La Pampa: el PJ impuso su plan para el yacimiento Medanito y la fractura opositora quedó a cielo abierto

La jugada dejó a cielo abierto la fractura de la oposición, porque Comunidad Organizada y dos diputadas del PRO violeta se negaron a sumarse al acuerdo general.
El petróleo de La Pampa en discusión
La Cámara de Diputados aprobó, en rigor, dos leyes en una. Fue a alta velocidad y tras aceitar conversaciones con la oposición que en la previa se escondieron bajo siete llaves.
Una establece la transición del área petrolera en manos de Medanito durante ocho meses. La otra garantiza un llamado a licitación en un plazo de dos meses, otorgando a las empresas más facilidades que las previstas en la convocatoria frustrada del mes de febrero.
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Se apunta en esa ley que las regalías exigidas rondarían el 15%, cuando antes llegaban hasta el 20%, y que el bono de ingreso sería de unos 20 millones de dólares, cuando en el trámite previo se había elevado esa exigencia hasta los 50 millones. La concesión sería por 25 años.
A los 15 votos del Frente Justicialista Pampeano se sumaron 7 de la UCR y 4 del PRO. Se superaron con comodidad los dos tercios exigidos.
El dato político que evidencia la grieta opositora tiene impacto y genera especulaciones respecto de la construcción para un rejunte total hacia 2027, que es el sueño de una parte de la dirigencia de los partidos no peronistas.
Pero además, con un matiz, se sumaron a ese bando las dos diputadas del PRO “violeta”, Celeste Rivas y Noelia Viara. Ambas patalearon contra la transición, aunque sumaron su aval a que se convoque a una licitación.
Esta vez, Poli Altolaguirre y Javier Torroba pusieron los pies en un mismo plato y acompañaron la propuesta oficialista, después de los varios cambios a que tuvo que acceder el bloque oficialista, forzado por las circunstancias.
En la mesa de conversaciones, el radicalismo busca un pacto con LLA, que no tiene representación institucional ni territorialidad, todavía no aseguró el papeleo de su partido provincial y mientras se sacude en múltiples internas, soporta el derrame del mal momento nacional.
“No queda otra que acompañar la transición”, dijo Altolaguirre en la sesión.
El peronismo lavó sus trapos en casa
Pampetrol es un área petrolera con alto potencial, dicen los expertos, pero ese negocio multimillonario está paralizado porque la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia termine su vínculo el próximo 18 de junio. Como no consiguió una prórroga, la firma paralizó la producción.
Ante la falta de un “libre deuda ambiental”, PCR tampoco pudo participar en la licitación que se hizo en febrero, y que quedó desierta. Inicialmente, Ziliotto propuso que durante dos años Pampetrol se hiciera cargo, sobre todo para mantener las más de 400 fuentes laborales. Pero la oposición exigió garantías de una licitación rápida, expuso que la empresa estatal no está en condiciones de hacer inversiones y forzó concesiones oficialistas.
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Ante ese escenario, el PJ lavó sus trapos sucios en casa y archivó las disidencias que tenía sobre el tema. Encontró unidad hasta que duela y fue a buscar votos opositores. Todo bajo el mando de Lovera, que desbancó a Espartaco Marín de la presidencia del bloque, es un conocedor del negocio petrolero y referencia ultravernista del ala Plural. La jugada también ponía a prueba a ese sector.
Finalmente, el ultravernismo salió bien parado en un territorio donde mirando a 2027 también piesan fuerte la viegobernadora Alicia Mayoral y el diputado Hernán Pérez Araujo.