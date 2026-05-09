El peronismo de Córdoba empezó a jugar contra Rodrigo de Loredo y lo sube como rival para 2027

En San Francisco, el pago chico de Martín Llaryora , Rodrigo De Loredo ratificó su deseo de ser el candidato opositor que termine con el gobierno peronista en Córdoba , pidió una interna que ordene el frente opositor y bancó al presidente Javier Milei . En la vereda cordobesista quedó claro que lo eligieron como su rival de turno.

El radical desplegó su puesta escénica. Aunque lo parece, no es una vieja propaganda de la desaparecida Entel. Tampoco un remake de la noventosa novela Una voz en el teléfono, protagonizada por Raúl Taibo y Carolina Papaleo , o de la serie Batman de los ’60, cuando el superhéroe era convocado de emergencia. El teléfono a disco, desaparecido hace años, es utilizado por el exdiputado en su campaña política donde con ironía atiende una llamada de algún ciudadano ante una obra inconclusa o alguna falencia en algún punto de la provincia que viene recorriendo.

Pero este miércoles, intercambió “llamadas” con un peronista, el intendente de esta ciudad Damián Bernarte , quien inusitadamente también le dedicó una actuación.

De Loredo se presentó ante la militancia este miércoles en el Jockey Club, donde fue recibido por el referente radical Marco Puricelli , sobre quien dijo será el próximo intendente de la ciudad cabecera del este cordobés. Con la noticia de su llegada, Bernarte preparó una bienvenida atípica: le brindó una actuación para cuestionarlo.

Mediante un video que publicó en las redes sociales, el “Peta” aprovechó un yerro del radical que confundió el edificio de la Policía con el del Registro Civil en la localidad de Villa Nueva, para indicar que los dirigentes de afuera muchas veces ni siquiera saben dónde se encuentran al momento de realizar una crítica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2052154051047952711?s=20&partner=&hide_thread=false Bernarte, lo que está viejo y desconectado es el modelo de gestión peronista del que sos parte. pic.twitter.com/xIHWCgoO2s — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) May 6, 2026 Rodrigo de Loredo utilizó su cuenta de X para responderle a Bernarte.

Y agregó que cuando estuvo en el Congreso se desesperaba por tener un me gusta del Presidente de la Nación, pero nunca reclamó por los fondos que le corresponden a Córdoba, ni a sus municipios.

Rápido de reflejos, De Loredo recogió el guante y en medio de su viaje a San Francisco, bajó del auto para responder con la misma lógica: “Este Bernarte es un tiro al aire”, le espetó (¿recuerdo del disparo recibido hace unos años?) y agregó que tanto Llaryora, como él y el peronismo están “viejos y desconectados”, como su teléfono rojo, en Córdoba.

El peronismo eligió rival

Lo de Bernarte parece no haber sido al azar. De Loredo se convirtió en los últimos días en el blanco del peronismo. Probablemente porque sea el dirigente que hoy ya está más metido en la campaña política pensando en el 2027.

Este miércoles por la mañana, ya Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la provincia, lo mencionó en una entrevista que De Loredo busca a toda costa ser el candidato libertario en Córdoba e insistió en que el dirigente radical no critica a las medidas nacionales porque quiere que “la libertad lo abrace”. Agregó también que “le molesta que la Provincia haga”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miguelsiciliano/status/2049977238599114807&partner=&hide_thread=false De Loredo, sos un hipócrita.



No dijiste nada cuando el Gobierno nacional más cruel de los últimos años dejó sin prestación médica a más de 5.500 abuelos en Marcos Juárez por la falta de pago del PAMI.



Sos cómplice, con tu llamativo silencio, del abandono y del destrato hacia… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) April 30, 2026

En momentos donde los libertarios Gabriel Bornoroni y Luis Juez rechazan sumar al radical a la mesa política, los contrapuntos con el PJ lo colocan en el centro de la escena.

Banca a Javier Milei y la necesidad de un frente opositor

Pese al rechazo recibido, el dirigente radical sigue entusiasmado con la posibilidad de construir un frente opositor amplio de cara a las elecciones provinciales de 2027, donde, a su vez, lo encabece. Aclaró que brega para que se dé la unión y afirmó que una alianza de este tipo necesita de identidades complementarias porque él no es lo mismo que Juez ni La Libertad Avanza.

Sobre sus recorridas por el interior provincial señaló que encuentra “enojos y hartazgo” hacia el peronismo que gobierna Córdoba y manifestó que con el Gobierno nacional “todavía hay una paciencia” que puede vencerse en breve si no se reactiva la economía.

de loredo puricelli ale ferrero Rodrigo de Loredo visitó este miércoles San Francisco, donde fue recibido por el local Marco Puricelli y acompañado por la legisladora Alejandra Ferrero

Recordó su rol como diputado en los dos primeros años de Milei como presidente y destacó cómo con su bloque ayudaron a sacar distintas leyes “clave” y también a desactivar “constantes e insistentes” intentos desestabilidades del peronismo.

De Loredo aclaró que sigue compartiendo el rumbo económico nacional y dijo que es imposible lograr el equilibrio fiscal sin costo alguno: “Sigo creyendo en este gobierno, creyendo que sería un drama para la Argentina que vuelva el pasado pero entiendo las diferencias porque yo también las tengo en formas, en modos y en gestiones”.

Cómo sigue la campaña del radical

Por último, De Loredo remarcó que seguirá con sus recorridas con el objetivo y el foco puesto en “hablar de los problemas reales de la gente”, como la inseguridad, la salud, el costo de la energía y la presión impositiva.

“No hay ninguna otra expresión política en Córdoba que conozca los problemas hasta del último pueblo de esta provincia”, sostuvo.