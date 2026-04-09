Sergio Ziliotto activa la judicialización de la Ley de Glaciares: dice que es inconstitucional

El gobernador Sergio Ziliotto , la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) , la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos impulsarán un amparo judicial para intentar frenar la modificación de la Ley de Glaciares aprobada por la Cámara de Diputados en la trasnoche del miércoles.

El planteo podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia pero tendrá su primer paso en el Juzgado Federal de Santa Rosa , a cargo de Juan José Baric . Según los argumentos de los patagónicos, la norma que habilita la minería en la zona periglacial pone en riesgo el río Colorado, del que depende el 70% de la población pampeana. También podría afectar al río Atuel, ya diezmado en su caudal por Mendoza .

“La ley lesiona derechos ambientales colectivos, que están consagrados en la Constitución nacional y convenciones internacionales”, dijo Ziliotto, que consideró además que el avance de la explotación del recurso en la zona periglacial afectará muchísimo a los ciudadanos de su provincia, “sin distinción de ningún tipo”. “Es una ley que nos quitará nuestros derechos sobre el agua y perjudicará al ambiente”, resumió el mandatario de la Patagonia .

Desde el momento en que se presentó la iniciativa, Ziliotto bajó línea a sus legisladores para impedir que la iniciativa llegara a buen puerto . Se trata, decía, de un posicionamiento histórico de la provincia en defensa de un recurso estratégico como lo es el agua.

Uno de los argumentos principales que el frente de instituciones pampeanas llevará a la Corte es el que se planta sobre la defensa del federalismo ambiental. La provincia sostiene que la reforma debilita los estándares nacionales de protección y traslada responsabilidades a las provincias cordilleranas, lo que podría facilitar la actividad minera en zonas glaciares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/2042231292746678495&partner=&hide_thread=false Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1 — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026

Desde lo jurídico, anticiparon que la iniciativa vulnera el principio de no regresión del derecho ambiental, ya que implicaría un retroceso respecto de los niveles actuales de protección. También advierten que podría entrar en colisión con la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a su preservación para las generaciones futuras.

Otro capítulo de la pelea con Mendoza

Como ya contó Letra P, desde un principio Ziliotto y huele que los cambios en la normativa contemplan un pacto del presidente Javier Milei con el mendocino Alfredo Cornejo.

Los cambios flexibilizan la protección en la alta montaña y permiten actividades mineras en zonas periglaciales que abastecen a los ríos Colorado y Atuel, que llegan a La Pampa. Según entienden en el gobierno provincial, hay una amenaza de contaminación, al liberar restricciones en las nacientes ubicadas en Mendoza.

"Tenemos legitimidad para hacer el reclamo, por los antecedentes sobre lo que pasó con los ríos pampeanos. La Pampa no tiene glaciares pero depende del río Colorado, que es de origen glaciar", dijo Ziliotto que recordó que dos tercios de la población de su provincia tiene acceso al agua a través del Colorado.

“Para La Pampa es un nuevo Portezuelo del Viento, es una nueva amenaza, más fuerte todavía. Los glaciares en poder de Mendoza, a disposición de la decisión de Mendoza, es otro Portezuelo del Viento”, había lanzado el gobernador la semana pasada dando cuenta de un nuevo capítulo en la batalla histórica que la provincia sostiene con Mendoza por el manejo de los recursos hídricos.

Sergio Ziliotto contra Ravier

Los tres diputados nacionales peronistas, Ariel Rauschenberger, Varinia Marín y Abelardo Ferrán, votaron en contra de la ley que, como anticipó Mauricio Cantando en Letra P, le dejó la puerta abierta a la judicialización del debate que empezará por La Pampa.

Alieadios con el presidente Milei, Martín Ardohain, del PRO, y Adrián Ravier, de La Libertad Avanza, votaron a favor. "Están votando en contra de las próximas generaciones. No necesitamos ver qué va a pasar con la ley: ya lo sabemos por los antecedentes que tenemos”, fustigó Ziliotto.

“Claramente no lo compartimos ni lo entendemos. Será la sociedad la que les pedirá rendición de cuentas", lanzó.