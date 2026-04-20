La Pampa: Ravier metió la pata con los glaciares y hacen fila para cruzarlo

Adrián Ravier, diputado nacional por LLA de La Pampa: se metió solo en una discusión que lo dejó mal parado.

El diputado nacional por La Libertad Avanza de La Pampa , Adrián Ravier , tuvo un doble patinazo con la Ley de Glaciares : tras el voto a favor de las reformas, que en la provincia le costó cuestionamientos por su “traición”, un intento de justificar su posición lo condenó a nuevos cruces.

Ravier, que en la sesión no brindó argumentos para explicar su postura, quiso quedar a salvo con un artículo periodístico sobre el tema, en el que presentó supuestas fundamentaciones. Fue peor el remedio que la enfermedad. El peronismo lo salió a cruzar, y luego se sumaron referentes de la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas que entienden el debate como un tema que unifica criterios transversales en la provincia, la primera que presentó un amparo colectivo contra la norma .

El nuevo tropezón comunicacional, dejó al presidente del partido de Javier Milei en La Pampa solo en el centro de esos cuestionamientos, porque el diputado del PRO violeta que votó en el mismo sentido, Martín Ardohain , el primo de Pampita, se corrió de la escena a tiempo.

La cuestión de los glaciares tiene en La Pampa especial importancia. Aunque no los hay en la provincia, el único recurso hídrico que queda corriendo, el Río Colorado , tiene su origen en glaciares ubicados en Mendoza . Por eso la Provincia resistió la reforma libertaria a favor de los negocios mineros y el gobernador Sergio Ziliotto judicializó el tema.

La defensa del agua en La Pampa se volvió un asunto de Estado con alto impacto en la ciudadanía, especialmente en la última década y media y sobre todo desde que se instaló “el robo del río Atuel ” por parte de Mendoza .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2042267542891459049&partner=&hide_thread=false LA GUERRA DEL HIELO Ley de Glaciares: el gobierno de La Pampa anticipó la presentación de un planteo ante la Justicia Federal que podría llegar hasta la Corte



Los argumentos y el factor Mendoza



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En ese contexto, no era fácil para representantes políticos pampeanos respaldar la propuesta oficialista nacional, pero estaba cantado que Ravier se comportaría como soldado de Milei. Así fue, en una sesión en la que no brindó ninguna explicación. El legislador, economista, se limitó a copiar y pegar los argumentos del diputado santafesino Nicolás Mayoraz.

El contraataque del soldado de Javier Milei

Lo que el diputado no se bancó fueron las críticas después de su voto y entonces no tuvo mejor idea que publicar un artículo de opinión en Infobae, donde elaboró como excusa que “el río Colorado es nival, no glaciar”. Puso a la altura de "mitos" las certezas científicas.

Su premisa fue que La Pampa no se vería perjudicada directamente por la desprotección de los glaciares en Cuyo, porque ese –dijo– no es el origen del río Colorado. Insistió además en la teoría de que las provincias cordilleranas “saben cuidar el agua”.

ravier y ardohain Adrián Ravier y Martín Ardohain votaron lo mismo, a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, pero el libertario se expuso y el diputado del PRO se corrió de la escena.

Aunque la cuenca del Colorado se alimenta también de la nieve acumulada, los glaciares que existen en las nacientes son imprescindibles para aportar agua en los momentos de sequía. La nieve, además, tiene una interacción con los glaciares que se forman a su alrededor.

En las nacientes del Colorado hay 452 glaciares que ocupan una superficie de 60,30 kilómetros cuadrados. Organizaciones como el Conicet o el gobierno de Mendoza ya dieron por cerrada esa discusión, si es que alguna vez existió.

Una ONG experta contra la "ignorancia" de La Libertad Avanza

A la andanada de chicanas desde el PJ, que tildó a Ravier de “traidor”, se le sumaron cruces provenientes de sectores no partidarios. La comunidad científica lo fustigó con dureza y marcó su “ignorancia”. La sociedad civil hizo tronar su escarmiento en las “redes sociales” y desde organizaciones no gubernamentales.

“La ignorancia al poder”, tituló un durísimo documento la señera Fundación Chadieluvú, una organización prestigiosa y tradicional, sin vinculaciones históricas con el peronismo. Certificó el origen glaciar del Río Colorado, algo que ya no tiene discusiones y lo acusó de "ponerse a favor de las tropelías mendocinas”. “Estudie y deje de hacer declaraciones”, le pidieron.

amparo ambiental Fundación Chadileuvú, Estado provincial, Universidad y Asamblea por los Ríos, anunciando el amparo ambiental colectivo por parte de La Pampa.

Durante largos años, la entidad tomó distancia crítica de los gobiernos peronistas, aunque en el último tiempo dio respaldo a las políticas de defensa de los recursos hídricos. Fueron importantes integrantes de ese espacio líderes de la UCR como Antonio Berhongaray y su hijo Martín Berhongaray, cuya ausencia en el debate público por los glaciares generó sorpresa en la provincia.

El río Colorado también está en crisis y en emergencia hídrica: con el cambio climático, las precipitaciones de nieve disminuyen cada año y en esa realidad son los glaciares los que regulan el caudal del río. Esos reservorios aportan agua cuando la nieve es insuficiente.

Otro reto en La Pampa y la salud del silencio

La profesora de Geografía Beatriz Dillon, especialista en Recursos Hídricos, jerarquizada profesional de la Universidad Nacional de La Pampa, también le salió al cruce. “¿Cuál es la autoridad (de Ravier) para cuestionar la investigación científica que la provincia ha desarrollado sobre la cuestión hídrica? ¿Desde qué lugar se plantea ese cuestionamiento?”, indagó.

“Se trata de un intento de justificar una posición que es ideológica. El problema aparece cuando intenta llevar esa discusión al terreno técnico sin sustento", lamentó la docente. "Sostener que la destrucción de glaciares no afectaría al río Colorado, bajo el argumento de que se alimenta únicamente de precipitaciones níveas, es una falacia sin ningún sustento científico", redondeó la investigadora.

betty_dillon_ladag Beatriz Dillon, profesora de Geografía especializada en recursos hídricos pampeanos: cruzó feo al diputado nacional. FOTO: www.radiokermes.com

Además de las apariciones institucionales para desmontar la postura de Ravier, la comunidad pampeana que espera el avance de la demanda ambiental se manifestó a su modo con memes, comentarios y posteos, que siempre pegan en la base de La Libertad Avanza.

Como si hubiera entrado esa bala y aceptado el nuevo traspié en el área comunicacional, el pollo de Milei se llamó a silencio sobre el tema y se dedicó en los últimos días a hablar exclusivamente de economía, aunque tampoco le está tan fácil difundir buenas noticias en ese campo.