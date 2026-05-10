Unidos y La Libertad Avanza, el plan A y el plan B para una sociedad con final abierto

“Acordar con La Libertad Avanza (LLA) es posible”, le confió a Letra P una pieza clave del pullarismo. La Casa Gris realmente lo evalúa, aunque a nueve meses del cierre de listas se aventura con dos planes sobre la mesa: el ensanchamiento de Unidos hacia el mileísmo o una sociedad de candidaturas de baja intensidad que beneficie a ambos.

En la cabeza del gobernador Maximiliano Pullaro , Santa Fe votará en las PASO en abril y en las generales en junio de 2027, por lo que se cerrarán listas en febrero. Bajo ese marco, después del Mundial del fútbol, se acelerarán las reuniones y los asados para delinear la estrategia del oficialismo.

No obstante, la bomba nuclear que desataron el presidente de la UCR. Felipe Michlig ; el secretario de Cooperación, Cristian Cunha y la diputada Gisela Scaglia todavía deja esquirlas en la política doméstica. La dirigencia libertaria de la Bota salió a negar una eventual sociedad, pero en Unidos, especialmente en el PRO y la UCR, prevalece una inquietud: ¿cuánto valdrá LLA a fin de año? ¿Mucho, poco o nada?

Pullaro no descarta la alianza, pero es muy, muy cuidadoso en no lesionar y desarmar las fronteras actuales de Unidos. Sabe que es el socialismo la principal piedra en el zapato para una ampliación hacia el mileísmo, pero asume los riesgos y deja correr las versiones.

Ahora bien, si la coalición no acuerda finalmente con LLA y la diputada Romina Diez decide competir con lo que tenga en Santa Fe, Unidos se abraza a otra posibilidad. A sabiendas de que dividir por tres al electorado es perjudicial para la salud de Unidos y beneficioso para el peronismo, el Plan B radica en gestionar que el mileísmo compita en 2027, en el calendario provincial, con candidaturas de baja intensidad.

La teoría del voto dual en Santa Fe

El pullarismo tiene medida la existencia de un voto dual no menor en la Bota, votantes que simpatizan por igual con el presidente Javier Milei y el gobernador Pullaro. Si el jefe de la Casa Rosada juega a ganador en la provincia, ambos corren el riesgo de perder, pero si LLA sale a la cancha con nombres livianos, una suerte de sparrings de Unidos, el mandatario radical puede ganar en el corto plazo y Presidente, en el largo.

Es que el pullarismo cree que el candidato a gobernador de LLA va a ser Marcos Peyrano, abogado, exconvencional y armador del sello en la provincia. En la trastienda de la charla que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, brindó en la Bolsa de Comercio de Rosario, Diez posó para las fotos junto a Peyrano y el concejal local Juan Pedro Aleart y alertó a los presentes: “Guárdense esta foto en la retina”.

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Peyrano tiene un bajísimo nivel de conocimiento y, pese a los esfuerzos de Diez en invertir tímidamente en medios provinciales a favor de un posicionamiento del abogado, su figura es de baja intensidad. Emula a lo que hizo el diputado Nicolás Mayoraz en 2025 en la elección de convencionales, donde sacó 14 puntos y terminó tercero ¿Se repetirá dicho esquema entonces?

El juego de La Libertad Avanza en la Bota

¿Cuál sería la ganancia del mileísmo entonces si libera o alivia la carga en las provinciales? Que Pullaro juegue a medias en la instancia nacional, en las candidaturas legislativas. Una apuesta a que replique el resultado de octubre pasado, con el magro tercer puesto de Scaglia y Provincias Unidas, donde invirtió demasiado para un escenario de tercios que no existió. De avanzar esta posibilidad, el mandatario radical entonces debería bajar los decibeles en su deseo de encontrar un presidenciable que tercie en la cancha nacional para enfrentar al oficialismo y al peronismo. “Eso no lo evaluamos todavía”, solo responden en la Casa Gris.

Mucho se resolverá sobre la hora del cierre de listas, pero en Unidos son precavidos y trabajan para conseguir un mapa electoral que le permita a Pullaro reelegir sin sobresaltos. Aún con la incerteza de la fortaleza que tendrá LLA en los próximos meses, pero con la certeza de que hay romper la eventual paridad de un escenario de tercios.