.

Esperando que el Mundial sirva como distracción, el juez federal que lleva la causa por el Libragate, Marcelo Martínez de Giorgi, borró el viernes de un plumazo a los damnificados por esa estafa de su calidad de querellantes justo cuando la Selección se aprestaba a sufrir con la de Cabo Verde.

En caso de que estos no sean repuestos, el único personaje que podría apelar un eventual cierre de la investigación sería el fiscal Eduardo Taiano, responsable –sin que nadie le reclame cuentas institucionales– de un cajoneo alevoso, según reveló en su momento la abogada y periodista Natalia Volosin.

De acuerdo con el criterio prevaricador de De Giorgi, los damnificados no validaron su carácter de titulares de las billeteras virtuales desde las que invirtieron en el criptoactivo. Más de fondo, anticipa un criterio –casi un prejuzgamiento– al llamar a este "memecoin". Esa denominación corresponde a criptomonedas creadas para aprovechar elementos tan evanescentes como la popularidad de un determinado personaje o ciertas tendencias en las redes sociales, sin anclaje en algún criterio de valor o en un proyecto puntual que las justifique.

El magistrado anticipa así el criterio de que quienes pusieron su plata en $LIBRA sabían que participaban de una martingala, por lo cual la pérdida de su dinero los convierte en apostadores fracasados y no en víctimas de una estafa. Exactamente lo que alegan el lobista Mauricio Novelli –por cuyo requerimiento se produjo la decisión del magistrado– y el propio Milei.

De Giorgi nada dice para justificar su decisión sobre el carácter imprescindible del tuit del Presidente para el montaje del negocio ni del modo en que este espiralizó en minutos la cotización, lo que permitió que los responsables retiraran repentinamente la liquidez de los inversores, un rug pull de 100 millones de dólares que provocó un desplome igualmente repentino.

Tampoco aborda las menciones encontradas en el celular de Novelli a un presunto soborno de 5 millones de dólares para Milei; el aparente tarifario de las fotos; la condición de antiguos "asalariados" del criptobro de este –incluso cuando ya era diputado– y de Karina Milei; sus ingresos a la Casa Rosada; las visitas de otros personajes oscuros, los ingresos de Hayden Davis –el cerebro de $LIBRA– ni los chats en los que este se ufanaba del control que tenía sobre la secretaria general y sobre el celular del Presidente.

Menos aun sobre el frenético cruce de 35 llamadas telefónicas entre Novelli, los Milei y Santiago Caputo en los minutos previos y posteriores al lanzamiento y vaciamiento del negocio.

"Transcurrido casi un año y medio desde que la primera denuncia por el caso $LIBRA llegó a la Justicia argentina, el expediente pasó por las manos de al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas. Pero todavía no citaron a declarar a testigos directos, mucho menos a un acusado, mientras que los fiscales admiten no tener recursos ni presupuesto. En ese contexto, la decisión de apartar a todos los querellantes acrecienta el horizonte de impunidad final", escribió, también en La Nación, Hugo Alconada Mon.

Este periodista, cabe recordar, es el cuñado de María Verónica Michelli, la jueza votada por el Senado pero vetada por el jefe de Estado.

$LIBRA: ¿el crimen perfecto?

"Una fuente con acceso al expediente especula: si en cuestión de semanas, bajo el efecto distractivo de algún asunto deportivo o político, Martínez de Giorgi decreta la nulidad con alguna excusa pueril y Taiano no apela, la causa se cierra", dijo Sebastián Lacunza en elDiarioAr.

Antes de que se llegue a eso, los querellantes apartados apelarán ante la Cámara Federal. El detalle es que esta "atraviesa sus horas más inestables", de acuerdo con lo reseñado por Federico González del Solar en La Nación.

Más estrictamente, la crucial Sala I, dos de cuyos tres miembros están en proceso de revisión. "Son los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados allí durante el macrismo y no tienen asegurada su continuidad más allá del tiempo que demore el proceso para reemplazarlos. Algunos sostienen que podría resolverse incluso antes de la feria de invierno, que empieza el 20 de julio", explicó el periodista.

Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, miembros actuales de la Sala I de la Cámara Federal porteña, en pleno proceso de remodelación.

Milei ya tiene las ternas enviadas para eso por el Consejo de la Magistratura. Bruglia quedará afuera, mientras que "Bertuzzi tiene más chances de sostener su cargo (…). El juez participó del concurso habilitado por el Consejo y, pese a quedar en el puesto número 21 en el primer orden de mérito, empujado por las entrevistas personales, fue incluido por los consejeros en una de las dos ternas", siguió González del Solar.

Según el colega, "los nombres que más se repiten entre quienes siguen de cerca el proceso son los de (Pablo) Yadarola", juez en lo Penal Económico muy cercano al ministro Mahiques, "la fiscal (Cecilia) Incardona y Bertuzzi. Los pliegos deberán ser aprobados por el Senado y luego nombrados por el Presidente".

"El reclamo de las querellas de la causa $LIBRA podría estar en la mesa de la Cámara Federal la semana próxima. Pero la reconfiguración de la Sala podría ocurrir una, dos o tres semanas después (…). En temas como este, la Sala suele expedirse en unos 15 días, pero si uno de los tres jueces actuales se toma un tiempo más para emitir su voto, la integración de la Sala que tome la decisión final sobre las querellas podría ser otra", finalizó.

¿Es posible que De Giorgi se permita pasar por encima de todos los indicios de estafa y de responsabilidad de Milei Hermanos y cierre el caso? Mientras el magistrado desvela ese misterio en la causa más sensible de todas las que involucran presunta corrupción oficial, tal vez el Presidente firme la designación de la esposa del magistrado, Ana María Cristina Juan, como jueza federal de Hurlingham.

Así las cosas, no sorprende que Novelli se muestre más preocupado por los avatares de la Scaloneta que por el escándalo que lo tiene como eje.

El día después de mañana

Milei avanza en su proyecto hegemónico. ¿Tendrá éxito?

¿Convertirá, como prometió, a la Argentina en "el país más libre del mundo"?

¿La calidad de los servicios públicos, las jubilaciones y los salarios en el Estado serán sine die el limitado resultante de una operación que privilegie el ajuste perpetuo?

¿Los ingresos populares –y el consumo agregado– quedarán supeditados a largo plazo a las proyecciones de utilidades del capital más concentrado?

En tanto, ¿el tema crucial de la esperanza de Vaca Muerta –y el cambio de matriz productiva, exportadora y de poder real que esta conlleva– recibirá la impronta estructural de un proyecto de escasísimo derrame social y que renuncia a la idea del desarrollo?

¿Se blindará definitivamente el alineamiento con la ultraderecha trumpista, sin atención al verdadero interés nacional y en salvaguarda del de Washington, "doctrina Donroe" mediante para la apropiación de los recursos hemisféricos y el control de los mares?

¿Serán actos llamativos como la iluminación del Obelisco con los colores azul, rojo y blanco; el show de drones y música patriótica estadounidense en el Planetario, y el izamiento de la enseña norteamericana nada menos que en el Monumento a la Bandera –hasta ahora argentina– de Rosario anticipos de actos todavía más audaces?

Más de fondo, si eso es posible: ¿la desafiada democracia del presente perderá aun más densidad, la manipulación digital pasará de las amenazas a los hechos y hasta los excesos más evidentes quedarán blindados por un entramado institucional amañado y blindado por una concepción represiva del orden social?

¿Fantasías? Para nada: sólo haría falta que Milei fuera reelecto.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.