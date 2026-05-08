La Pampa: el PJ impuso su plan para el yacimiento Medanito y la fractura opositora quedó a cielo abierto

El jefe del bloque del peronismo de La Pampa, Daniel Lovera, metió muñeca para lograr el respaldo de una mayoría opositora. FOTO: www.radiokermes.com

El peronismo de La Pampa soltó un suspiro de alivio cuando, a contrarreloj, logró cerrar de modo decoroso uno de los tantos capítulos del área petrolera Medanito . La Legislatura aprobó este jueves la habilitación de una transición de la estatal Pampetrol y un llamado a licitación exprés.

DE VOLEA Ziliotto desmintió a Adorni: afirmó que La Pampa pidió tres veces ATN y nunca tuvo respuesta

El proyecto del gobernador Sergio Ziliotto sufrió modificaciones, pero el bloque oficialista comandado por Daniel Lovera usó la muñeca para acordar con la mayoría de la oposición. La UCR en pleno y el PRO más institucional y amarillo dieron su aval , después de un largo tironeo, a la normativa que pone en el foco a la producción hidrocarburífera central de la provincia.

La jugada dejó a cielo abierto la fractura de la oposición, porque Comunidad Organizada y dos diputadas del PRO violeta se negaron a sumarse al acuerdo general.

La Cámara de Diputados aprobó, en rigor, dos leyes en una. Fue a alta velocidad y tras aceitar conversaciones con la oposición que en la previa se escondieron bajo siete llaves.

Una establece la transición del área petrolera en manos de Medanito durante ocho meses. La otra garantiza un llamado a licitación en un plazo de dos meses, otorgando a las empresas más facilidades que las previstas en la convocatoria frustrada del mes de febrero.

monsalve vs loveras

Se apunta en esa ley que las regalías exigidas rondarían el 15%, cuando antes llegaban hasta el 20%, y que el bono de ingreso sería de unos 20 millones de dólares, cuando en el trámite previo se había elevado esa exigencia hasta los 50 millones. La concesión sería por 25 años.

El acuerdo dejó atrás la idea de Comunidad Organizada, que proponía una continuidad de PCR, y la presión que metió el intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve, también en favor de esa empresa.

El PRO, de grieta en grieta

A los 15 votos del Frente Justicialista Pampeano se sumaron 7 de la UCR y 4 del PRO. Se superaron con comodidad los dos tercios exigidos.

El dato político que evidencia la grieta opositora tiene impacto y genera especulaciones respecto de la construcción para un rejunte total hacia 2027, que es el sueño de una parte de la dirigencia de los partidos no peronistas.

Previsiblemente, votaron en contra de la medida Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, los dos diputados que tiene Comunidad Organizada. Esa fuerza es el partido de Juan Carlos Tierno, que en la semana tuvo un “entendimiento” con Adrián Ravier y La Libertad Avanza.

pro roto dag

Pero además, con un matiz, se sumaron a ese bando las dos diputadas del PRO “violeta”, Celeste Rivas y Noelia Viara. Ambas patalearon contra la transición, aunque sumaron su aval a que se convoque a una licitación.

Las legisladoras ultraopositoras responden al director de YPF Martín Maquieyra. Ya es desembozada y furiosa esa interna entre Maquieyra, agitado por el mileísmo, y la conducción de Carlos Javier Mac Allister, referencia de Mauricio Macri.

Unidad hasta que duela en la UCR

La ley necesitaba mayoría especial. En la anterior ocasión en que se votó con la misma exigencia por Medanito, también se había roto el bloque de la UCR.

Esta vez, Poli Altolaguirre y Javier Torroba pusieron los pies en un mismo plato y acompañaron la propuesta oficialista, después de los varios cambios a que tuvo que acceder el bloque oficialista, forzado por las circunstancias.

rivas altolaguirre

Esa muestra de solidez le sirve al radicalismo para negociar lo que viene en el campamento opositor. La UCR quiere instalar a Martín Berhongaray como candidato a gobernador del rejunte.

En la mesa de conversaciones, el radicalismo busca un pacto con LLA, que no tiene representación institucional ni territorialidad, todavía no aseguró el papeleo de su partido provincial y mientras se sacude en múltiples internas, soporta el derrame del mal momento nacional.

“No queda otra que acompañar la transición”, dijo Altolaguirre en la sesión.

El peronismo lavó sus trapos en casa

Pampetrol es un área petrolera con alto potencial, dicen los expertos, pero ese negocio multimillonario está paralizado porque la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia termine su vínculo el próximo 18 de junio. Como no consiguió una prórroga, la firma paralizó la producción.

Ante la falta de un “libre deuda ambiental”, PCR tampoco pudo participar en la licitación que se hizo en febrero, y que quedó desierta. Inicialmente, Ziliotto propuso que durante dos años Pampetrol se hiciera cargo, sobre todo para mantener las más de 400 fuentes laborales. Pero la oposición exigió garantías de una licitación rápida, expuso que la empresa estatal no está en condiciones de hacer inversiones y forzó concesiones oficialistas.

alicia mayoral perico perez araujo

Ante ese escenario, el PJ lavó sus trapos sucios en casa y archivó las disidencias que tenía sobre el tema. Encontró unidad hasta que duela y fue a buscar votos opositores. Todo bajo el mando de Lovera, que desbancó a Espartaco Marín de la presidencia del bloque, es un conocedor del negocio petrolero y referencia ultravernista del ala Plural. La jugada también ponía a prueba a ese sector.

Finalmente, el ultravernismo salió bien parado en un territorio donde mirando a 2027 también piesan fuerte la viegobernadora Alicia Mayoral y el diputado Hernán Pérez Araujo.