El plan de Javier Milei causó el cierre de 21.339 empresas empleadoras privadas: sólo Neuquén zafó de la ola

En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei , la Argentina perdió 21.339 empresas empleadoras privadas, lo que representa una contracción del 3,9% del total nacional. La caída no sólo es significativa en términos absolutos: se distribuye de manera generalizada y afecta a 23 de las 24 jurisdicciones subnacionales.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, de las 24 jurisdicciones analizadas por la consultora Politikon Chaco en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , sólo una provincia muestra crecimiento neto en el período. Se trata de Neuquén , con un incremento del 1,8% que equivale a 159 empresas más.

El resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2,0% ( Tucumán , Ciudad de Buenos Aires y San Juan ) hasta bajas de doble dígito, como las observadas en Chaco (-10,5%), Catamarca (-11,3%) y La Rioja (-12,6%), resultados que implican una reducción de más de uno de cada diez empleadores privados en apenas 24 meses.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5428 empresas menos (-3,2%), seguida por Córdoba que perdió 3884 firmas (-7,5%), Santa Fe con 2309 menos (-4,6%) y la Ciudad de Buenos Aires con la pérdida de 1860 empleadores (-1,5%).

Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional.

Un indicador clave

La evolución de la cantidad de empresas empleadoras constituye uno de los indicadores más sensibles para evaluar el pulso del sector productivo formal. Según la definición de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se consideran empleadores a aquellas personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Es decir, el universo medido corresponde a unidades económicas con empleo asalariado formal registrado.

11_Empresas empleadoras_Noviembre 2025

Para este análisis, la consultora tomó el total de empleadores informados por la SRT, excluyendo específicamente a los correspondientes a la administración pública, a las organizaciones extraterritoriales y a los hogares con servicio doméstico. De este modo, buscó delimitar el universo estrictamente al sector privado formal empleador, aislando cualquier distorsión derivada de la dinámica del empleo público o del trabajo doméstico.

Un año sin rebote en la era de Javier Milei

Si se observa exclusivamente el último año (noviembre de 2025 vs. noviembre de 2024), el fenómeno de la pérdida de empresas empleadoras privadas persiste. En esta comparación realizada por la consultora que dirige Alejandro Pegoraro, el total nacional se reduce 1,9%, equivalente a 10.136 empresas menos. En ese marco, solamente dos provincias presentan mejoras: Neuquén y San Juan, en ambos casos con +0,8%.

Por el contrario, el resto sostienen el escenario de caída, siendo La Pampa la más leve (-0,6%) y Tierra del Fuego, en el otro extremo, el más fuerte (-6,3%).

En términos absolutos, Neuquén creó 70 empresas y San Juan otras 51. Por el contrario, nuevamente registran las mayores pérdidas Buenos Aires (-2.822), Córdoba (-1.573), CABA (-1.160) y Santa Fe (-978), de nuevo explicado por ser los que concentraron el mayor volumen de empresas de todo el país.