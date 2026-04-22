La Pampa: el PRO de Mac Allister aprovecha la interna violeta y sale a marcar la cancha

Como en sus tiempos de futbolista, el Colo Mac Allister aprovecha la interna violeta y sale a marcar la cancha en La Pampa.

Carlos Javier Mac Allister volvió al ruedo en La Pampa . Como en sus mejores tiempos futboleros, este fin de semana juntó a una nutrida tropa del PRO para marcar la cancha en el inestable territorio opositor al gobernador Sergio Ziliotto .

La juntada del PRO también dejó sus propias grietas a cielo abierto, con las ausencias que brillaron bajo la batuta del exdiputado Martín Maquieyra , ahora representante del Estado libertario en el directorio de YPF .

La oposición al PJ pampeano estudia entre acercamientos y desconfianzas la posibilidad de armar un rejunte que reúna a todas las fuerzas no peronistas. Pero es época de muchos tironeos. En las últimas horas cada espacio relanzó sus ambiciones. La UCR de Martín Berhongaray armó una reunión con las intendencias de la zona norte. Ravier concretó en Eduardo Castex un nuevo capítulo de su desfasado “Tour de la Gratitud”.

El PRO hizo una demostración de fuerza en su encuentro institucional, que reunió al consejo directivo y a la asamblea, los dos órganos partidarios de peso. La representación superó las expectativas: 93 dirigentes participaron del debate.

pro_en_catrilos Casi un centenar de dirigentes amarillos hizo cumbre en la localidad de Catriló.

En las legislativas del año pasado, aceptando el derrame de las decisiones nacionales, el PRO bancó la candidatura de Ravier, pero la experiencia dejó enormes recelos.

El PRO tiene su propio fuego amigo

El PRO está partido al medio. Hay un sector que se pliega a Ravier con entusiasmo. Otro espacio, el de la conducción actual, mira ese vínculo de reojo, reivindica los años de la alianza madura con el radicalismo y tiene con La Libertad Avanza disidencias política o ideológicas de fondo. “Eso de que el Estado es una mierda es mentira. Es el instrumento que nos va a ayudar a cambiar”, definición de Mac Allister.

Esas diferencias internas se exponen espasmódicamente. Este sábado, en la cumbre catrilense, además del plantón de Maquieyra también faltaron las diputadas Noelia Viara, de la norteña General Pico, y Celeste Rivas, de la sureña Macachín. No siguieron el camino de sus compañeros de banca, Lucas Lazaric de la sureña San Martín, Enrique Juan y Laura Trapaglia, ambos de Santa Rosa.

maquieyra macri Martín Maquieyra en una foto de otro tiempo con Mauricio Macri: el exdiputado ahora es director de YPF, nombrado por el gobierno libertario.

Las otras figuras fuertes del PRO, obviamente presentes en el encuentro, son la senadora Victoria Huala, dada a los vaivenes en su postura frente al gobierno nacional, y el diputado Martín Ardohain, el primo de Pampita que en el Congreso es rabiosamente violeta, pero en el pago chico no saca los pies del plato que conduce Mac Allister.

El hombre fuerte sin cargo en el PRO pampeano

El desembarco de Mac Allister para la cumbre fue una virtual reaparición. Su liderazgo en el PRO no tiene cargo. Su estilo alterna ese tipo de fuertes puestas en escena con algunas distancias largas, más dedicado al negocio del deporte y el seguimiento de la carrera de sus hijos, en especial Alexis, que descolla en el Liverpool.

El fútbol también es política. Y desde su lugar Mac Allister banca a Macri en su enfrentamiento con Juan Román Riquelme, del mismo modo que mantiene un vínculo de respeto con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

colo mac allister con tapia "El Colo" Mac Allister mecha su actividad política con su participación en los negocios del deporte.

Cuando aparece en La Pampa, el Colo pisa fuerte y se hace sentir. Este fin de semana, un mensaje de Macri lo mencionó en las redes sociales. El video del expresidente llamó a despabilarse y a hacerle caso a la convocatoria de Mac Allister para mover el avispero opositor en La Pampa.

Después de las jugadas políticas más personales del otrora defensor xeneixe, como diputado y secretario de Deportes, ahora el potencial electoral reside en su hermana, María Alejandra Mac Allister. Ella es presidenta del Tribunal de Cuentas provincial y figura clave en el entramado interno. Marita tiene ambiciones de integrar una fórmula por la Gobernación. “Es la persona más preparada de la provincia”, dice su hermano. El año pasado fue una de las que chocó más de frente con el poder libertario.

El PRO huele el desbarajuste en La Libertad Avanza, no solo porque derrama la feroz interna nacional, sino porque en el pago pampeano el espacio violeta también cuece habas.

La Libertad Avanza, con debilidades e internas

Las grietas locales de La Libertad Avanza no son ningún secreto y la presidencia partidaria de Ravier no consiguió todavía estructurar el sello formal. Las afiliaciones y el papeleo son imprescindibles para participar de la elección del año que viene, por loq ue en las filas libertarias advierten que lo más probable es que ese proceso electoral comience en febrero.

ravier boschi Adrián Ravier junto a Nicolás Boschi, caras visibles de LLA en La Pampa: la construcción política tiene debilidades. FOTO: www.radiokermes.com

El PRO de Mac Allister ya tomó cuenta el año pasado de ciertos desórdenes del mileísmo al momento de fiscalizar las elecciones y hacer pie en el extendido territorio pampeano. Frente a esa situación de debilidad, pasó factura y la campaña en la que supuestamente no iban a aparecer los símbolos del PRO terminó pintada de amarillo.

La Libertad Avanza no tiene representación institucional en la provincia, ni siquiera concejales. Ostenta un solo local en la capital Santa Rosa, donde está más débil electoralmente. El armado de Ravier hace agua también en sus relaciones con el karinismo y la Casa Rosada, a partir de la ya conocida distancia con Lule Menem.

Hay en esa trama otro jugador, que ahora recuperó el bajo perfil, Martín “El Facha” Matzkin, soldado de Patricia Bullrich y exdirigente del PRO, atiende su propio juego. También quedó disgustado con Ravier, que lo quiso invisibilizar en la campaña aunque integraba la lista.