Chispazo en Unidos: Galdeano cargó contra Schmuck por el operativo presión a Losada por zonas frías

Julián Galdeano encendió una inesperada chispa que atraviesa todo el interior de Unidos con su cerrada defensa a la senadora Carolina Losada , bajo presión del bloque oficialista en el Concejo de Rosario por su voto en el debate de la ley de zonas frías en la cámara alta. El diputado provincial de Santa Fe , vocero de la senadora radical, apuntó contra la presidenta del legislativo local , María Eugenia Schmuck , líder de la movida: “Que armen un partido, vayan a elecciones, ganen una banca en el Senado y ahí voten lo que quieran”, lanzó.

En tono burlón, fue por más y se metió con una coyuntura hipersensible para el oficialismo rosarino: “ Que se preocupen por el parque acuático , que bastante quilombo tienen”, dijo. La frase, dañina como una bomba sucia, aludió a las discusiones en torno al uso de la costanera de La Florida para el emprendimiento recreativo, un debate que escaló en Rosario.

#ZonaFría SANTA FE MERECE LO QUE APORTA. Los rosarinos no pueden pagar con frío el costo de un ajuste que NO diseñaron ni eligieron. Comunicado pic.twitter.com/8veTyBARf8

La respuesta del legislador dejó expuesto el fastidio de un sector de la UCR santafesina con la presión pública de la bancada oficialista en Rosario, que buscan condicionar a Carolina Losada y Eduardo Galaretto antes del debate en el Senado por el recorte al régimen de zonas frías que impulsa Javier Milei y que perjudicará al sur de Santa Fe .

Aunque en otro tono, el dúo de senadores radicales también dio réplica al reproche del oficialismo parlamentario. En una nota enviada al bloque de Unidos en Rosario , Losada y Galaretto reivindicaron su responsabilidad para representar “los intereses de todos los santafesinos” y marcaron que las diferencias dentro de la coalición deben discutirse en los ámbitos internos.

image Carolina Losada y Eduardo Galaretto, los senadores radicales de Santa Fe.

El tramo más filoso apuntó directamente al método elegido por el interbloque. “Los trascendidos, requerimientos o exhortaciones públicas no se corresponden con la forma en que concebimos el funcionamiento de una coalición de gobierno”, plantearon.

La carta, sin embargo, dejó una definición en suspenso: no anticipó cómo votarán cuando el proyecto llegue al recinto. Los senadores solo se limitaron a reivindicar el “respeto institucional” y el “compromiso con los intereses de la provincia de Santa Fe”. En Unidos, de todos modos, descuentan que acompañarán la reforma impulsada por la Casa Rosada.

El impacto del recorte a la ley de zonas frías en Santa Fe

El trasfondo de la pelea es el impacto económico de la reforma. Según los datos difundidos por el interbloque de Unidos, la modificación afectaría a 388.919 hogares de Rosario y dejaría expuestos a más de 550 mil hogares del sur santafesino. En términos poblacionales, el universo alcanzado representa alrededor de 1,76 millones de personas.

El régimen vigente incluye a ocho departamentos del sur provincial: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, San Martín y Belgrano. Esas zonas fueron incorporadas al beneficio en 2021, a partir de una ley impulsada por Máximo Kirchner, y desde entonces los usuarios residenciales acceden a descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas.

Para el oficialismo rosarino, la eliminación del esquema implicaría un salto directo en la factura de gas en plena llegada del invierno. Por eso definieron la iniciativa como “un golpe al bolsillo y a la economía de Rosario” y buscaron trasladar la presión política a los senadores santafesinos antes de que el proyecto llegue al recinto.