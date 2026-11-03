Los seis créditos por u$s 1.100 millones con los que Milei tiene ahorcado a Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof apuntó este lunes contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien responsabilizó por mantener trabada la firma de Nación que la provincia de Buenos Aires necesita para acceder a más de USD 1.100 millones de financiamiento externo ya negociado para obras. El reclamo lo formuló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco .

Bianco pidió en la conferencia de prensa que el clima por la visita del Papa León XIV "sirva para destrabar los avales". “Estaría muy bien que este nuevo clima que se ha generado y el trabajo conjunto que se hace por la llegada del Papa sirva para que nos puedan dar los avales”, dijo. A Santilli le apuntó de forma directa: “Tiene durmiendo el sueño de los justos todos esos pedidos de avales”. Como contó Letra P , el ministro de Economía, Toto Caputo , mantenía sin respuesta pedidos para renovar créditos de obras hídricas.

La provincia negoció créditos con organismos internacionales, la Legislatura bonaerense los aprobó y falta un paso: la firma de Nación como garante. “Ya no le pedimos plata, le aviso, no tiene que poner un peso”, dijo Bianco . Según el ministro, el único requisito es que el endeudamiento no supere el 8% del presupuesto provincial, y lo solicitado no llega al 4%.

Nación tiene otra lectura. Economía sostuvo ante el Juzgado Federal 4 , en un escrito firmado por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia , que no está obligada a avalar todos los pedidos. Recordó que la provincia ya tiene siete créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 59% de avance, y tres del Banco Mundial, con 62%. Caputo había dicho que Buenos Aires “no cumple con su responsabilidad fiscal”. Y la ley de financiamiento que votó la Legislatura solo fue habilitada por Nación para refinanciar vencimientos.

En total, son más de 1.100 millones de dólares. El número sale de sumar seis financiamientos con monto informado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense: USD 270 millones para la planta cloacal de La Plata, USD 62,9 millones para el acueducto del Parque San Martín, también en la capital provincial; USD 138,7 millones para el río Salado, USD 180 millones para obras hídricas, USD 148,7 millones para una planta potabilizadora y USD 313,8 millones para la cuenca del Luján. La suma da USD 1.114 millones. De los seis, solo la cloaca es un crédito nuevo. Los otros cinco ya están contratados y esperan prórroga o anuencia de Nación.

Kicillof necesita las firmas para tres grupos de obras hídricas. En la cuenca del Salado, un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por USD 138,7 millones financia el tramo cinco de la ampliación del cauce. El BID aporta USD 180 millones para desagües e intervenciones en distintos municipios. Y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presta unos USD 314 millones para la cuenca del Luján, con cloacas y agua en Mercedes y una planta nueva en Open Door.

Hay en el listado otras obras: el BID financia la autovía de la ruta provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, la ruta 6 y obras en las rutas 205 y 1003 y en un camino de Pilar. La CAF financia estaciones transformadoras en Guaminí, Chivilcoy, Quequén y Villa Lía. Cinco préstamos vencen este año y cuatro en 2027. Para prorrogarse, necesitan la anuencia de Nación.

Cloacas, agua y rutas, las obras públicas frenadas

En el Gran La Plata, la obra mayor es la nueva planta depuradora cloacal para La Plata, Berisso y Ensenada, con un crédito del Banco Mundial por USD 270 millones. Cuesta unos $ 450.000 millones y equivale al 43% de los gastos de capital del ministerio. Se suman una potabilizadora para la misma región, con USD 148,7 millones de la CAF, y el acueducto del Parque San Martín, con USD 62,9 millones del Fondo Kuwaití. El túnel aliviador de los arroyos San Francisco y Las Piedras, para Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes, no tiene monto público.

Bianco se refirió a la posibilidad de que CFK vuelva a competir por la presidencia si se levanta su inhabilitación



Planteó que las candidaturas del peronismo se definan a través de las PASO, independientemente de quiénes se presenten



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Diez provincias sí, Buenos Aires no

Según el Gobierno bonaerense, Nación firmó 18 decretos de garantía para diez provincias y ninguno para Buenos Aires. Son Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones, con USD 1.973 millones de inversión estimada. Hay agua potable en Mendoza y Córdoba, por USD 75 millones cada una, y USD 150 millones del Banco Mundial para infraestructura en Neuquén. Son los mismos rubros y el mismo organismo que la provincia reclama.

En La Plata dicen que el freno llega justo cuando Kicillof profundiza su perfil de referente nacional del peronismo, con la provincia como principal bastión rumbo a 2027. Bianco ya había definido la decisión de Nación como “una herramienta de asfixia financiera contra Buenos Aires”.