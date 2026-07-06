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SE SUBE A LA SCALONETA

Karina Milei amplía la mesa política y reprograma el encuentro por el partido de Argentina con Egipto

Mete a la dupla Ravier-Fernández al equipo. La reunión se pasa al miércoles, para poder ver a Messi. El vocero adelanta su conferencia.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Karina Milei reordena la mesa política.

Karina Milei reordena la mesa política.

Karina Milei encabeza la reunión de mesa política

Karina Milei encabeza la reunión de mesa política

El agónico triunfo de la Selección ante Cabo Verde y su clasificación a octavos de final del Mundial alteró la agenda de la Casa Rosada. Karina Milei posterga la reunión de la mesa política y el vocero adelanta su conferencia de prensa: se pasa al miércoles, para evitar que se superponga con el partido de Argentina.

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Pablo Lapuente

La otra novedad es que a la cumbre política se sumará la dupla comunicacional conformada por el vocero presidencial, Adrian Ravier, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

En principio, la conferencia de Ravier estaba pautada para las 11 de mañana y la reunión de la mesa política, para las 13, el mismo horario del partido de la Scaloneta con el team liderado por Mohamed Salah.

La hermana del Presidente reacomodó todo “por el Mundial”, para que ministros y secretarios puedan ver el partido, dijo a Letra P una fuente de La Libertad Avanza. La conferencia del vocero se adelantó a las 10.30. La cumbre política, para el día después del match.

Javier Milei y Karina Milei.

Javier Milei y Karina Milei.

Karina Milei amplía la mesa política de la Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia le suma política a la mesa donde comenzarán a bosquejar la agenda de gestión y legislativa que tiene como objetivo final la reelección de Milei.

Será la primera vez desde que el Gobierno instituyó este tipo de reuniones que participe un secretario de Comunicación. Fabián Fernández estará allí, su antecesor en el cargo, Javier Lanari, jamás fue invitado.

Además de Ravier y Fernández, la mesa que lidera la hermanísima está compuesta por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el viceministro de Gabinete, Ignacio Devitt.

En Balcarce 50 hay expectativa de que de este encuentro salga la estrategia para definir los pasos a seguir en el Congreso, donde el oficialismo busca avanzar con reformas. La más importante para El Jefe es la política, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem.

Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem.

Los cambios en el Gabinete y la agenda presidencial

En paralelo a las reuniones de la mesa política, La Libertad Avanza buscará retomar el diálogo y las negociaciones con la oposición dialoguista. Eso explica tanto el ascenso de Santilli de ministro de Interior a jefe de Gabinete como la llegada de Ravier y Fernández a la comunicación oficial. La idea es no sólo dejar atrás la paralización que provocó el Adorni-gate, sino también acelerar los acuerdos en las provincias y en ambas cámaras del Congreso para darle mayor gobernabilidad a Milei.

En este contexto, este miércoles se espera también una nueva fotografía institucional y de apertura política entre el Presidente, quien suspendió casi a último momento su viaje a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de este país, para visitar Tucumán en conmemoración de nuestra independencia.

Se espera que el primer mandatario esté escoltado por Karina y Santilli, quienes se sumarán a la jornada histórica organizada por el gobernador anfitrión Osvaldo Jaldo. El mandatario de origen justicialista es uno de los aliados clave de la Casa Rosada, aunque tiene reparos en respaldar la reforma electoral del oficialismo.

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