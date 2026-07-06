El Gobierno llega a la rosca por la reforma electoral acumulando dos meses sin repartir ATN a las provincias

El Gobierno llega a la rosca por la reforma electoral sin haber repartido ATN a las provincias en junio

El gobierno de Javier Milei llega a la negociación con los gobernadores por la reforma electoral sin haber repartido ATN a las provincias en junio. Lo mismo había sucedido en mayo. Son recursos de las provincias que distribuye discrecionalmente la Casa Rosada y que al cierre del primer semestre totalizan $455.658 millones retenidos por Hacienda.

La sequía en algunos casos puede obedecer a que el Ejecutivo habilitó adelantó de fondos de la coparticipación federal a más de la mitad de los distritos entre abril y junio de este año . No obstante, el nivel de giros se encuentra en línea con los efectuados en 2025. Según el relevamento de datos oficiales realizado por la consultora Politikon Chaco , la Casa Rosada giró este año el 21,0% del fondo de ATN en los primeros seis meses, poco más que en igual período de 2025 cuando llegó al 20,2%.

Las cifras seguramente serán releídas en perspectiva cuando finalice el presente mes de julio, cuando el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , emprenderá una sere de encuentros con representantes de los partidos y las provincias para buscar los consensos que requiere en el Congreso la reforma electoral que impulsa el oficialismo y que tiene como asunto principal la eliminación o la suspensión de las PASO.

Con los ATN congelados, en el sexto mes del año las transferencias no automáticas del gobierno nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron apenas $ 48.300 millones (etapa pagada), focalizadas en más de la mtad del monto en la Universalización de la Jornada Extendida.

Según reportó la consultora que dirige Alejandro Pegoraro , respecto de junio de 2025, estos envíos mostraron un descenso del 87,7% en términos reales, constituyéndose como el peor junio desde, por lo menos, 2005.

Los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 24.460 millones) explicaron el 51% de total pagado, llegando a 17 distritos. En segundo lugar se ubicaron los fondos del Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD) por $ 4.985 millones (10% del total) que fueron dirigidos a tres provincias (Catamarca, Jujuy y Salta).

En tercer lugar quedaron los envíos correspondientes a Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales que totalizaron $ 4.000 millones (8% del total del mes), aunque solo una provincia fue beneficiaria: Corrientes. Así, en conjunto, estas tres actividades explicaron el 69% del total del mes; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 31% del total del mes, por $ 14.855 millones.

La billetera de Javier Milei

A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $ 639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período de 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, 2005, superando únicamente al registro de 2024.

REFORMA POLÍTICA



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Del total distribuido, la provincia de Buenos Aires (20,2%), la Ciudad (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Río Negro, La Rioja y San Luis son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,5% del total entre los tres).