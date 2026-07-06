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¿NO HAY PLATA?

El Gobierno llega a la rosca por la reforma electoral acumulando dos meses sin repartir ATN a las provincias

No efectuó giros de ese fondo ni en mayo ni en junio. El saldo sin distribuir del primer semestre totaliza $455.658 millones. Son recursos de los distritos.

Por Letra P | Periodismo Político
El Gobierno llega a la rosca por la reforma electoral sin haber repartido ATN a las provincias en junio

El Gobierno llega a la rosca por la reforma electoral sin haber repartido ATN a las provincias en junio

El gobierno de Javier Milei llega a la negociación con los gobernadores por la reforma electoral sin haber repartido ATN a las provincias en junio. Lo mismo había sucedido en mayo. Son recursos de las provincias que distribuye discrecionalmente la Casa Rosada y que al cierre del primer semestre totalizan $455.658 millones retenidos por Hacienda.

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La sequía en algunos casos puede obedecer a que el Ejecutivo habilitó adelantó de fondos de la coparticipación federal a más de la mitad de los distritos entre abril y junio de este año. No obstante, el nivel de giros se encuentra en línea con los efectuados en 2025. Según el relevamento de datos oficiales realizado por la consultora Politikon Chaco, la Casa Rosada giró este año el 21,0% del fondo de ATN en los primeros seis meses, poco más que en igual período de 2025 cuando llegó al 20,2%.

La plata de los gobernadores

Con los ATN congelados, en el sexto mes del año las transferencias no automáticas del gobierno nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron apenas $ 48.300 millones (etapa pagada), focalizadas en más de la mtad del monto en la Universalización de la Jornada Extendida.

Según reportó la consultora que dirige Alejandro Pegoraro, respecto de junio de 2025, estos envíos mostraron un descenso del 87,7% en términos reales, constituyéndose como el peor junio desde, por lo menos, 2005.

Los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 24.460 millones) explicaron el 51% de total pagado, llegando a 17 distritos. En segundo lugar se ubicaron los fondos del Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD) por $ 4.985 millones (10% del total) que fueron dirigidos a tres provincias (Catamarca, Jujuy y Salta).

En tercer lugar quedaron los envíos correspondientes a Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales que totalizaron $ 4.000 millones (8% del total del mes), aunque solo una provincia fue beneficiaria: Corrientes. Así, en conjunto, estas tres actividades explicaron el 69% del total del mes; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 31% del total del mes, por $ 14.855 millones.

La billetera de Javier Milei

A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $ 639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período de 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, 2005, superando únicamente al registro de 2024.

Del total distribuido, la provincia de Buenos Aires (20,2%), la Ciudad (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Río Negro, La Rioja y San Luis son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,5% del total entre los tres).

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