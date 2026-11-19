"Una construcción política también es la construcción de una candidatura. Hace tiempo que trabajo para que Axel Kicillof sea candidato a presidente ". El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , rompió este jueves aquella premisa kicillofista de que 2026 no era un año para hablar de candidaturas. Lo hizo en Desde el Estudio, la producción audiovisual de Letra P .

La mano derecha del gobernador puso en palabras el objetivo electoral de la construcción que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) despliega con proyección nacional. Aunque aclaró que la decisión de competir será del mandatario, blanqueó hacia dónde empuja. "Trabajo todos los días para que Axel sea candidato", insistió.

La definición tuvo un límite para la negociación con el resto del peronismo. Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo que dejara al mandatario bonaerense sin la chance de disputar la candidatura presidencial, Bianco rechazó esa salida. "De mi parte, no, no hay ninguna chance. Yo soy muy empecinado en las cosas que hago, así que voy a seguir empujando eso", afirmó.

Bianco sostuvo que el armado político y la apuesta electoral forman parte del mismo recorrido. "Nosotros estamos en el marco de una construcción política. Ahora, una construcción política también es la construcción de una candidatura y nosotros estamos construyendo una candidatura", explicó.

“Axel es la persona más formada para gobernar el país”. Desde el estudio de Letra P, @gabyspepe y @kevincavo conversan mano a mano con Carlos Bianco, en una entrevista llena de definiciones. Miralo completo en nuestro canal de Youtube https://t.co/eY9PmUlfT0 pic.twitter.com/jTkF92P5UZ

El ministro defendió esa opción con un argumento de gestión. "Axel aporta muchísima experiencia, no solo como gobernador, sino también como ministro de Economía. Es la persona que está en mejores condiciones para gobernar la Argentina; es la persona más formada para gobernar el país", aseguró.

Gabriela Pepe, conductora de Desde el Estudio; Kevin Cavo, secretario de redacción de Letra P, y Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense.

La comparación con el resto de los nombres que circulan en el peronismo fue explícita, aunque evitó individualizarlos. "Además, en cuestiones de gobierno, de gestión, nadie entre los que se están discutiendo hoy como posibles candidatos tiene más experiencia que Axel", sostuvo.

Ese respaldo, aclaró, no equivale a una decisión tomada por el gobernador. "Hace tiempo que trabajo para que Axel sea candidato a presidente, pero eso es algo que va a definir él en su momento", señaló. Bianco se anotó así como promotor de una postulación que el mandatario todavía debe resolver.

Interna o acuerdo, las opciones sin PASO

La eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales abre otra discusión: cómo ordenar la competencia dentro del peronismo sin ese mecanismo.

"Si ese instrumento, las PASO, no está disponible para el año próximo, veremos cuál es la mejor forma posible. Yo veo solo dos: armar una interna o llegar a un acuerdo", planteó el ministro, sin inclinarse por ninguna de las alternativas.

La disposición a negociar convive con su apuesta por Kicillof. Bianco no descartó conversaciones con el espacio de Cristina Fernández de Kirchner ni con los demás sectores del justicialismo. "Vamos a sentarnos con todos", aseguró. Para el funcionario, ampliar la construcción no supone resignar de antemano la candidatura que impulsa.

También dejó una definición sobre la conducción de una eventual coalición de gobierno pos Javier Milei. Al cuestionar la experiencia que tuvo a Alberto Fernández a la cabeza, pero -aclaró- de la que participó todo el peronismo, sostuvo que quien llegue a la Casa Rosada debe ejercer la autoridad sobre los distintos sectores de su administración. "El jefe es el Presidente", sintetizó.

San Fernando y el diálogo con el resto del peronismo

Bianco confirmó que Kicillof no fue invitado al acto de San Fernando que reunió a dirigentes vinculados con Sergio Massa, referentes del peronismo federal y representantes de La Cámpora. "No lo invitaron. Punto", dijo, aunque evitó presentar la reunión como una maniobra contra el gobernador.

"Creo que fue una reunión de dirigentes del peronismo de distintos sectores, de algunos sectores inclusive que participaron también en nuestras actividades", describió. La observación marcó que los espacios que hoy protagonizan encuentros por separado también tienen vasos comunicantes.

Lejos de impugnar la convocatoria, el ministro valoró que hubiera movimiento y conversaciones entre esos sectores. "Lo positivo es que se movilicen, que empiecen a tener vínculo, que empiecen a tener diálogo... el año que viene, que es el año de las candidaturas, nos encontraremos en algún lugar para discutir esto", sostuvo.

Para esa discusión, Bianco ya tiene una posición. Cuando se le preguntó si veía en el horizonte un acuerdo sin Kicillof como candidato presidencial, insistió: "Trabajo para que Axel sea candidato a presidente, así que no veo". La decisión formal queda en manos del gobernador; su ministro trabaja para empujarla.