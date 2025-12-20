Carolina Losada, una voz del radicalismo que esquiva a Provincias Unidas: "Hoy no tiene mucho sentido"

Carolina Losada le bajó la persiana a Provincias Unidas, el espacio de gobernadores que integra Maximiliano Pullaro , antiguo rival y hoy aliado. La senadora preservará su autonomía en la cámara alta, aunque dentro del bloque de legisladores del radicalismo, y evaluará sus posicionamientos “tema por tema”.

La santafesina tomó la decisión de no integrarse a Provincias Unidas en concordancia con la elección de sus compañeros de la bancada radical de no conformar un bloque en la cámara alta que responda al scrum de gobernadores.

“Para Carolina, Provincias Unidas fue un acierto electoral para que los gobernadores puedan posicionarse en su momento, pero el resultado electoral no fue bueno y ya está, hoy no le ve mucho sentido ”, afirma un colaborador cercano a Losada consultado por Letra P . La misma fuente reconoce que hubo intentos de la armada de gobernadores para sumar a la periodista al tinglado legislativo, pero la rosarina prefiere mantenerse al margen, al igual que durante la campaña.

El entorno de Losada negó que la senadora se excluya de PU en base a un cálculo político de cara a una eventual candidatura en 2027. “Lo resolvió pensando en el hoy y en los próximos dos años que le quedan de mandato, preservando lo que le parece lógico y coherente”, señaló a este medioalguien cercano a la expanelista de Intratables.

Pese a que no acompañará al gobernador de Santa Fe en el armado federal, Losada conserva un buen vínculo con el hughense. La rosarina reconoce la gestión de Pullaro y lo consulta cuando el Senado trata asuntos referidos a la provincia que ambos representan.

losada pullaro.webp Empate técnico entre Maximiliano Pullaro y Carolina Losada en la interna del frente Unidos

Tanto Losada como el gobernador han alternado roles de oposición y acompañamiento al gobierno de Javier Milei según temas, aunque no comparten la misma agenda. Mientras que Pullaro chocó con los libertarios por el reparto de los fondos de Asistencia del Tesoro Nacional, la coparticipación y la reactivación de la obra pública, Losada se plantó ante el Presidente por la postulación de Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

A pesar de mostrar resistencia en algunos temas, la senadora acompañó al oficialismo nacional en la mayorías de sus iniciativas. Cuando se trató de votaciones para recomponer fondos para Universidades nacionales o proteger los recursos del INTI y el INTA, dos cuestiones apoyadas por Pullaro, Losada se plegó a los libertarios a la hora de votar.

El rol de Losada en el Concejo de Mayo

Carolina Losada fue una de las designadas por el Presidente para integrar el Consejo de Mayo, un intento del oficialismo por abrir el juego a la oposición. Una de las tareas a las que estuvo abocado el órgano no vinculante fue la elaboración de una serie de sugerencias y recomendaciones sobre el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo envió al Congreso.

Tras la redacción final del documento del Consejo de Mayo, Losada comenzó a hacer las veces de vocera paraoficial del proyecto, aumentando su participación en medios. Aunque este nuevo rol levantó sospechas sobre un acuerdo con La Libertad Avanza, la rosarina afirmó que lo hace convencida de la necesidad de la actualización de la legislación laboral y a título personal, aún evidenciando diferencias en algunos apartados, como la derogación del estatuto del periodista.

La postura de Pullaro respecto de la reforma enviada por el Ejecutivo difiere de la de Losada. Como contó Letra P, al gobernador le preocupa la pérdida de recursos fiscales que produciría la baja en el impuesto a las ganancias.